Подстава или зачистка. Версии «ВКонтакте»

Новость о задержании министра экономического развития Алексея Улюкаева произвела в стране эффект разорвавшейся бомбы. В России не каждый день попадают под арест чиновники такого уровня, поэтому событие вызвало шквал обсуждений как в прессе, так и среди простых обывателей.

Социологический центр ЦИМЭС решил выяснить позицию обычных россиян на этот счет и провел в социальной сети «ВКонтакте» мониторинг мнений на тему ареста министра. 30 204 человека дали ответ на вопрос «Доверяете ли Вы официальной версии ареста Улюкаева?». Опрос проходил с 16 по 21 ноября 2016 года.

Каждый четвертый опрошенный заявил, что доверяет официальной версии причин ареста Улюкаева. Тот факт, что ФСБ наконец-то чистит ряды коррупционеров, порадовал 24,5% российских респондентов.

Чуть больше опрошенных (24,4%) сказали, что скорее доверяют тому, что Улюкаев взял меченые деньги. Однако считают, что взятка стала лишь поводом для санкций в отношении него, а вот их причины кроются в чем-то другом. Несмотря на то что эти два ответа на поставленный вопрос получили почти одинаковое количество голосов, этот вариант стал наиболее популярным среди респондентов.

При этом 22,2% опрошенных уверены, что никакой взятки не было, а причина ареста кроется в том, что министр экономического развития просто перешел кому-то дорогу и его потребовалось убрать. В комментариях респонденты обсуждали отсутствие видеозаписей, зафиксировавших факт передачи наличных, а также малый размер взятки для такой сделки. Рассуждали респонденты и на тему личных взаимоотношений во властных кругах и высказывали точку зрения, что требовать взятку у Сечина — это «политическое самоубийство».

Наименее популярным стал вариант ответа «скорее не доверяю». Лишь 7,5% респондентов, сказали, что вменяемое Улюкаеву вымогательство не логично, поскольку, по версии следствия, он требовал взятку за законные действия, и действительность сделки следствием не оспаривается.

Арест министра экономического развития освещался не только в России, но и в соседних странах. Интересен тот факт, что большинство опрошенных украинцев не верят в версию следствия, а считают, что Улюкаева подставили и тем самым просто убрали. Респонденты из Беларуси и Казахстана, наоборот, чаще всего говорили о том, что ФСБ России просто чистит властные ряды от коррупционеров.