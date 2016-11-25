Подписка на «Новую газету» — удачное вложение в ценную бумагу!

Дорогие читатели! Хорошая новость!

С 1 по 11 декабря во всех отделениях «Почты России» пройдет очередная декада подписки. Эта акция и для тех, кто привык покупать «Новую газету» в розницу.

Друзья, если вы подпишетесь на газету, то вам не придется бегать в поисках киоска. А в Москве сейчас бегать приходится: в городе идет большая реформа, многие старые киоски снесены, и не все новые — заработали.

Похожие проблемы есть и в других городах. А во многие уголки нашей страны газета и вовсе не попадет никаким другим способом, кроме как по подписке.

Поэтому мы предлагаем Вам оформить подписку по декадным ценам, которые будут значительно ниже подписных цен, заявленных в каталогах на 1-е полугодие 2017 года.

Скидка настолько солидная, что если Вы подсчитаете стоимость одного номера и сравните ее с ценой в киоске, то получится, что газета, которую Вы получите с доставкой на дом, обойдется дешевле той, что Вы можете купить в рознице.

То есть вы одновременно сэкономите и время, и деньги! Мы рассчитываем, что Вы воспользуетесь предоставленной возможностью и во время декады подпишетесь на «Новую газету». Это инвестиции в наше общее будущее. Ведь газета существует, пока ее читают.

Подписка во время декады оформляется только на 1-е полугодие 2017 года.

Индексы «Новой газеты», по которым можно оформить подписку во время декады: П1721, П1856, 32120, 34329 — для всех регионов России, включая Москву и Московскую область; 99202 и 10840 — вся Россия, за исключением Москвы и Московской области.

Скидки предоставляются всем жителям России. Вам нужно зайти в свое почтовое отделение и оформить подписку. Подписные цены Вы можете узнать у операторов почтовой связи.

А если под рукой интернет, достаточно зайти на сайт «Почты России».

Подписка на 1-е полугодие 2017 года с получением газеты в редакции начнется с 1 декабря. Стоимость такой подписки на месяц — 137 руб. 50 коп.

Не отменяйте наших встреч!

Любую информацию о подписке Вы можете получить, связавшись с отделом распространения по телефону: 8 495 623-54-75, а также на нашем сайте.