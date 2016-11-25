Полный «Платон»

В среду новость о том, что платить за проезд по федеральным трассам придется не только водителям большегрузов, но и владельцам малотоннажных грузовиков, со ссылкой на неназванного федерального чиновника, распространили СМИ. Тут же на портале госзакупок обнаружился соответствующий контракт на «обоснование целесообразности введения платы» для «средств с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн».

«Это приведет к монополизации рынка, разорению мелких предприятий, учитывая, что многие из них и так еле сводят концы с концами, — считает Сергей Березин, владелец транспортного предприятия с парком в 25 малотоннажных грузовиков и член Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов. — После перехода на новые экологические стандарты частник, вынужденный и без того вложиться в покупку новых машин, оказался на грани существования. А тут еще и «Платон»!»

Предприниматель подчеркивает, что если большегрузы доставляют товары по всей стране, то малотоннажники — это машины «повседневного спроса». Именно они бегают по регионам, на них доставляют грузы, например, в Москву из Тверской, Рязанской, Тульской областей. Стало быть, удар по ним может для конечного потребителя оказаться самым болезненным. Впрочем, Министерство транспорта уже поспешило успокоить общественность: в ближайшее время облагать новым сбором перевозчиков никто не собирается, а чиновники лишь «изучают» проблему. «Никаких конкретных решений нет», — подтверждает сказанное директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин (именно этот вуз значится подрядчиком в упомянутом госконтракте).

Сами перевозчики в «целесообразности» распространения «Платона» на их машины сомневаются. «Мы еще год назад кричали на всю страну, что 12-тонники — это только начало, а дальше возьмутся и за остальных автомобилистов», — говорит лидер «химкинских» дальнобойщиков Андрей Бажутин. Однако сегодня-завтра больших протестов, по его мнению, ожидать не стоит: «Протест будет в феврале, когда произойдет общее повышение тарифов «Платона». И теперь к нему, судя по всему, присоединятся даже те перевозчики, которые раньше оставались в стороне от митингов». Коллега Бажутина, глава Межрегионального профессионального союза водителей-профессионалов Александр Котов, также участвовавший в прошлогодних протестах, разделяет это мнение: «Нас пока проверяют на вшивость: взяли камень, бросили его в болото, а теперь слушают, квакают там лягушки или нет». До Нового года его профсоюз никаких акций не планирует: «Нужно дать людям возможность спокойно заработать денег перед Новым годом, провести праздники с семьями, а потом посмотрим».

Впрочем, альтернатив «Платону» нет, убежден Михаил Блинкин. «Сейчас во всем мире происходит грандиозная реформа сбора дорожных платежей. И в той или иной форме системы, сопоставимые с «Платоном», для тяжелых грузовиков действуют практически во всех странах Европы. А в ряде штатов США, в Австралии и Голландии свой «Платон» действует и для легковых автомобилей». В России, по словам Блинкина, решение проблемы тормозят лишь социальные и экономические факторы. «В Европе, как правило, тяжелыми перевозками занимаются крупные предприятия. Для большой компании переход на «платные рельсы» не проблема, — убежден Михаил Блинкин. — А у нас около половины участников рынка — мелкие предприниматели. В ряде регионов, таких как Ленинградская область и Ставрополье, мелкие частники составляют большинство. В Дагестане есть села, в которых все мужики только этим и занимаются, другой работы просто нет. И объяснять им, что в транспортном бизнесе выживают только крупные фирмы, опасно для здоровья».

«Чиновники в частных беседах так и говорят: мелкого предпринимателя в транспортном бизнесе нужно просто ликвидировать, с крупным легче сотрудничать. Но это неконструктивный подход. Куда денутся полтора миллиона водителей-собственников?» — парирует Андрей Бажутин. И добавляет: 3 декабря дальнобойщики планируют провести встречу с дружественными протестными и оппозиционными группами, чтобы выработать совместную стратегию на зиму. «В любом случае собираемые государством деньги, даже с учетом «Платона», сейчас не покрывают те суммы, которые федеральное, региональные и муниципальные правительства тратят на ремонт дорог, и это притом что на ремонт и строительство дорог мы тратим совсем не много по западным меркам, — продолжает Блинкин. — Я не хочу комментировать то, как именно система была введена в России. В любом случае решение проблемы будет политическим, и безболезненного выхода из ситуации пока просто нет»