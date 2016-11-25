Всего дороже

Из предновогоднего интервью Чулпан Хаматовой «Новой газете» 25 декабря 2015 года:

«В новом году мы будем праздновать десятилетие фонда. И с самых первых, неуверенных шагов, с самого начала создания, становления фонда «Новая газета» была с нами. Ваши читатели помогли спасти сотни детских жизней. В этом году (2015-м) они собрали для лечения наших подопечных 1 842 597 рублей, помогли 48 детям!»

Мы всегда вместе, а потому, дорогие читатели, юбилейный день рождения фонда «Подари жизнь» — наш общий праздник. Уже третий год подряд в этот день, 26 ноября, фонд «Подари жизнь» приглашает всех на «Безумное чаепитие», за большой виртуальный стол. Это благотворительная акция, присоединиться к которой может каждый. И очень важно вспомнить в этот день Галину Чаликову — основателя и первого директора фонда «Подари жизнь», которая ушла из жизни 18 сентября 2011 года. Она называла фамилии и диагнозы детей, не заглядывая в бумажки. Она знала имена и характеры всех мам, а они знали, что ей можно звонить и днем, и ночью.

— Таких людей больше нет, Галя не человек, она — инопланетянка, — отзывалась о Чаликовой Чулпан Хаматова. — Это душа и сердце нашего фонда… Я образовалась, как некий Галин приросток, и она меня повела за собой.

Так же себя ощущают, по сути, все сотрудники фонда, которым посчастливилось работать с Чаликовой. Они очень на нее похожи — душой и сердцем. Чтобы в этом убедиться, достаточно прийти, например, на Всемирные игры победителей и увидеть огромный плакат, в котором вся суть: «После истории болезни начинается история побед!»

Чулпан Хаматова: «На наших Играх все дети в итоге становятся чемпионами, это очень важно для них — почувствовать себя победителями уже не в больничной жизни. Один мальчик, когда услышал свое имя в числе награжденных, пошел на костылях, потом один из них потерял и даже искать не стал. Так и пришел с одним. Наши Игры и созданы для того, чтобы вытаскивать «костыли» из сознания долго и тяжело болевших детей…»

Фонд уже 5 лет возглавляет Катя Чистякова. В 2003-м она, кандидат биологических наук, сотрудница Инсти­тута биологии развития РАН, решила поменять свою жизнь и ушла в коммерческую структуру — продавать медицинское оборудование. Однажды кто-то из знакомых сказал, что срочно нужна кровь ребенку в больнице. Вместе с коллегой Аней Егоровой Катя пошла сдавать кровь, а сдавать, как выяснилось, нужно было гранулоциты — это происходит небыстро. После укола надо ждать 12 часов. И все эти 12 часов за Катей неотступно ходила мама ребенка, для которого и нужны были эти самые гранулоциты.

Был, повторюсь, 2003 год. Беда непонимания — всеобъемлющая. Ничего такого, что хоть как-то организовывало бы доноров, не существовало. И Катя Чистякова пошла против такого порядка вещей, как ледокол. Она завела свой ЖЖ под названием «Сон разума», и разум очень многих людей разбудила. В 2007 году она стала заместителем Галины Чаликовой. На протяжении последних пяти лет Чистякова — бессменный директор фонда «Подари жизнь». Развитие безвозмездного донорства крови остается одним из самых важных ее проектов. Детям, больным раком, переливания донорской крови всегда необходимы. Родители давно уже не ищут доноров для своих детей — из Катиного «Сна разума» выросло широкое волонтерское движение «Доноры — детям». Это одна из команд фонда.

Кто сегодня помнит о том, что в 2005 году никто не верил благотворительным фондам? Кто знал, что детский рак чаще всего излечим? Теперь не верить и не знать этого просто неприлично. Не помогать больным детям для многих в стране просто немыслимо. Детский рак, вынуждавший родителей продавать все, вплоть до квартир, чтобы справиться с оплатой дорогостоящего лечения, перестал тащить семьи в пропасть — на его пути встали практически все. И всех заразил доброй энергией фонд «Подари жизнь».

Можно ли это измерить в цифрах? Можно, вот они: за 10 лет 35 тысяч детей получили помощь на сумму 7,2 млрд рублей, от рака сегодня вылечивается 85–90% детей. Врачи уникального Научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева говорят, что без помощи фонда «Подари жизнь» этот показатель был бы значительно ниже.

На фонд сегодня работают 2000 волонтеров. Это молодые люди, которые приходят к детям в клиники, занимаются с ними по школьной программе, устраивают для них праздники, ведут кружки, ездят с теми, кому разрешают врачи, в театры и цирки. Волонтеры-водители встречают подопечных фонда на вокзалах и провожают из больниц домой, волонтеры-юристы учат родителей больных детей защищать свои права.

26 ноября в 22.40 Первый канал покажет юбилейный концерт «Подари жизнь». Ради этого стоит включить телевизор, даже если вы его не включали очень давно. На сцену поднимутся молодые, успешные люди. Те самые дети, которым 10 лет назад пришлось пройти тяжелейшее лечение. Но они запомнили другое в больнице: клоунов, музыкантов, артистов, шарики и даже больничную школу с выпускными балами. Они — выздоровели. Многие из них теперь волонтеры фонда и будущие врачи.

Дорогие наши, любимые Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Артур и Мария Смольяниновы, Катя Чистякова, Надя Кузнецова и все, кто причастен к работе фонда и ему помогает, — с наступающим праздником!