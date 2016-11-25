Пока не опадут листья

Пермь. Осень 2016. Фото: vk.com/zhunev

Буддийские монахи «строят» на плоскости магические, полные тайного значения, вписанные в квадрат и круг узоры из разноцветного песка, не скрепленные ничем, кроме любви и искусства. Мандала требует большого усердия. Несколько дней они трудятся с утра до вечера, создавая прекрасную картину, которая просуществует, может быть, несколько дней или часов… Зарядившись красотой, они берут метелку и сметают песок и высыпают его в текущую воду или выносят мандалу на ветер, и они, вода и ветер, разносят радость по миру.

И у этой картины пермяка Александра Жунева недлинная жизнь. Листья пожухнут и опадут. Зимой их прикроет снег, и с первыми ручьями они пропутешествуют по весне, наверное, в Мировой океан, где посеют заложенную в них доброту.

А на глухой стене деревянного дома набухнут почки. Потом они развернутся в прекрасные кленовые листья, и до осени с брандмауэра сдержанно и приветливо нам будет улыбаться друг «Новой газеты», поэт и певец Юра Шевчук.

Пока опять не опадут листья.