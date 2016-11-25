Космонавты с «Олимпа»

В Лиге чемпионов топ-клубы мирового уровня побеждали две команды — ​казанский «Рубин» на исходе нулевых на «Камп Ноу», и вот сейчас «Ростов» на стадионе «Олимп‑2». Непосредственное отношение к одолению «Барселоны» и «Баварии» имеет Курбан Бердыев — ​самый загадочный и закрытый тренер в новейшей истории российского футбола. Нынешний его клуб — ​тоже загадочный: наполовину банкрот, из которого уходит генеральный спонсор и который тренирует «теневой» наставник.

«Зенит» тоже обыгрывал, даже громил «Баварию» — ​но в Кубке УЕФА, почти десять лет назад. В Лиге чемпионов самому упакованному российскому клубу ничего подобного не удавалось. Равно как и ЦСКА — ​даже в самом лучшем его состоянии. Главный тренер армейцев Леонид Слуцкий имел несчастье очень афористично обозначить их превосходство: «Это космос!» Сказано это было, кстати, именно про «Баварию».

«Ростов» в Лиге чемпионов боролся и играл, ЦСКА — ​мучился. Даже страшное по счету стартовое поражение ростовчан в Мюнхене выглядело, как ни странно, оптимистичнее, чем стартовая ничья армейцев в Леверкузене. Да, команда Бердыева сникла во втором тайме, но видно было, как она еще может сыграть. ЦСКА в Леверкузене вырвал ничью на своем максимуме. Уже поздней осенью команды провели два одинаковых по итогу, но абсолютно разных по содержанию матча — ​в Монте-Карло ЦСКА был уничтожен «Монако», в Мадриде «Атлетико» был счастлив победой над «Ростовом». Есть разница.

Вот и сейчас бедный и несчастный ЦСКА вознесли до небес за второй тайм московского матча с «Байером», в котором хозяева вырвали ничью у самой молодой команды из всех участвующих в Лиге чемпионов. Армейцы в кои-то веки 45 с небольшим минут сыграли «от ножа», и это сочли откровением.

Все это ничто по сравнению с тем, что «Ростову» дома предстояло играть с «Баварией» Карло Анчелотти. Да, испытывающей кадровые трудности, на время лишившейся Мануэля Нойера, Арьена Роббена и Артуро Видаля. Но остающейся тем не менее суперкомандой, которая ехала в Ростов только за победой, оставляющей великолепные шансы на первое место в группе.

От наличия в составе таких имен, как Филипп Лам, Роберт Левандовски, Франк Рибери, у кого угодно могут задрожать коленки. Но команды Бердыева тем и отличаются, что выражение «играют не имена, а люди» для них есть не отвлеченное, а вполне естественное понятие. В этом Курбану Бекиевичу в нашем футболе равных нет, он так сам воспитан и своим подопечным это внушил. Не долбежкой, а постановкой игры, отработанной до мельчайших деталей.

Нужно было, чтобы гости помнили о домашних 5:0 на «Альянц Арене», чтобы ни один футболист «Ростова» не выпал из игры, чтобы судьи не благоволили к фавориту, чтобы дублер Нойера Свен Ульрих не совершил подвигов, чтобы удача, наконец, не подвела.

Все сошлось. «Бавария» слишком поздно сообразила, что напоролась на мощную домашнюю заготовку уверенного в себе соперника. Что на пропущенный гол «Ростов» ответит идеальной двухходовкой Дмитрий Полоз — ​Сердар Азмун, и форвард сборной Ирана пробьет в левый от Ульриха угол. Что Жером Боатенг сфолит в штрафной на Кристиане Нобоа, и Полоз отменно исполнит пенальти. Что «Ростов» не попытается удержать ничью после классной голевой комбинации «Баварии», а проведет еще одну контратаку, завершившуюся в качестве подарка от Кристиана Нобоа аккуратным «перебросом» стенки в тот же счастливый левый угол.

Пересказ ничего не дает. Не видели — ​увы, ваши проблемы. Надо было видеть, и только в реальном времени, потому что только так можно подключиться к звенящему напряжению и ощутить полноту жизни посредством футбола.

Проблемы «Ростова» от него не уйдут. Но свое дело, спасибо Курбану Бердыеву, он уже сделал — ​сохранил веру в российский футбол. Лет на пять хватит.