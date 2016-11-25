«…И помог выйти из студии ударом в глаз»

«Новости ТВ: в прямом эфире политического ток-шоу «Мы вам покажем» ведущий и политологи-патриоты дали жесткий отпор клеветнику России. На третьем часу эфира украинский эксперт Станислав Кавун сумел прорваться к микрофону, выкрикнув с торжествующей улыбкой «Всё вы врете». Ведущий Арсен Шельма, не стерпев хамства гостя, смачно плюнул ему в лицо, после чего участники ток-шоу повалили украинского коллегу на пол и начали пинать его ногами. Однако украинец, прикрывая руками голову, продолжал выкрикивать оскорбления в адрес России и цинично улыбаться. Тогда ведущий, отогнав от поверженного гостя свору политологов, достал из кобуры пистолет (как известно, с недавних пор ведущим предписано выходить в эфир с огнестрельным оружием) и метким выстрелом в упор добил провокатора. «Убивал и буду убивать», — с гордостью прокомментировал он свои действия под бурные аплодисменты зрителей в студии».

«Ерунда, — скажете вы. — Быть такого не может ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем».

А мне кажется, что все к тому идет. Судите сами. Буквально на днях во время записи ток-шоу «Право голоса» на канале ТВЦ российские участники побили польского журналиста Томаша Мацейчука, из-за чего съемки пришлось прервать, и очередной выпуск программы в эфир не вышел. Эпизод с дракой, впрочем, мгновенно оказался в Сети, после чего и сам канал ТВЦ счел необходимым максимально полно показать и прокомментировать случившееся в информационной программе «События» (не пропадать же такому убойному материалу).

Итак, в ходе обсуждения итогов Майдана поляк, отринув политкорректность, заявил, что «украинцы тоже хотят жить как нормальные люди, а не в говне, как русские». В ответ на это заявление ведущий Роман Бабаян, придвинувшись вплотную к своему гостю, уточнил, угрожающе прищурившись: «Я ща правильно услышал, что мы живем в говне?», а затем швырнул в лицо клеветнику бумаги, после чего с видом оскорбленного в лучших чувствах принялся нервно ходить по студии. А за поляка взялись гости-политологи.

Сергей Михеев, который буквально днюет и ночует в студиях политических ток-шоу на разных каналах, первым подскочил к обидчику россиян и, хватая того за грудки, заорал: «Ты вообще, что ли, охренел? Ты, баран, пошел вон отсюда». «Баран» же изо всех сил упирался и никак не хотел идти вон.

Другой Сергей — Марков — возмутителя спокойствия руками не трогал, только повторял раз за разом: «Ушел отсюда!» Позднее на своей странице в фейсбуке он полностью одобрил действия ведущего и коллег, ибо «позволять таким людям куражиться над народом России, оскорблять его на российском телевидении, конечно, нельзя», и выразил солидарность со своим однофамильцем, бывшим украинским депутатом Игорем Марковым, который «помог ему (Мацейчуку) выйти из студии ударом в глаз».

Сдержанное одобрение ведущего, спровоцировавшего драку в студии, прозвучало и в программе «События»: «В таких ситуациях журналист всегда должен быть над схваткой, но как человек Роман Бабаян просто не мог сдержаться». В общем, не исключено, что Бабаян даже получит премию от канала ТВЦ за столь ярко выраженную гражданскую позицию, приведшую к тому же к существенному (хотя и одномоментному) повышению рейтинга программы и всего канала, в мирной жизни рейтингами не избалованного.

Бабаян — далеко не первый представитель доблестного телевизионного цеха, который не удержался «над схваткой», существенно изменив традиционное представление о роли ведущего в политических дискуссиях. В конце сентября куда более опытный ведущий Андрей Норкин в ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ, взбешенный обвинением украинского эксперта во лжи относительно сбитого над Донбассом малайзийского «Боинга», самолично вытолкал того из студии с криками «Не надо меня лечить», «Выйди отсюда», «Всякий баран меня будет учить. Я 26 лет в журналистике работаю». Вскоре после этого Владимир Соловьев в одном из интервью так оценил экстравагантный поступок коллеги: «Если это положительно отразится на рейтингах, то люди, знающие телевизионную кухню, скажут: «Молодец, цель достигнута».

У самого Соловьева боестолкновений в эфире пока не было — он их умело предотвращает, разя врагов исключительно словом. Однажды, впрочем, и в его «Воскресном вечере» чуть было не дошло до драки, и один из экспертов пошел на украинского политолога и вечного «мальчика для битья» Вячеслава Ковтуна, приговаривая: «Ты, сука, ты, урод, прекращай цинично улыбаться». Нападавшему удалось лишь рвануть Ковтуна за галстук, после чего Соловьев мужественно встал между противниками, объяснив забияке-гостю, что никто не смеялся, «у господина Ковтуна так устроена мимика, мы сейчас прервемся на рекламу, а пока поправьте галстук».

На сей раз «человеку, который смеется» повезло, но во время записи ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» ему все же наваляли. Тогда на него набросился земляк и бывший ведущий украинского ТВ Юрий Кот и с криком «Фильтруй базар, тварь» реально врезал ему по физиономии. Дать сдачи обидчику Ковтун не решился — только растерянно причитал: «Это что такое? Это передача или что?» Ведущий призвал в студию гримера, чтобы замазать кровоподтек, и запись продолжилась.

А в конце октября Ковтун, бедолага, вновь был избит в гримерке ток-шоу «Время покажет» на Первом канале. Ведущий Артем Шейнин даже счел необходимым в прямом эфире прокомментировать этот неприглядный эпизод: «Во время перерыва произошла безобразная драка в гримерке. Вас ударили. Это неправильно. Это недопустимо. Но я настаиваю, что эти эмоции вызваны тем параноидальным бредом, который торжествует на Украине».

То есть как журналист Шейнин, подобно Бабаяну, должен бы быть над схваткой, но как человек понимает и принимает насилие у себя в программе. Да он и сам наделал немало шума, заявив в ответ на реплику одного из гостей, что Моторола убивал людей: «Я тоже убивал. И что дальше?» На следующий день он, правда, пояснил, что воевал в Афганистане и там убивал, а не выходил на большую дорогу с кастетом или обрезом. Но интонация, с которой он поведал о своем «убийственном прошлом», наводит на мысли, что этот может в случае чего и ножичком полоснуть.

«Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо», — писал Маяковский. Ну вот, считай, сбылась мечта поэта. Истинно вам говорю: скоро в эфире стрелять начнут. Рейтинги вырастут до заоблачных высот. Зритель такое любит.