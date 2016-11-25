В Ростовский областной суд приехали больше пятидесяти журналистов из России и Украины. Журналисты не увидят бывшего президента в суде вживую: всех заводят в зал, где будет идти трансляция допроса.
Допрос Виктора Януковича по делу о событиях на Майдане. Онлайн
Наталия Зотовакорреспондент
Януковича будут по видеосвязи допрашивать украинские прокуроры, которые ведут дело в Святошинском суде Киева. Бывший президент сам вызывался дать показания по делу беркутовцев: еще летом он через своего адвоката предлагал допросить его.
«Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура до суда, он де-факто выступает в роли лица, которое является соучастником преступлений, совершенных "Беркутом". Поэтому, исходя из абсолютного права человека на защиту, он должен был бы быть допрошенным», — сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк украинскому Радио Свобода.
В интервью российским СМИ Янукович еще в апреле 2014 года уверял, что приказа стрелять не отдавал.
25 беркутовцев
Тогда виновными назвали 25 человек, из них 20 скрываются, и только пять — Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский — находятся под стражей. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Бывшим беркутовцам инкриминируют несколько уголовных статей: превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений. Вину они не признают. Всего за время революции на Майдане погибли 104 активиста и 20 сотрудников полиции. После расстрела протестующих 20 февраля Виктор Янукович бежал в Россию.
Бывший президент Украины Виктор Янукович будет давать показания по делу в отношении пяти бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийстве 48 протестующих 20 февраля 2014 года — в тот день на Институтской улице по участникам Майдана велась стрельба.