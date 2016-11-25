Допрос Виктора Януковича по делу о событиях на Майдане. Онлайн

Януковича будут по видеосвязи допрашивать украинские прокуроры, которые ведут дело в Святошинском суде Киева. Бывший президент сам вызывался дать показания по делу беркутовцев: еще летом он через своего адвоката предлагал допросить его.

«Согласно материалам, которые предоставила Генпрокуратура до суда, он де-факто выступает в роли лица, которое является соучастником преступлений, совершенных "Беркутом". Поэтому, исходя из абсолютного права человека на защиту, он должен был бы быть допрошенным», — сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк украинскому Радио Свобода.

В интервью российским СМИ Янукович еще в апреле 2014 года уверял, что приказа стрелять не отдавал.