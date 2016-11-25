Сколько в 1 (коррумпированном) полковнике МВД (коррумпированных) генералов ФСО?

Ответ под фотографией

Полковник МВД Захарченко в суде. Фото: РИА Новости

Ответ: 8. В котировках новостей 2016 года в одном полковнике МВД РФ 8 генералов ФСО.

Такой вывод вы легко можете сделать и сами, если в последнее время следили за новостями о борьбе с коррупцией в России.

Действующий полковник МВД Дмитрий Захарченко (занимался борьбой с экономической преступностью в сфере ТЭК) был арестован, а изъятые из его квартиры наличные передали на хранение в Центробанк до окончания разбирательства. Напомним, эквивалент изъятого у Захарченко кэша — примерно 8 млрд рублей. При этом «Новая газета» рассказывала, почему полковник МВД Захарченко мог заработать и гораздо большую сумму.

25 ноября стало известно о задержании генерала ФСО Геннадия Лопырева и изъятии у него около 1 млрд рублей наличными. Сообщение об этом миллиарде передали «Известия» и вскоре поспешили удалить информацию, оставив следы только в кэше «Гугла». Однако дальнейшие сообщения в СМИ уже подтверждают впопыхах вброшенную информацию. Генералу Лопыреву вменяют получение взятки в 1 млрд рублей наличными.