Разрыв голосовых связок

​​​​​​​Обаму призывают остановить процесс передачи власти, а коллегию выборщиков — голосовать 19 декабря за Хиллари Клинтон. Петицию, размещенную на сайте Change.оrg, уже подписали 4,7 млн человек.

Переписать историю набело

В 14 штатах, где победил Трамп, выборщики могут отдать голос за Клинтон, и это вообще не станет нарушением местных законов, только нарушением традиции. Еще в 24 штатах выборщики обязаны голосовать так, как голосует их партия. Но, если они нарушат правило, максимум, что им грозит, — денежный штраф, который сторонники Хиллари Клинтон готовы компенсировать.

157 раз в американской истории члены коллегии выборщиков голосовали против воли большинства в своих штатах, но ни разу их отступничество не повлияло на конечный результат выборов президента или вице-президента. «Отцы-основатели» Америки обосновывали необходимость непрямых выборов тем, что выборщики смогут стать заслоном при избрании откровенного популиста-демагога, заручившегося поддержкой большинства, но не наделенного необходимой квалификацией, чтобы служить нации на посту президента. Противники Трампа отмечают, что сейчас именно такой случай.

Большинства Трамп не получил, за Хиллари проголосовало на 2 миллиона больше американцев. В пятый раз в американской истории президентом должен стать тот, кто на выборах получил меньшинство голосов. Такое трижды случалось в XIX веке, но в современной истории было только один раз — в 2000-м году. Тогда Верховный суд США остановил даже не первый, а повторный пересчет голосов в штате Флорида. Ситуация была тупиковой, и все решило вмешательство третьей власти — судебной. Альберт Гор набрал на полмиллиона голосов и на полпроцента больше, чем Джордж Буш-мл., но тот получил большинство в пять голосов выборщиков. Гор признал поражение, чтобы не допустить политического коллапса.

История повторяется. 23 ноября группа программистов призвала Хиллари Клинтон потребовать пересчета голосов в Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, сославшись на различия при подсчете в электронном виде и при использовании бумажных бюллетеней. Виновник был объявлен заранее. Как известно, штаб Хиллари Клинтон, а затем и представители американских спецслужб обвинили Россию во взломе электронной почты Национального комитета Демократической партии, штаба предвыборной кампании Клинтон наряду с проникновением в списки избирателей в некоторых штатах и в попытках подорвать доверие к американской избирательной системе.

Кремль назвал это «чепухой». Американские эксперты-компьютерщики сообщают о своей доказательной базе. Однако на официальном уровне ни Пентагон, ни ФБР, ни тем более Белый дом доказательств не приводят. Поэтому, говоря о российском вмешательстве в выборы, журналисты предпочитают употреблять слово allegedly («якобы», «как утверждают…»).

Суть дела от этого не меняется: эксперты по выборам хотят, чтобы Хиллари Клинтон, признавшая свое поражение, вернулась к борьбе и потребовала официального пересчета голосов как минимум в трех ключевых штатах, где Трамп победил с минимальным перевесом.

Помимо экспертов с официальным требованием пересчитать вручную голоса в трех штатах выступила кандидат партии «зеленых» Джилл Стайн. Это уже серьезнее — требование подкреплено успешным сбором необходимых средств на выплату пошлины для проведения избирательными комиссиями этой трудоемкой процедуры. Для Висконсина, где срок подачи истек, были собраны необходимые 1,1 млн долларов и бумаги поданы вовремя. Еще в двух штатах время, чтобы подать петицию, есть; и время, и деньги. В общей сложности собрано уже 4 миллиона долларов. По федеральным законам, пересчеты (если они состоятся) должны быть закончены к 13 декабря.

Америка действительно расколота. Если меры против Трампа будут реализованы, тогда студентов, феминисток, представителей различных меньшинств — расовых и сексуальных, а также леваков-анархистов — на улицах американских городов сменят рассерженные рабочие, «синие воротнички», националисты и ку-клукс-клановцы. Страну ждет политический и конституционный кризис, круче и болезненней, чем в 2000-м.

Самые близкие люди голосовали на этих выборах по-разному. В двух хорошо знакомых мне семьях российских и болгарских эмигрантов жены отдали голоса за Хиллари, мужья — за Трампа. Жены работают в государственных агентствах, они хотят стабильности и предсказуемости. Мужья устали от бюрократии и болтологии вашингтонских политиков и ждут перемен на уровне государства. Кроме того, моего знакомого, профессора химии, — интеллектуала, голосовавшего за Трампа, возмутило абсолютно предвзятое, «антитрамповское» освещение здешними СМИ финиша предвыборной гонки. Это, наверное, черта нашего характера: возмущаться несправедливостью и симпатизировать угнетенным.

Программа 100 дней в эфире Youtube

Победив на выборах, Трамп дал всего несколько интервью, но так и не провел пресс-конференцию, которую от него ждут с момента избрания. С обращением к стране о том, что он собирается сделать в первые 100 дней, новый глава Белого дома обратился не через СМИ, а по Youtube. Выступление было кратким — всего 2 минуты 38 секунд.



Первым объектом стало торговое соглашение «Транстихоокеанское партнерство» — международный договор о свободной торговле 12 стран региона, куда не позвали Китай и Россию. Обаме не удалось добиться одобрения этого соглашения Конгрессом, а Трамп и вовсе решил аннулировать подпись США.

Трамп подтвердил, что собирается ослабить ограничения на добычу нефти и газа с прибрежного шельфа и т.н. «чистого угля». Это создаст, по его словам, «миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест». И еще он пообещал ввести правило: на каждый новый запрет администрации будет приходиться отмена двух старых запретов.

Финансовый мир ждут потрясения. Трамп собирается отменить закон Додда—Франка, реформировавший работу Уолл-стрит. С целью защиты потребителей от повторения кризиса 2008 года авторами закона были введены сотни ограничений и мер контроля государства над банковскими институтами. Джеб Хенсарлинг — один из претендентов на пост министра финансов, главы казначейства США, разработал законопроект о Финансовом выборе (the Financial CHOICE Act), снимающий предыдущие ограничения, в том числе «правило Волкера», запрещающее банкам торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, то есть торговые операции для собственной прибыли. Как отмечает «Вашингтон пост», в свете этих ожиданий акции банков Goldman Sachs и JPMorgan со дня выборов выросли на 15 процентов.

Министерство труда, обещает Трамп, с первого дня работы новой администрации начнет рассматривать случаи нарушения миграционных законов. Нелегалам — готовиться!

Новый президент обещает, что министерство обороны (главный кандидат на пост министра — отставной генерал Корпуса морской пехоты Джеймс Мэттис, убежденный противник действий российских властей в Крыму и на Украине) и объединенный комитет начальников штабов разработают «комплексный план» по защите инфрастуктуры Америки от… кибератак и других возможных угроз.

О внешней политике Трамп не говорил вообще.

Разнос и нагоняй

Когда в минувший понедельник Трамп позвал в свою башню (Trump Tower) руководителей и ведущих информационных программ ТВ, журналисты собрались, ожидая услышать о том, как новый президент и его администрация собираются сотрудничать с прессой. Вместо этого звезды эфира получили полный ушат резкой критики.

Трамп начал с главы CNN: «Я ненавижу ваш канал, вы все там лжецы, и вам должно быть стыдно». Другой источник газеты цитирует Трампа: «Мы находимся в комнате, полной лживых, бесчестных СМИ, которые все извратили».

Официальный представитель Трампа Келлиэнн Конуэй назвала встречу «сердечной, откровенной и честной».

На следующий день избранный президент посетил редакцию газеты «Нью-Йорк таймс». Этот разговор, в отличие от телевизионщиков, шел «под запись». И вот тут предстал другой Трамп, говоривший журналистам о необходимости объединить разобщенную страну, обещавший не преследовать Хиллари Клинтон («Я не хочу вредить семье Клинтон»), осудивший съезд в Вашингтоне его сторонников из числа крайне правых — нацистов, антисемитов, расистов («Я отвергаю это движение»). О России и об отношениях с Путиным новый президент не сказал ничего нового, отметив только, что он не будет пользоваться термином «перезагрузка»: «Я бы хотел найти общий язык с Россией, а они, как мне кажется, будут рады найти общий язык с нами. Это отвечает нашим общим интересам».

Вашингтон