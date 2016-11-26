Зажигательная интифада

По подозрению в поджогах арестованы 13 человек. Только в Хайфе пострадали 600 строений, 165 человек доставлены в больницы с легкими ожогами и отравлением угарным газом. Локальными пожарами охвачена вся страна. Горят поселения от Иерусалима до Нижней Галилеи.

Запах гари жители Хайфы почувствовали еще в минувший вторник — 22 ноября. Из новостей узнали, что горит лес около поселения Зихрон-Яков, километрах в тридцати к югу от Хайфы. Тогда пожарные довольно быстро справились с огнем. Основной причиной пожара называли сухой воздух (влажность почти как в пустыне — 7—9 процентов) и сильный ветер. Ситуация штатная для этого времени года. Но всего через два дня огонь накрыл Хайфу. И все израильтяне стали молить об одном — о дожде, сильном, проливном дожде.

— Мне позвонили, сказали, что надо уходить из дома, — рассказывает жительница Хайфы Стелла, — я выглянула с балкона — деревья горят метрах в пяти. Быстро собрала самое необходимое, документы, два свитера, две футболки, любимые украшения. Кошку запихнула в сумку и — на улицу!

Мы сидим в ее квартире уже после пожара. Вечером в пятницу всем эвакуированным, у кого квартиры не сгорели дотла, разрешили вернуться.

Страшный пожар, о котором вспоминали всю минувшую неделю, случился 6 лет назад. Горел лес на горе Кармель. Тогда во время тушения пожара погибли 44 полицейских: сгорели заживо в автобусе, который не смог вырваться из огня. Эта страшная трагедия заставила службы безопасности пересмотреть меры по спасению людей во время пожаров.

В минувший четверг из Хайфы были эвакуированы, по разным оценкам, до 70 тысяч человек.

— Мой дом не сгорел, слава богу, — говорит Стелла, — но посмотри, что происходит напротив.

Ромема — район Хайфы, который пострадал больше всего, — один из самых престижных и красивых в городе. Он расположен на склонах Кармельского хребта. Многоэтажные дома и частные виллы утопают в зелени. Деревья вплотную подходят к домам. Плющ и бугенвиллии живописно укрывают стены и балконы. Ави, сотрудник службы безопасности, который охраняет покинутые дома, дежурит на улице Орен вторые сутки, его задача отслеживать подозрительных людей и не допускать мародерства:

— Говорят, нескольких задержали ночью, — рассказывает Ави, — пытались стащить мотоцикл и ограбить магазин в торговом центре. Но у нас здесь все тихо, как после фильма-катастрофы… С этой стороны улицы смотришь — дома как дома, но зайди с противоположной — там все выжжено, полопались стекла, расплавленные пластиковые жалюзи, а трубы похожи на грязные тряпки. Мы ходили по домам, проверяли, не остался ли кто в них, не забыли ли животных. Горело везде. Полыхали дома, машины. Но никто не пострадал, ни одни житель, никто из пожарных и полицейских.

При первичном осмотре горевших кварталов в Хайфе муниципальные инспекторы выявили 44 потенциально опасных здания, 30 из них — в угрожающем состоянии и могут обрушиться.

По данным хайфского муниципалитета, без крова остались 234 семьи. Ущерб причинен 110 домам, 861 квартира сгорела полностью или частично, из них 213 разрушены до опасного состояния, 199 квартир нуждаются в срочном капитальном ремонте.

Мэрия Хайфы закрыла въезд в район Ромема. Толпы любопытных, желающих посмотреть на последствия пожара, мешают работе муниципальных служб.

В квартире, пропахшей гарью, Стелла распаковывает походный рюкзак и вспоминает шаг за шагом все, что случилось за минувшие сутки. И как она стала одним из немногих свидетелей поджога:

— Для меня это очевидный факт. Я своими глазами видела, как двое молодых парней ходили с какой-то кастрюлей и разбрасывали тряпки. Я в шоке была, сначала не поняла в чем дело. Только когда вот эта сосна полыхнула, до меня дошло, что они делают. Я бросилась за ними, они — от меня. Заявила в полицию, их ищут.

До последнего момента причиной пожаров считали стихию, но после десятков таких, как у Стеллы, свидетельств, заговорили о новой форме терроризма — «интифаде огня».

— Есть основания считать происходящее проявлениями терроризма, — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Израильский премьер убежден, что зачастую лесные пожары были следствием преднамеренных поджогов. Это подтверждается в ходе следствия, которое ведет полиция и Служба безопасности (ШАБАК).

Глава МВД Израиля заявил о необходимости лишения поджигателей израильского гражданства. Министр транспорта и разведки предлагает в качестве меры наказания за причастность к поджогам конфискацию движимого и недвижимого имущества.

С юридической точки зрения, необходимо законодательно приравнять поджог, осуществленный на почве национальной ненависти, к террористическому акту. Если такой закон будет принят, возникнет вопрос, кто должен компенсировать ущерб от поджога, осуществленного террористами, и что делать самими террористам, лишенными гражданства? Кто их примет?

Палестинские и израильские арабы и в прошлом неоднократно поджигали леса и кустарники с целью нанесения ущерба израильским населенным пунктам. Призывы к новым поджогам на территории Израиля они распространяют в Сети под хэштегом на арабском языке «Горящий Израиль».

Палестинская администрация уже осудила действия поджигателей. ХАМАС в Газе и Катаре, напротив, поддержал «огненный террор». 24 ноября начальник управления гражданской обороны ПА заявил, что на территории автономии было зафиксировано не менее 100 очагов возгораний.

статистика В борьбе с огнем участвуют более десятка беспилотников ВВС Израиля, включая самые крупные из них БПЛА Eitan и БПЛА Hermes 450. Они же выявляют поджигателей. Операторы передают картинку в прямом эфире в штаб по борьбе с пожарами, сообщают полицейским, как выглядит поджигатель и куда он направляется. В тушении пожаров участвуют десятки самолетов пожарной эскадрильи имени Эльада Ривана, а также самолеты пожарной авиации Греции, Хорватии, Украины, Турции, Италии, Франции, Азербайджана, Великобритании, Кипра, Египта. Россия направила в Израиль два самолета-амфибии «Бе-200», которые способны набрать с поверхности моря 12 тонн воды. В пятницу вечером из США прибыл самолет противопожарной авиации B747-400 SuperTanker, зафрахтованный Израилем у частной компании (власти США помощи Израилю не предоставили). За использование этого самолета Израиль заплатит 1,5 миллиона шекелей (около 400 тысяч долларов) в сутки. Супертанкер способен поднимать в воздух и распылять над очагами возгорания до 75 тысяч литров специальных средств пожаротушения. Восемь пожарных расчетов на помощь Израилю направила Палестина. Палестинские пожарные принимали участие в тушении огня в Хайфе и под Иерусалимом. Обнаружено возгорание на горе Адар. Продолжается борьба с огнем в районе поселка Натаф. Эвакуированным местным жителям по-прежнему не разрешают вернуться домой. В поселке Халамиш в тушении огня принимают участие 6 пожарных самолетов. В поселке полностью сгорели 15 домов.

Елена Шафран — специально для «Новой»,

Хайфа