Правые ищут виноватых

В крупнейшем болгарском центре по приему беженцев произошел бунт. Центр располагается на юге страны, в городе Харманли, близ турецкой границы. Здесь содержатся около 3 тысяч мигрантов. Основную массу составляют афганцы, иракцы, пакистанцы и сирийцы.

Поводом для бунта стал медицинский карантин. Это решение властей взорвало и без того накаленную обстановку. Многие беженцы были изначально недовольны условиями содержания в центре, настаивая на том, что они вообще не хотели оставаться в Болгарии, поскольку стремились попасть в Западную Европу.

Однако сотрудники болгарского миграционного агентства, придерживаясь требования Дублинского соглашения ЕС о первичной регистрации мигрантов в стране фактического въезда, скрупулезно проводили необходимую фильтрационную работу, проверяя основания для получения европейского статуса беженца. Этот процесс затягивался на месяцы. Ситуация неопределенности, скромный рацион питания (около 200 левов на человека в месяц, при том, что в Болгарии около 500 тысяч пенсионеров получают ежемесячно минимальную пенсию в 155 левов), не очень дружественное отношение населения — недовольство лишь накапливалось.

Жители Харманли (в городе проживает около 20 тысяч человек) давно были не рады соседству с лагерем беженцев. В местную администрацию, правоохранительные органы постоянно поступали жалобы на мелкие кражи и хулиганские выходки со стороны мигрантов, а с приходом осени возросла опасность инфекционных заболеваний — с гигиеной в мигрантском центре дела обстояли скверно. В итоге местные врачи, выявив у беженцев 128 случаев кожных и прочих заболеваний, рекомендовали ввести карантин и запретить свободный выход за пределы территории.

Беспорядки началась уже утром в четверг, 24 ноября, когда охрана закрыла выход из лагеря. Молодежь — преимущественно, афганцы — стали громить жилые помещения, переворачивать мусорные баки, жечь автомобильные шины. Сотни погромщиков, вооружившись подручными средствами, пытались штурмовать КПП. Главное требование: немедленно предоставить транспорт и вывезти беженцев на границу с Сербией.

Силы были явно не равны. Охране пришлось срочно вызвать подмогу. Из соседних городов выдвинулись дополнительные силы полиции и жандармерии, по тревоге подняли армейские подразделения. Разгорелось настоящее побоище. В полицейских летел град камней, они отвечали водометами, гранатами со слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Только к полуночи правоохранителям удалось сломить сопротивление бунтовщиков. В итоге 24 полицейских и жандармов получили ранения различной степени тяжести, задержаны около 400 мигрантов, центру нанесен существенный материальный ущерб. Власти уже объявили, что подстрекали и активные участники бунта будут экстрадированы из страны, более одной тысячи беженцев расселят по другим местам.

События в Харманли шокировали Болгарию. Случались, конечно, и до этого беспорядки в центрах временного пребывания беженцев, но они носили локальный характер и происходили в основном на почве межэтнических противоречий между самими мигрантами. Теперь же речь идет о массовом организованном выступлении, которое сразу же поставило мигрантскую проблему в центр общественного внимания.

Стоит заметить, что беженцы в Болгарии в количественном выражении не идут в сравнение с ведущими западноевропейскими государствами. Так, по официальным данным, с января по сентябрь 2016 года в республике было зарегистрировано чуть более 14 тысяч лиц, попросивших убежище. Из них 852 человека получили статус беженца, еще примерно столько же заявлений находится на рассмотрении, а по почти 6 тысячам беженских дел производство было прекращено — заявители покинули страну.

Теперь же тему беженцев в Болгарии обсуждают в семейном кругу, в офисах, при встречах друзей за чашкой кофе. Как показывают опросы общественного мнения, в сознании болгарского населения радикальный исламизм и ближневосточные беженцы тесно взаимосвязаны: более 80% опрошенных называют их главными угрозами безопасности.

На бытовом уровне это выражается в негативном отношении как вообще к мигрантам мусульманского вероисповедания, так и к политике властей, давших свое согласие на размещение в стране беженцев по квоте ЕС.

В глазах многих болгар «народными героями» стали так называемые «охотники за беженцами» — группы инициативных граждан, которые добровольно взяли на себя обязанность патрулировать приграничные районы в поиске мигрантов-нелегалов. Даже правительственные чиновники на первых порах выразили одобрение этому почину. Но когда выявились факты жесткого обращения с задержанными и то, что во главе «движения охотников» пытаются встать националистические организации, официальные политики были вынуждены дать задний ход, чтобы не раздражать Брюссель.

Двойственная позиция кабинета министров воодушевила правых радикалов перейти к более активным действиям. В столице Софии и ряде других городов они этой осенью организовали антимиграционные демонстрации. Правда, количество участников колебалось от нескольких десятков до нескольких сотен. И это было до бунта в Харманли. Теперь, думается, после впечатляющих сцен массового побоища число желающих выйти на улицу и поддержать жесткую линию в миграционной политике вплоть до полного отказа от приема беженцев существенно возрастет.

В любом случае устроенные мигрантами беспорядки в Харманли окажут влияние на сложившуюся в Болгарии политическую ситуацию. Правительство коалиции проевропейских сил официально считается в отставке, грядут досрочные парламентские выборы и, без сомнения, одной из главных избирательных тем на них станет вопрос о беженцах.

Хотя, с другой стороны, еще большей проблемой для Болгарии является отток собственного населения в благополучные страны Западной Европы и США. С 90-х годов страну по самым скромным подсчетам покинули 15% граждан или примерно 1,5 миллиона человек. Некоторые местные эксперты считают, что это цифра занижена и оценивают количество эмигрировавших болгар в 2-2,5 миллиона. Положение усугубляется тем, что более половины уехавших на заработки за границу — люди в возрасте от 20 до 40 лет и как минимум две трети из них имеют высшее образование.