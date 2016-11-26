Опыт поступка

— А ты учитываешь проницаемость мембраны?

— Это вообще вопрос второй. Главное, понять, нужно ли здесь учитывать агрессивность среды?

Семь подростков сидят за круглым столом и решают в темпе марш-броска научную задачу. Конечный итог их спринтерской работы — разработка антивирусного препарата.

Моя попытка вступить с ними в диалог терпит неудачу. На вопрос, в чем, собственно, заключается эксклюзивность подхода, я получаю развернутый многоголосый ответ, изобилующий таким количеством научных терминов, что тут же понимаю свою несостоятельность. Дети вежливо пытаются перевести на доступный мне язык неизбежность катастрофы для вируса. Я плохо понимаю, но верю каждому их слову.

Дело происходит на четвертом всероссийском форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», который проходил в Ярославле 21 — 24 ноября.

В Ярославль на пять дней приехали более 500 школьников из 85 регионов страны, 200 педагогов, ректоры ведущих вузов страны и представители крупных компаний. Собственно, именно эту задачу — собрать и оценить потенциал юных изобретателей, которые подросли в стране за последние годы, преследовал форум. В известной степени — это выставка «достижений». Львиную долю времени дети потратили на тренингах. В больших выгороженных зонах спортивного комплекса «Арена», в лабораториях по разным научным направлениям с утра до вечера дети думали. Институт опережающих исследований им. Шифферса озадачил проектированием оптимальной архитектуры энергосистемы небольшого поселения и созданием алгоритма управления этой энергосистемой. Корпорация «Ростех» — формулировкой собственных идей сохранения работоспособности водолазного аппарата в условиях низких температур при работе в Арктике и Антарктике. МГТУ им. Баумана предложил оптимизировать конструкцию автомобиля «Крым», который создали выпускники и аспиранты университета.

На самом деле, самое яркое впечатление на форуме — именно эта мощнейшая энергия юного интеллекта и масштабность задач, которые решали на своих площадках юные химики, физики, фармацевты, биологи и конструкторы. Одержимость наукой, когда тебе 15 лет, дорогого стоит.

Учителям на форуме тоже «досталось». В программе для педагогов были собраны лучшие тренинги и лекции ведущих педагогических новаторов и психологов страны. Приходилось выбирать — слушать ли лекцию психолога из международной службы гимназии «Сколково» — «Эмоциональный интеллект и его возможности в современном образовании» — или зависать на мастер-классе «Использование фреймовой модели структурирования информации в работе с одаренными детьми».

В итоге я выбрала лекцию кандидата педагогических наук Дмитрия Григорьева «Технологии и практики формирования российской идентичности школьников». Главный месседж Григорьева, за который мне лично хотелось выразить ему свое уважение, состоял в том, что российскую идентичность нельзя путать или подменять «ура-патриотизмом». И что «без опыта поступка в общественной среде ребенок не сформируется как гражданин», а «личность вырастает только тогда, когда защищает, иногда в противовес большинству, свои принципы и достоинство».

Главная пленарная дискуссия: «В какой стране мы хотим жить, или Какое будущее мы хотим построить» проходила в огромном зале арены. Но заявленное как дискуссия действие, в котором, судя по логике, должны были принимать участие именно дети, было превращено в отрепетированное ток-шоу с вип-гостями, которое вел писатель Минаев.

Министр образования Ольга Васильева сообщила, что у всех школьников России равные возможности, чтобы реализовывать свой потенциал. Шесть миллионов учащихся школ, принимавших участие в олимпиадах по всей стране, тому пример. Ректор МГУ Виктор Садовничий упирал на то, что формула успеха — это фундаментальные знания, советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко рассказал, что Россия по развитию интернет-технологий входит в тройку мировых лидеров, а первая в мире женщина космонавт Валентина Терешкова делилась личными отношениями с космосом.

На вопросы гостям детям оставили двадцать минут.

— Меня зовут Егор. Был такой философ, звали его Джон Локк, он описал такое состояние, которое назвал «прыжок вверх». Это когда человек становится другой личностью. У меня вопрос к Валентине Терешковой: вы стали другим человеком после полета в космос?

— Я из регионов Донбасса. Будет ли у нас возможность учиться на бюджете в университете в России?

— Ведутся ли сейчас в России разработки ядерных двигателей?

— Как будут стимулировать перевод талантливых учеников из села в профильные школы?

— Если в России запрещены генно-модифицированные продукты, имеет ли смысл идти учиться на факультеты биоинженерии?

— Меня зовут Валера. У меня есть изобретение, и я хочу получить патент. Я был на прошлом форуме, ко мне наслали журналистов, меня пропиарили и все на этом закончилось. Куда мне идти с моим изобретением?

Судя по тому, что очередь к микрофону за это время выросла втрое, детям было что спросить.

Фото: Наталья Чернова / «Новая газета»

Полину Роут из города Прокопьевск Кемеровской области удалось вырвать из цейтнота занятий на двадцать минут. Ее портфолио я нашла в толстой папке анкет участников. Полина придумала киберперчатку для людей, перенесших инсульт и утративших речь.

«Моя мама — волонтер в доме милосердия, где находятся люди после инсульта. Я помогала ей и поняла, что эта категория людей вообще не может общаться. Это страшное зрелище, когда человек вообще ни с кем никак не может взаимодействовать. И такая перчатка помогает им. Нужно ее надеть больному, и разные движения пальцев или кисти она «переведет». Я ее опробовала в доме милосердия на нескольких людях. У некоторых такое счастье было в глазах, что их кто-то понимает. И знаете, я из очень далекой глубинки. И у нас явно никто не будет за такими больными особо следить. Их шесть человек в одной комнате. С перчаткой каждый может попросить поесть, попить, и медперсоналу не нужно угадывать. Когда первый датчик заработал — у меня такой восторг был! Четыре месяца по ночам писала программу. В программе заложено двадцать основных фраз…

Этот год у меня выпускной. И я каждый день я должна что-то изучать из ЕГЭ. В поезде еду, все спят, а я решаю. Я планирую учиться только на бюджете. Платное для меня исключено даже по моральной составляющей.

Как это я буду учиться на платном, если я достаточно умна?

Буду пробовать в МГТУ им Баумана, в МАИ, Политех. Родители будут помогать. Если дадут общежитие, то я справлюсь.

У меня папа шахтер. Он очень увлеченный человек, он очень любит шахту. Он уходит в шахту на 16 часов, и он все равно это любит. В какой-то момент я стала мотиватором для себя. Мне нравится перерастать себя».

Министр образования Ольга Васильева на пресс-конференции на вопрос «Новой», собирается ли ведомство создавать единую базу данных одаренных детей и мониторить их продвижение, чтобы успевать помогать им, ответила: «Этим занимаются регионы, этим занимаемся мы, есть президентские гранты. Для начала ребенок должен поступить в вуз. Вы поймите, ни один талантливый ребенок не остается незамеченным».

Ярославль — Москва