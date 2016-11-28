ВИЧ — не сезонная болезнь

Традиционно в преддверии Международного дня борьбы со СПИДом в обществе обсуждается тема ВИЧ-инфекции. Однако в 2016 году эта проблема в центре внимания постоянно, и впервые к ее решению подошли комплексно.

Министерством здравоохранения была разработана и утверждена в правительстве РФ «Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2020 года и дальнейшую перспективу».

Это фундаментальный документ, позволяющий подойти к борьбе с ВИЧ системно.

Ее важнейшими направлениями стали информирование населения и увеличение охвата тестированием на ВИЧ разных групп населения. В этом году Минздрав России в рамках масштабной информационной кампании организовал всероссийскую акцию по тестированию на ВИЧ в столицах 10 наиболее проблемных регионов. В ходе акции свой ВИЧ-статус узнали более 23 тысяч человек.

Что сегодня необходимо знать о СПИДе в России: количество ВИЧ-инфицированных ежегодно увеличивается на 10%. К преобладающему многие годы пути заражения через кровь (57,3%) прибавился и половой, гетеросексуальный путь передачи инфекции (40,3%). Это подтверждает, что ВИЧ может коснуться каждого, как в группах риска, так и социально благополучных слоях населения.

Другие положения Стратегии направлены на расширение поддержки ВИЧ-инфицированных. В России бесплатные препараты сегодня получают около 37% состоящих на диспансерном учете пациентов, что уже в 5 раз больше, чем в предыдущие годы. Планируемый охват лечением 60% ВИЧ-положительных россиян позволит снизить темпы прироста заболевания почти в два раза, предотвратить до 40 тысяч новых случаев заражения ежегодно.

Российскому здравоохранению удалось взять под контроль передачу ВИЧ от матери ребенку. Как результат — 98% детей у ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми.

Безусловно, усиление мер по противодействию распространению ВИЧ — официальные шаги. Но наивно полагать, что только они коренным образом повлияют на ситуацию, которой не уделялось должного внимания несколько десятков лет. Внести вклад в решение важнейшей социальной проблемы может каждый — чиновник, активист, бизнесмен, сам гражданин.