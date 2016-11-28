Фасадная федерация

От эпохи парада суверенитетов в Москве остался рудимент — особняки в центре города, занятые постоянными представительствами регионов. Реальных полномочий и серьезных задач у них нет, зато со штатом, зарплатами и автопарком — полный порядок.

Алексей Полухин шеф-редактор «Новой газеты»

Помните, как звучит статья 1 Конституции? «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Это, конечно, не констатация, а вектор развития. Дальше имеет смысл замерять только степень отклонения от этого вектора и спорить, какое определение приложимо к нашему государству в меньшей степени: демократическое, правовое или все-таки федеративное?

Для того чтобы эти вопросы не были совсем уж риторическими, в нашей стране существует множество политических симулякров. Например, отчего же не считать наше государство правовым, когда есть уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам детей, бизнес-омбудсмен, причем не только в Москве, но и на каждой территории? А еще — Общественная палата (в Москве и каждом из субъектов) и общественные советы при каждом ведомстве.

Есть вопросы к уровню демократии? Демократия — это процедура, а процедурой выборов у нас охвачены все уровни власти, от президента до главы муниципалитета. В некоторых регионах нет прямых выборов губернаторов? Так в США нет прямых выборов президента: и ничего — живут.

Но наибольшим количеством побрякушек у нас обвешан федерализм. У каждого региона есть свой флаг, герб и (зачастую) гимн, своя конституция или устав (как следствие — свой конституционный или уставной суд), а еще, оказывается, — и свой постоянный представитель в Москве.

То есть все субъекты федерации (за исключением города федерального значения — Москвы) имеют в столице аналог посольства. И эта традиция — живая. Как только в состав РФ были приняты республика Крым и город федерального значения Севастополь, каждый из них обзавелся своим — отдельным — представительством. (Признанные Россией Абхазия и Южная Осетия имеют в Москве посольства, что, конечно, еще круче, чем постпредство).

Для чего нужны постпредства? Первая и, пожалуй, самая важная функция — «демонстрация флага». Иногда вполне себе физическая: флаг гордо реет где-нибудь в тихом переулке в историческом центре Москвы, герб выгравирован на латунной табличке, внутри, наверное, по торжественным случаям играет и гимн субъекта. Федерализм, данный нам в ощущениях.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Что касается официальных функций постпредов, то они колеблются в диапазоне между «представлением интересов» и «обеспечением взаимодействия». То есть — стерильная бюрократия. Постпредов можно было бы назвать лоббистами, но лоббисту нужен ресурс. Сильные региональные лидеры и сами себя в состоянии представлять на переговорах любого уровня (кого с большим уважением будут слушать на переговорах в министерстве финансов, к примеру: Рамзана Кадырова или Бекхана Таймасханова?). А если губернатор в регионе слабый, то аппаратный вес его постоянного представителя в Москве и вовсе неотличим от нуля.

Следовательно, мера полезности постоянного представителя для региона в большинстве случаев отрицательная. Ведь пользы нет, а расходы — налицо.

Это, в первую очередь, бремя владения, содержания, а иногда аренды дорогой и статусной недвижимости в Москве. Можно, конечно, сказать, что она выполняет функции выездного офиса для губернатора. Это если не знать, к примеру, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун во время вояжей в Москву и Петербург останавливается в лучших номерах не самых дешевых гостиниц, и бюджет платит за это удовольствие от 30 до 50 тысяч рублей за ночь. Хотя у Ковтун есть сразу два постоянных представительства — как раз в Москве и Петербурге. Но зачем ютиться в особняке на Большой Никитской, когда в «Интерконтинентале» есть Pushkin Executive Suite?

Чем бы ни был занят постоянный представитель и штат его сотрудников — да хотя бы и ничем — их труд надо оплачивать и создавать необходимые условия работы. А в столице, как известно, человек без оклада в сто тысяч рублей, не имеющий премиального авто с личным водителем, не может быть принят в приличном бюрократическом обществе.

Поэтому средний бюджет постоянного представительства региона в России колеблется в интервале 20—30 миллионов рублей в год. Регионов у нас 85, поэтому церемониальный институт в целом обходится в 1,7—2,7 миллиарда рублей.

Да, в масштабах страны эта сумма не производит вау-эффекта, но давайте вспомним: во-первых, что эти деньги расходуются совершенно попусту, а во-вторых, это нагрузка на региональные бюджеты, значительная часть которых находится в глубоком кризисе. А на них при этом висит большая часть социальных обязательств.

Поэтому если бы ликвидировать абсолютно ненужную в текущей политической реальности конструкцию и продать все эти особняки на рынке, то в каждом регионе можно построить по три школы, а на высвобожденные деньги оплачивать труд не чиновников, а учителей.

Школа — это вам не симулякр, так что наше предложение к идее федерализма ближе, чем может показаться. А чтобы не было обидно, школу можно назвать в честь последнего постпреда. Ведь иначе его имя в регионе никто так и не узнает.

санкт-петербург Спиридоновка, д. 10, стр. 1. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Представительство Петербурга в Москве было создано на основании соглашения между столичным правительством и петербургскими властями 27 июня 1996 года. Постоянный представитель от Петербурга в Москве с 2012 года — Николай Петрович Буханцов, первый заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга (не путать с вице-губернатором). По официальной версии, представительство является органом, призванным выражать и отстаивать интересы Петербурга в Москве во всех сферах — экономической, правовой, научной, культурной и пр. Постоянный представитель, в свою очередь, должен осуществлять постоянную координацию и связь с органами государственной власти Москвы, предприятиями, организациями, учреждениями, заинтересованными в укреплении и развитии дружественных связей между двумя столицами. Должен содействовать совместным проектам. Красноречиво сопоставить сумму, выделяемую постпредству ежегодно из городского бюджета, с какими-либо еще расходами не вышло. Поскольку, к сожалению, не удалось обнаружить эту информацию в открытых источниках: все комитеты, службы и управления Смольного публикуют финансовые отчеты о расходовании средств, а постоянное представительство — почему-то нет. Ответ на запрос о размерах финансирования, направленный в Представительство Петербурга в Москве 18.11.2016 года, еще не получен. За последние 20 лет имя Буханцова не раз всплывало в связи с сомнительными операциями коммерческих фирм, к которым он так или иначе считался причастным. 53-летний Николай Буханцов (в советское время — культпросветработник) подался в бизнес еще в начале 90-х годов. В 1995 году стал президентом ЗАО «Юниверс-нафта». Бизнес Буханцова был связан с различными схемами, позволявшими оптимизировать налоги, а также с торговлей нефтью и нефтепродуктами. Он — один из пионеров офшорного бизнеса в России. По сведениям «Новой газеты», часть уставного капитала ЗАО «Юниверс-нафта» принадлежала компании с Британских Виргинских островов. Буханцов довел схему до совершенства: например, «Сибнефть» с помощью «Юниверс-нафта» в некоторые месяцы получала в качестве возмещения из бюджета намного больше денег, чем отчисляла туда в виде налогов. В 1996 году, спустя год деятельности, «Юниверс-нафта» оказалась объектом розыска налоговых органов. В 1998 году попыталась объявить себя банкротом, однако налоговики не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал банкротство компании. Однако, по предположениям экспертов, с большой долей вероятности активы ЗАО «Юниверс-нафта» были просто переведены в одноименное ОАО, зарегистрированное в Калмыкии — зоне с льготным налогообложением. Долги закрытого акционерного общества, в том числе и налоговые, остались компании-банкроту. В 2001 году Николай Петрович был назначен советником министра энергетики Минэнерго РФ и членом Совета директоров отрытого акционерного общества «Роснефть». В 2002 году он стал генеральным директором Центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго РФ, а в 2003 году — руководителем департамента по сотрудничеству со странами СНГ Минэнерго РФ. После ухода с этого поста, в 2006 году, длительное время занимался общественной работой, а потом — до назначения постоянным представителем Петербурга в Москве — считался официально безработным. По данным СМИ, на 2012 год одним из главных активов Буханцова за рубежом являлась компания Pencilia Holdings Limited, которая владела 50% акций кипрской Glidefern Limited. Glidefern же, в свою очередь, была держателем 100% акций ЗАО «Нафтатранс», занимающегося перевалкой нефти в Краснодарском крае. Рыночную стоимость «Нафтатранс» на тот момент эксперты оценивали в 200 миллионов долларов. Попытки Буханцова в 2012—2013 гг. продать или переоформить зарубежную собственность обернулись судебными процессами. По информации из открытых источников, в настоящее время Буханцов по-прежнему выступает в судах разных инстанций и стран мира то истцом, то ответчиком. Нина Петлянова, собкор «Новой газеты»

красноярск Нижний Кисельный пер., д. 10. Фото: Алексей Тарасов / «Новая газета» Собираясь выслушать отчет о работе регионального постпредства в Москве, Заксобрание Красноярского края повздорило, что для него нехарактерно, с губернатором Виктором Толоконским. Тот отправил отчитываться своего первого зама, а депутаты требовали лично руководителя постпредства региона при правительстве РФ Михаила Латышева. Этого московского бизнесмена, назначенного Толоконским летом 2014 года, мало кто в крае, включая его Заксобрание, видел. В результате вопрос из повестки сняли, проигнорировав протесты Толоконского. Дело было полтора года назад. Депутат Владимир Седов (ныне осужденный и отбывающий срок) предложил купить Латышеву билет на самолет, чтобы тот смог прилететь в Красноярск. Губернатор ответил, что «в состоянии командировать человека сюда, в Красноярск, и бюджет от этого не развалится». При этом Толоконский отметил: «Я не знаю, как часто бывал предыдущий руководитель (постпредства. — А.Т.) в Заксобрании, я его как-то спросил, как он с губернатором (предыдущим, Львом Кузнецовым. — А.Т.) работал, он ответил: «Я его видел раз в год». Хотя губернатор постоянно бывал в Москве, он с ними не взаимодействовал. У него был секретарь, водитель, а представительство занималось своими, непонятно какими делами. Сейчас там наведен порядок, и это будет под моим контролем всегда находиться». Толоконский анонсировал перестройку в московском представительстве: дальнейшее сокращение штата (до этого уже вдвое уменьшенного), автопарка (до 5 авто) и, соответственно, расходов из бюджета на его содержание «на десятки миллионов». Развивался сюжет традиционно: образовали комиссию «по анализу эффективности деятельности госпредприятия Красноярского края «Красноярский аналитический центр» в постоянном представительстве Красноярского края при Правительстве РФ». Комиссию учредили на постоянно действующей основе, утвердили положение о работе. Спустя полтора месяца после бюрократической полемики в Заксобрании на сайте госзакупок появилась документация для открытого аукциона на оказание транспортных услуг краевому постпредству в Москве до конца года (фактически на полгода) на сумму 8,185 млн рублей (платит краевой бюджет). От исполнителя требовалось предоставить не менее 5 автомобилей бизнес-класса с мощностью двигателя не менее 167 л. с. и не менее 4 автомобилей представительского класса 250—300 л.с. Требуемые характеристики вроде круиз-контроля, обогрева сидений, тонировки подробнейше расписывались. Когда изумленная общественность начала интересоваться, считать ли это результатом оптимизации автопарка и в целом деятельности постпредства, — краевые власти сообщили, что конкурсную документацию разместили на сайте госзакупок преждевременно и с ошибками; объявление аннулировано. Что до штата, в 2010-м в нем насчитывалось 18 единиц. Прошло сокращение до 16. А в прошлом году, если верить красноярским СМИ, до 7, из них три ставки были свободны. Расположено представительство в Нижнем Кисельном переулке, 10. Это здание недалеко от Кремля само по себе стало частью сюжета одной грандиозной операции с перетеканием денег из красноярского бюджета в кошельки номенклатуры, детально о которой «Новая газета» писала в 2014 году. Документы, благодаря которым она стала возможна, готовились с 2009 года, при губернаторстве Александра Хлопонина, ныне вице-премьера РФ, а реализовывалась эта схема в 2010—2013 годах при губернаторе Льве Кузнецове, верном товарище Хлопонина и всегдашнем его заме, ныне министре РФ по делам Северного Кавказа. Напомню суть: 6,2 млрд из дырявого красноярского бюджета были выведены сначала в краевые госпредприятия — на латание ветхих электрических и коммунальных сетей, а затем 5 млрд из них были переданы вовне — частному ООО «КРЭК», и оно уже распоряжалось ими бесконтрольно. Возглавлял КРЭК тогда Василий Кузичев — сын вице-губернатора Кузичева Михаила. КРЭК нашло деньгам более разумное применение, чем ремонт сетей. В частности, купило вот это здание у фирмы «Макропроф», переведя на Кипр 640 млн за то, чтобы стать в целом хозяином «Макропрофа». На момент покупки КРЭКом фирма «Макропроф» принадлежала кипрским Dochemio Investments ltd (90%) и Liumel Holdings ltd (10%). После покупки «Макропрофа» со всеми его активами КРЭК продолжало перечислять ему арендные платежи за уже купленное здание — 144 млн и выдало заем в 29 млн. Еще раз: краевые власти вывели деньги из бюджета, на них близкие им товарищи купили у других близких товарищей дорогую недвижимость и продолжали этим товарищам платить за нее аренду. Краевое ГУВД, обладая всеми фактами, не могло возбудить дело, поскольку не было потерпевшей стороны: региональная власть не видела проблемы в том, что сумма, тождественная трети бюджета миллионного Красноярска, ушла на кормление офшорной буржуазии, близкой этой самой региональной власти. «Новая» не могла добиться ответа от краевой администрации, но нам ответили из администрации президента, Управления по вопросам противодействия коррупции: уголовное дело возбудили. Через месяц Кузнецова «ушли» из Красноярска. Он стал министром и отправился на Кавказ. Задача постпредству региона в Москве обозначена так: «Представление интересов края в федеральных органах госвласти». В нынешней системе это столь же осмысленно, как если бы красноярское чиновничество создало себе постпредство в Лондоне, поскольку наполняемость краевого бюджета зависит от конъюнктуры тамошней биржи металлов куда больше, чем от московских решений. В начале 90-х Красноярский край был лидером среди регионов-доноров в отстаивании их интересов, в борьбе за реальный федерализм. Край тогда вел бюджетные войны с центром, удерживая налоги, подавал в Высший арбитраж иск к федвласти, громко требовал децентрализации управления. И в то горячее время краевые власти вполне обходились без помпезного представительства. Алексей Тарасов, собкор «Новой газеты»

Севастополь и крым Полпредство Севастополя. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» В Севастополе своего московского постпреда не знают даже сотрудники правительства города. А в постоянном представительстве Крыма затрудняются сказать, сколько расходуют денег. — До вторника? Никак. Ну вы бы хоть вчера позвонили, — в пресс-службе правительства Севастополя заверяют, что за два рабочих дня не успеют ответить на три вопроса. Вопросы звучат так: как зовут постоянного представителя губернатора Севастополя в Москве, сколько денег уходит на содержание постпредства, и главное — какие задачи решает этот орган? — Ну хотя бы имя скажите, — говорю. — Перезвоните через полтора часа. По прошествии означенного времени набираю пресс-службу вновь. — Записывайте, — говорит работник. — И.о. руководителя: Агаян Екатерина Владиславовна. Кстати, насчет задач: почитайте положение о постпредстве. Согласно рекомендованному мне документу, постпредство занимается продвижением интересов Севастополя на федеральном уровне, координирует работу правительства Севастополя с федеральными органами власти и налаживает торгово-экономическое и культурное сотрудничество с другими регионами России. Чем занимается постпредство на примере конкретных дел, сказать трудно. Если задать в поиске на сайте севастопольского правительства запрос «Агаян», то ответ будет такой: «Ничего не найдено». Обнаружить в ручном режиме новости о деятельности московского представительства Севастополя за ноябрь также не удалось. Однако нужно сказать, что и расходы на содержание своего московского представительства у Севастополя скромные. В этом году на него было выделено всего 8,3 млн рублей. В Законодательном собрании города, которое выделяло деньги на постпредство, посчитали, например, излишним обеспечивать чиновников транспортом за бюджетный счет. «В Москве отлично развито метро, общественный транспорт — ими и надо пользоваться. Вполне можно ездить и на автобусе, и «Аэроэкспрессом». А если нужно какие-то секретные документы доставить, то их надо отправлять фельдъегерской связью», — заявил депутат Виктор Посметный. Новый Арбат, д. 36/9. Полпредство Крыма в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Постпредство Республики Крым, не в пример севастопольскому, ведет более активную информационную политику и менее скромную — денежную. Так, извоз представителей РК осуществляет транспортное предприятие «Россия» Управления делами президента. Крымским чиновникам в Москве для осуществления своей деятельности необходимы один автомобиль представительского класса, 5 машин бизнес-класса, 2 микроавтобуса и один автобус. В 2016 году только на эти услуги для крымского постпредства было выделено 9,8 млн рублей. Сколько всего денег из крымского бюджета выделяется на содержание московского представительства — неизвестно. Об этом не смогли сказать даже в самом представительстве. В приемной постпреда Георгия Мурадова «Новой газете» сначала заявили, что начальник отдела по связям со СМИ Сергей Пинчук находится в отпуске, затем — поочередно соединили с двумя его подчиненными. Те, в свою очередь, пояснили, что ничего не знают об объемах финансирования, и попросили позвонить заместителю постпреда Аслану Кирееву. Но его не оказалось на рабочем месте. Как бы то ни было, крымское представительство активно отрабатывает свои деньги. Вот последние новости с официального сайта: 1) заместитель постпреда Сергей Кудрин принял участие в конгрессе по вопросам национальной безопасности; 2) заместитель постпреда Сергей Кудрин передал в дар Музею героической обороны Севастополя авторскую куклу, изображающую знаменитую героиню обороны города в 1854—1855 гг. — Дашу Севастопольскую; 3) постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов принял участие во Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику «День экономиста». Иван Жилин, собкор «Новой газеты»

мурманск Большая Никитская, д. 12. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» У постпредства Мурманской области целых два офиса — в Москве и Петербурге. Возглавляет казенное учреждение, подчиненное аппарату областного правительства, не крупный чиновник, а совершенно неизвестный гражданин — некто Александр Шаклунов. Функционал постпредства размыт: по сообщениям аппарата правительства, это представление интересов региона в госорганах, расположенных в двух столицах, обеспечение взаимодействия с ними областных властей, расширение деловых связей с НКО и представителями иностранных государств. Есть в перечне на сайте аппарата правительства и два пункта: «обеспечение осуществления взаимодействия Правительства Мурманской области с Правительством Российской Федерации, администрацией Президента Российской Федерации, федеральными органами государственной власти» и «регулярное информирование органов государственной власти Мурманской области о готовящихся и принимаемых решениях органов государственной власти, расположенных в городах Москва и Санкт-Петербург». Несмотря на столь солидную роль на бумаге, деятельность постпредства незаметна. Шаклунов практически единственный раз появился на публике: СМИ сообщали, что он участвовал в передаче флага Мурманской области полярникам — участникам экспедиции «Арктика-2015» в январе прошлого года. Также, по данным открытых источников, сын Шаклунова Антон назначен заместителем главы крымского минздрава. Предшественники нынешнего главы постпредства в новостях появлялись намного чаще. Например, Адиль Назим-Оглы Махмудов в мае 2013 года был расстрелян в ресторане «Закарпатские узоры» на Рогожском Валу. В СМИ у него была репутация «решальщика», с этой стороной его деятельности была связана и одна из версий так и не раскрытого убийства. Излишне добавлять, что рядовые жители области о существовании Махмудова вообще не знали. Столь незаметное для широкой публики учреждение получает неплохой кусок бюджетных денег. Так, одна лишь аренда офиса в Москве на Большой Никитской в нынешнем году обошлась в 3 миллиона 636 тысяч рублей. В Петербурге на набережной Мойки — в 1 миллион 800 тысяч. Для транспортировки постпреда по Москве и Петербургу автобаза правительства области покупает недешевые автомашины. Судя по сайту госзакупок, четыре года назад за 600 тысяч рублей были закуплены «услуги по эксплуатации, содержанию и обслуживанию легкового автомобиля BMW 750Li xDrive 2010 года выпуска». Его балансовая стоимость на момент проведения аукциона составляла 3,7 миллиона рублей. Аналогичный конкурс уже на 900 тысяч рублей тогда же игрался на обслуживание Ford Mondeо 2009 года выпуска. Третий — на содержание Audi A8L 2008 года, которая в 2011 году поучаствовала в ДТП, — под колеса машины, которая везла по Новому Арбату тогдашнего губернатора Дмитриенко, попал сотрудник спецполка ГИБДД. Татьяна Брицкая, собкор «Новой газеты»

омск Большой Козловский пер., д. 14/15. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Какую конкретно функцию или миссию исполняет в столице омское представительство, подавляющее большинство омичей не знает, да и вообще мало кто догадывается о его существовании. Не раскрываются подробности деятельности этого учреждения даже в посвященном ему разделе на портале облправительства (своего сайта у представительства нет). Там сказано, что решает оно две задачи: «представление Омской области в отношениях» с разными органами госвласти» и «обеспечение взаимодействия» Губернатора (с прописной буквы), Правительства региона с Администрацией президента РФ, Правительством РФ и другими вышеперечисленными органами». В чем именно это «обеспечение» заключается и почему областная власть не может взаимодействовать с ними самостоятельно, на портале не разъясняется. Вероятно, возникали такие вопросы и у самого главы Омской области: полтора года назад по его инициативе представительство региона в Москве сократилось вдвое (с 18 до 9 штатных единиц), а представительство города Омска, функционировавшее как отдельное юрлицо на отдельной площади, вошло в состав областного представительства и переехало в его офис. Экономия от этого переселения составила 100 тыс. рублей в месяц (столько уходило на оплату аренды помещения в 300 кв.м.). От 12 сотрудников городского представительства осталось трое. По данным мэрии, его реорганизация, то есть фактически ликвидация, сократила расход бюджета города на 9 млн рублей в год. Теперь представительствует от Омского региона в органах власти одна контора, в штате которой 12 человек. По сведениям, обнародованным порталом «Бюджет для граждан», в 2016 году запланировано потратить на ее содержание 23,76 млн рублей, из них 20,38 млн — на выплаты персоналу, из чего легко посчитать его среднюю зарплату — около 150 тыс. рублей в месяц (если сравнивать со средней по региону, получается, что каждый из полпредских работает за пятерых). До 2015 года представительство Омской области возглавлял бывший генерал-полковник пограничных войск Виктор Войтенко, ушедший после объединения областного и городского ведомств на пенсию. На его место назначен Андрей Ишков, руководивший с 2012 года казенным учреждением «Представительство города Омска», а до этого занимавший разные незаметные должности в Москве (советник замминистра по делам Федерации, национальной и миграционной политики, замгендиректора группы компаний «Монтажпромстрой» и др.). По образованию — инженер-механик (окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт), профессионально увлекается кикбоксингом: заслуженный тренер РФ, генеральный директор кикбоксинг-центра «Кентавр» в Москве. Помогают ли ему эти навыки в контактах с органами власти, трудно сказать, но еще в 90-е годы представительство Омской области считалось местом неспокойным: 22 июля 1996 года в его гостиничном номере был убит управляющий делами областной администрации Александр Харламов, а сопровождавший его охранник — капитан милиции — скончался по дороге в больницу от огнестрельного ранения в голову, успев перед этим каким-то образом взять вину за убийство Харламова на себя (капитан застрелил его якобы из личной неприязни, после чего застрелился сам). По неофициальной версии, ЧП было связано с формированием списка акционеров «Сибнефти». И в этот же год у подъезда своего дома был убит депутат областного Заксобрания Олег Чертов, возглавлявший комиссию по расследованию деятельности нефтяной компании. А за три дня до создания этой компании утонул в Иртыше директор Омского нефтезавода Иван Лицкевич. Причины этих трагедий остаются неизвестными до сих пор. Георгий Бородянский, собкор «Новой газеты»

самара 1-ая Квесисская ул., д. 12. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Постоянный представитель региона в Москве с 2012 года — Игорь Владимирович Еремин (с 2000 по 2007 гг. занимал руководящие должности в правительстве Оренбургской области, курировал вопросы экономического развития и торговли. Работал в Министерстве спорта и туризма Российской Федерации заместителем директора департамента туристической деятельности и международного сотрудничества). Ранее это место с префиксом «врио» занимал Анатолий Головатый. В сообщении пресс-службы губернатора говорилось, что Головатый покинул пост по собственному желанию. В 2015 году Игорь Еремин, руководитель представительства Самарской области в Москве, был зачем-то переименован в полномочного представителя губернатора Самарской области в Москве, одновременно получив должность вице-губернатора. Смысл его работы, если кратко: обеспечение «всестороннего, комплексного и оперативного взаимодействия губернатора Самарской области и правительства Самарской области с президентом и Правительством России». Декларированный годовой доход Игоря Владимировича Еремина за 2015 год — 4 528 873,98 рубля. Декларированный доход его заместителя — Федоренко Станислава Евгеньевича — 1 662 826,84 рубля. Начальника финансового управления и бухгалтера соответственно — 696 498,87 и 1 507 452,82 рубля. В том же 2015 году благотворительная общественная организация «Домик детства», помогающая учащимся и выпускникам детских домов и интернатов, получила грант от областного бюджета 90 000 рублей. Редкие явления Еремина на публике не отнесешь к категории удачных. Так, 17 апреля 2014 года владелец ООО «Авиакомпания «Когалымавиа» Исмаил Лепиев подписал с губернатором Николаем Меркушкиным соглашение о слиянии авиакомпаний «Эйр Самара» и MetroJet. В совещании, посвященном слиянию двух авиакомпаний, наряду с региональным министром транспорта, директором аэропорта Курумоч и директором ООО «Авиакомпания Когалымавиа» принял участие и Игорь Еремин. Широко разрекламированный проект мало того, что фактически провалился, так еще и стал предметом уголовного разбирательства. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) по факту аварийной посадки самолета «Бичкрафт Б 300». Наталья Фомина, собкор «Новой газеты»

Комментарии

Дмитрий Орешкин политолог

«Это нормативно-ритуальные органы, символ лояльности центру»

— У каждого региона есть представительство в Москве — возможно, кроме некоторых малых территорий. Если приезжает глава региона, ему нужен офис, где ему могут распечатать бумаги и где он может собрать своих сотрудников. Другая их функция — это традиционное изъявление региональной лояльности. Представительства являются нормативно-ритуальными органами, которые выражают символическую модель обеспечения территориальной целостности страны. Как в Средние века, когда на ежегодный курултай к хану съезжались представители разных народов. Они изъявляли ему свою покорность, а он в ответ говорил, чего от них ждет — куда идём воевать и какие последние политические новости. Вообще-то для представительства регионов в России существует Совет Федерации, но он тоже выполняет сакрально-ритуальную функцию — депутаты от регионов, по сути, назначаются центром.

Существование представительств — следствие фактического унитаризма России. Все аспекты развития регионов зависят от решений Москвы. В реальной федерации регионы сами считали бы свои деньги и поступали бы с представительствами так, как им выгодно. Но у нас налоги сначала изымаются, а потом перераспределяются в зависимости от политических интересов. В России только 10 самодостаточных регионов, остальные получают субвенции и дотации из бюджета. Тот, кто ближе к центру, получает какие-то привилегии, поэтому нужно все время крутиться вокруг трона. В Германии, наоборот, центр в значительной степени зависит от регионов — бундесрат, палата земель, там очень влиятельна. В США штаты выбирают президента и отчисляют часть доходов на поддержание бюрократии в Вашингтоне, то есть содержат центр.

Земская реформа Александра II в начале 1860-х годов повлекла за собой децентрализацию страны, в связи с чем ее территории начали бурно развиваться. Российская империя в то время была гораздо больше похожа на федерацию, чем сегодня. В этом есть радикальное отличие того периода от времен Ивана Грозного, когда земства были подчинены централизованной опричнине. Сталин вернул модель Ивана Грозного, в которой регионы подавлены, а земства находятся под жёстким контролем силовых структур. Логика такая, что жесткий территориальный контроль важнее, чем развитие и экономический рост. Пусть регионы будут бедные и депрессивные, но зато зависимые и подчинённые центру. Точно так же это работает и сегодня.

Дмитрий Горовцов депутат Госдумы VI-го созыва

«Никаких реальных полномочий у представительств нет»

— Работая депутатом, я не раз бывал в представительстве Кемеровской области на «Новокузнецкой». Никаких реальных властных полномочий у этого органа нет — по сути, это лобби, защищающее интересы субъектов Федерации. Первая задача представительства — мониторинг законодательства, которое рассматривается парламентом. Вторая — плотное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти в части, касающейся интересов и задач Кемеровской области. На совещаниях, в которых участвовал я, самым важным вопросом были межбюджетные отношения между Центром и регионом и, естественно, попытки увеличить финансирование региона. И, наконец, третья задача — обеспечение визита в Москву руководителя региона. К этому можно добавить мониторинг информации, информирование губернатора области. Отчасти эта должность дублирует функции депутатов от региона в Госдуме и Совете Федерации, но информации очень много не бывает — чем её больше, тем вывереннее и эффективнее решения, которые принимаются властями.

Александр Кынев политолог

«Иногда в администрации региона не знают, кто представляет его в Москве»

— Представительства регионов в Москве часто работают по принципу выездных офисов, в которых останавливаются региональные чиновники, проводят какие-то встречи или переговоры, когда бывают в столице. Можно сказать, что это нужная функция: чиновники вынуждены периодически посещать центр, и не все встречи проходят в офисах министерств и ведомств — например, общение с бизнесом, инвесторами, общественностью. В этом смысле свой офис, который иногда может играть и роль гостиницы, — довольно важный элемент.

Постоянный представитель — это должностная единица, которая обычно используется как элемент выстраивания взаимоотношений между властями региона и той или иной группой федеральной политической элиты. Фигуры представителей регионов в Москве часто назначают из тех структур, поддержка которых регионам по каким-то причинам важна: это могут быть силовые структуры или какая-нибудь госкорпорация. В регионах, кстати, как правило, публично неизвестны и могут вообще не появляться — иногда даже в администрации региона не знают, кто это.

Я не думаю, что региональные представительства — это атавизм. Даже если бы бюджетный процесс был устроен по-другому и регионы не были бы дотационными, оставалась бы масса вещей, которые требуют решения в Москве, учитывая концентрацию населения, ресурсов и всего остального. Кроме того, многие вопросы чисто юридически решаются именно в Москве. Несмотря на формальный статус федерации, Россия сильно унитаризована — перекос в сторону центра за последние 15—20 лет только вырос.

Подготовил Арнольд Хачатуров, «Новая газета»