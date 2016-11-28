Сезон неопределенности

Европейский политический сезон в конце 2016 года и в первые месяцы 2017 года будет жестким. В каждой крупной европейской стране либеральные силы находятся у власти уже более 5 лет (где-то, как в Германии, уже более 10 лет). Им противостоят растущие силы правых, которые пользуются популярностью на фоне миграционного кризиса и тяжелой международной обстановки. У жителей ЕС накопилось большое количество вопросов к своим политическим лидерам. Стало модно быть евроскептиком.

Событием, открывающим самый непредсказуемый политический сезон за всю историю Евросоюза, станет итальянский конституционный референдум, более известный в Италии как «референдум 4 декабря». Население будет высказываться «за» или «против» пакета широких реформ, которые нынешний проевропейский премьер-министр Маттео Ренци и его команда предложили чуть более года назад. Реформа включает в себя полное отстранение сената от управления страной, принятие многочисленных мер по борьбе с коррупцией в региональных органах власти и целый ряд шагов по уменьшению государственных расходов. В целом основной целью реформы объявляется превращение нынешней двухпалатной парламентской системы в однопалатную ради упрощения процесса принятия законов и снижения издержек.

О проблеме «неуправляемости» Италии давно известно европейскому центру, который всегда критично относился к наличию в стране палаты депутатов и сената, с равными правами и полномочиями. В последние годы ЕС неоднократно проводил с представителями трех разных итальянских правительств переговоры по поиску выхода из тяжелейшего положения, в котором оказалась банковская система страны после кризиса 2008 года. Однако ни одно из правительств не смогло продержаться у власти достаточно времени, чтобы принять те рекомендации и меры, на которых настаивал Брюссель. В апреле Ренци все-таки удалось провести через парламент проект конституционной реформы, который теперь должен быть утвержден или отвергнут на прямом референдуме.

Правая оппозиция и евроскептические партии видят в референдуме огромную угрозу. Все оппозиционные партии впервые за долгие годы объединились в кампании за недопущение одобрения реформ на референдуме. В июле 2016 года запущена интернет-платформа за продвижение так называемых motivi per il NO (причины, по которым стоит голосовать «нет»). Евроскептики утверждают, что Маттео Ренци пытается превратить итальянскую республику в диктатуру. Такое мнение высказывает, например, один из лидеров антиреформаторского движения Маттео Сальвини, председатель партии «Лига Севера за независимость итальянского Севера», обвиняющий нынешнего премьера в марионеточной зависимости от Брюсселя.

Маттео Сальвини, к слову, известен своими многочисленными визитами в Москву и заявлениями о законности присоединения Крыма в Европарламенте. 20 ноября политик в очередной раз побывал в российской Думе, после чего отправился на Красную площадь, на которой он развернул плакат с надписью: «Я говорю «нет» 4 декабря» и «Маттео Ренци, иди домой!» На акцию обратили внимание представители органов правопорядка, которые были вынуждены временно задержать политика за проведение несанкционированного пикета. После разъяснения ситуации (политика спас переводчик) Сальвини был отпущен.

Также Ренци обвиняют в том, что он «придал этому референдуму политическое значение» своими заявлениями об уходе в отставку в случае поражения на голосовании 4 декабря. Сам Ренци настаивает, что он пришел к власти с одной главной целью: изменить Италию, «европеизировать» ее и сделать более эффективной. Если его основной план по изменению страны провалится, то трудно себе вообразить, чем он будет заниматься дальше на премьерском посту.

Опросы показывают, что население Италии накануне референдума почти ровно пополам разделено на «за» и «против». Однако данные предварительного голосования итальянских граждан, проживающих за рубежом, говорят о большом преимуществе голосов «против» над голосами «за». По Европе действительно бродит призрак «трампизма», и наступают последние часы, в которые еще есть надежда его остановить.

Раффаэлло Лорето,

публицист