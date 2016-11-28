В модусе будущего

Все наши проблемы от того, что мы не живем в настоящем, рассуждали некоторые мудрецы, впрочем, не встречая понимания у высокоморальной публики. Фу, как это пошло, жить «настоящим». Это вы, наверное, про потребление, рестораны, тряпки-шмотки, развлечения, путешествия, пошлости разные? Ну уж нет. Настоящий человек не может жить настоящим. Ему скучно, если он не строит планы, да не простые, а великие. Ему просто противно существовать, если он не спасает человечество, хотя бы в мечтах. И если он не осознает себя творцом новой жизни, вносящим посильный вклад в строительство нового мирового порядка, то цена ему — ​грош.

Трудно сказать, когда возникла этика будущего, но очевидно, что у нее всегда были приверженцы, пусть даже не осознававшие своей принадлежности к этой системе мышления. В любой деревне раньше можно было найти какого-нибудь мужичка со свихнутыми мозгами. А городские сумасшедшие? Имелись проектировщики жизни и в высших сословиях. Как правило, в старые времена ходу таким людям не давали. Их не трогали, а иногда даже немного любили за убогость. Бабы и фрейлины жалели. А попы не велели обижать.

Карл и Фридрих, имея классическое образование и богатое воображение, называли главным революционным классом пролетариат и всем сердцем поддерживали идею, что «последние станут первыми». Но это было лукавством: ведь чудики состояли не только в рядах пролетариата, их было полно во всех классах. Так или иначе, знаменитый «манифест двух» привел к непредвиденным результатам, став идейной предпосылкой появления специального лифта для прожектёров. Правда, для этого к двум бородачам должен был присоединиться третий — ​наш отечественный, целью жизни которого была месть одной отдельно взятой стране. С помощью лифта революции «нищие духом» поднялись на невероятные высоты и обрели чудотворную силу. Мир со скрипом, но почти перевернулся. Только что Бог говорил собственным голосом, а тут вдруг оказалось, что его голосом говорит избранный народ. Но, конечно, не весь народ, как верно указывали и Карл, и Фридрих, а последние из народа. Кому принадлежит будущее? Им, последним. Безумцам.

Именно с этого момента выдумщики-революционеры стали приучать нас жить в будущем и забыть про настоящее. В результате пропаганды, направленной на изменение нормального человеческого восприятия, реальность для многих людей из окружающей действительности превратилась в совокупность проектов и подручный материал для строительства нового мира. В качестве «проектов» рассматривались природа, культура и даже сам человек.

Помните, про «нонешное поколение», которое будет жить при коммунизме? Примерно таким же манером нам и теперь все время подсовывают какие-то безумные планы, стремясь убедить в существовании того, чего на самом деле нет, но якобы вот-вот будет, и поэтому может считаться уже существующим. Поколение за поколением населению навязывается мысль, что об этом несуществующем будущем и должны радеть, согласно проектировочной этике, моральные граждане и гражданки.

«Философы объясняли мир, но задача состоит в том, чтобы его изменить». Этот девиз коммунистической троицы, стократ повторенный и превратившийся в энергию масс, — ​очень помогал бывшим деревенским дурачкам и кремлевским мечтателям, а теперь верно служит новым проектировщикам экономики, политики и общественной жизни. На повестке дня — ​идея геополитического величия особенной нации — ​спасителя человечества от зараженной западными ценностями западной цивилизации. Правда, и правильную нацию, и ее истинное жизненное пространство еще только предстоит сконструировать, они — ​дело будущего. Но ведь будущее — ​вот оно, только руку протяни и дотронься, разве нет? Скоро, совсем скоро славные проектировщики и конструкторы будущего начнут лепить из народов новую историческую общность. Надо только потерпеть.

Господи, сделай милость, нажми кнопку, отправь их всех обратно на первый этаж. Пожалуйста.