Где, кого, за что

«Оружие перевозил, в теракте не участвовал»

Начался суд над соучастником захвата Театрального центра на Дубровке

Суд: Московский окружной военный суд

Подсудимый: Хасан Закаев

Статьи: «Террористический акт» (ст. 205 УК), «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК), «Убийство» (ст. 105 УК), «Захват заложника» (ст. 206 УК), «Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка оружия» (ст. 222 УК)

Грозит: пожизненное заключение

Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела Закаева — одного из соучастников захвата зрителей мюзикла «Норд-Ост», в результате чего, по официальным данным, погибли 130 заложников (по утверждению организации «Норд-Ост» — 174 человека).

По версии следствия, Закаев входил в преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта. По информации СК, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые и были использованы террористами. Закаев находился в розыске и был задержан при попытке въехать в Крым с территории Украины.

В суде Закаев категорически отверг свою причастность к подготовке терактов. Он заявил, что не слышал обсуждения будущих терактов от тех, с кем встречался в 2001 и 2002 годах. В то же время он частично признал свою вину по эпизодам, связанным с перевозкой оружия. Рассказал, что перевозил его в бензобаке автомобиля ВАЗ 21099 из Ингушетии и Воронежской области.

— В то время чеченцы занимались в основном тремя вещами: торговали автомобилями, продуктами и оружием, поэтому я особо не задавался вопросами о перевозимом грузе, — рассказывал подсудимый.

Свои действия подсудимый оправдывает тем, что он и его родственники были беженцами, его мать была тяжело больна, работы не было, денег не хватало, и мужчина решил не упускать возможность для заработка.

Ранее Мосгорсуд приговорил шесть других сообщников террористов к различным срокам наказания — от 8,5 до 22 лет. Самое суровое наказание получил Асланбек Хасханов, который координировал действия пособников по заданию Басаева.

Вера Челищева,

«Новая»

«Расшатывали политическую обстановку»

В Москве начался процесс над журналистом РБК

Суд: Тверской районный суд Москвы

Подсудимый: Александр Соколов

Статья: 282.2 УК («Продолжение деятельности запрещенной экстремистской организации»)

Стадия: начало разбирательства по существу

Грозит: до 8 лет

В Тверском суде Москвы началось рассмотрение дела «Инициативной группы «ЗОВ», по которому проходят журналист РБК Александр Соколов и националисты-историки Юрий Мухин, Валерий Парфенов, Кирилл Барабаш. Все кроме Мухина (он под домашним арестом) c лета 2015 года под стражей.

По версии следствия, после судебного запрета в 2010 году Движения «Армия воли народа» «в связи с осуществлением экстремистской деятельности» обвиняемые создали организацию с новым названием — «Инициативная группа по проведению референдума за ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ»), которая продолжала деятельность запрещенной «Армии воли народа». В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что новую организацию подсудимые создавали, «осознавая, что ее истинная цель состоит в расшатывании политической обстановки в Российской Федерации в сторону нестабильности, а также смены существующей власти нелегальным путем».

Журналист РБК не отрицает своего участия в «ЗОВе», в то же время уголовное преследование Соколов связывает со своей профессиональной деятельностью, в частности, он участвовал в расследовании РБК о коррупционных схемах при строительстве космодрома «Восточный».

Слушания идут под председательством судьи Алексея Криворучко (входит в список сенатора Кардина как судья, продлевавший Сергею Магнитскому срок ареста). В первый день небольшой зал, выделенный для процесса, не смог вместить всех желающих, включая сторонников «ЗОВа». В связи с нехваткой места между судебными приставами и сторонниками обвиняемых возник конфликт, окончившийся составлением административных протоколов.

Судья Криворучко попытался было выяснить, признают ли обвиняемые свою вину, но все четверо отказались отвечать на вопрос, заявив, что суть обвинения им неясна.

Александра Букварёва —

специально для «Новой»

Где, кого, за что

Поработает дворником

Мировой судебный участок № 353 района Аэропорт приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян, участвовавшую в «гонках от полиции» на Mercedes Gelandewagen, к 595 часам обязательных работ за неуплату штрафов по делам о нарушении ПДД. Багдасарян будет работать дворником в районе Сокол. Кроме того, она выплатит административный штраф в размере 134 тысяч рублей. «Дело Багдасарян» рассматривалось в мировом участке на протяжении восьми дней. В общей сложности в суд поступил 51 материал о неуплате девушкой штрафов за нарушение ПДД. Свою вину она признала. Напомним, Багдасарян была участником «гонок от полиции» в мае 2016 года на внедорожнике Руслана Шамсуарова, сына вице-президента Лукойла.

Библиотечное дело

В Мещанском суде столицы продолжает слушаться уголовное дело Натальи Шариной, бывшего директора Библиотеки украинской литературы, обвиняемой «в распространении экстремистской литературы» и «растрате». Женщину, которая содержится под домашний арестом, обвиняют в том, что она «организовала возможность ознакомления» читателей с книгами украинских националистов. Статья же «растрата», по словам адвоката подсудимой Ивана Павлова, появилась в деле только для того, чтобы оказать давление на Шарину. Сейчас в суде идет допрос свидетелей обвинения, но адвокат Павлов отмечает: те не говорят ничего, что свидетельствует о вине его подзащитной.

Так, Валентина Слюсарчук, бывший директор библиотеки, рассказала, что поступавшие к ним издания отсмат­ривали в основном сотрудники отдела комплектования. Если находили в книге «антироссийские установки», то такие издания не покупали. Под «антироссийскими» свидетель понимает книги, которые «чернят наше государство» и представляют его «в неверном свете с точки зрения исторической правды». Их Слюсарчук иногда выкидывала.

По словам Ивана Павлова, в суде «обычная рабочая атмосфера», подсудимая, которой грозит до 10 лет, по-прежнему не признает вину, держится нормально и настроена на долгий процесс.

От «инагентов» стало тесно

Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение Минюстом организации Левада-центр в реестр «НКО, выполняющих функции «иностранного агента». Жалоба организации была отклонена. Руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра Алексей Левинсон так прокомментировал «Новой» решение суда: «Мы планируем обращаться в суд следующей инстанции. Наше мнение не изменилось: мы по-прежнему считаем незаконным решение Минюста».

Навальный поедет в Киров

24 ноября Алексей Навальный сообщил, что на суд в Киров 5 декабря он ехать не намерен. Что же касается остальных заседаний, Навальный примет в них участие только после того, как ему вернут 500 тысяч рублей, выплаченных им в качестве штрафа по уже отмененному приговору, а также выплатят 48 тысяч евро компенсации, присужденной решением Европейского суда.

И буквально на следующий день Минюст перевел на его счет 3,419 млн рублей во исполнение решения ЕСПЧ. Навальный, как и обещал, теперь поедет на суд в Киров. Напомним, 16 ноября Верховный суд отменил приговор по «Киров-лесу».

Арест генерала ФСО

Генерал ФСО Геннадий Лопырев, обвиняемый в получении взятки, в ночь на 26 ноября был заключен в СИЗО на два месяца 94-м гарнизонным военным судом Москвы. Защита Лопырева просила избрать ему домашний арест.

По версии следствия, руководитель Федеральной службы охраны на Кавказе получал взятки от руководителей коммерческих структур за покровительство при заключении государственных контрактов на ремонтно-строительные работы. Лопыреву предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По словам его адвоката Руслана Закалюжного, свою вину генерал не признает. Уголовное дело возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ.

Дело няни-убийцы

Хорошевский районный суд Москвы отправил гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, признанную виновной в убийстве четырехлетней девочки, на принудительное лечение. Среди дополнений к подтвержденному ранее психиатрами диагнозу «шизофрения» суд назвал наблюдающийся у Бобокуловой «бред величия». Освободить Бобокулову от уголовной ответственности в силу ее психической болезни просили прокуратура и Следственный комитет. В ходе следствия выяснилось, что Бобокулова ранее уже проходила лечение в психоневрологическом диспансере в Самарканде.

Дело Сугробова

В Мосгорсуде завершился судебный процесс над экс-главой Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денисом Сугробовым и его подчиненными. Прения сторон назначены на 5 декабря, сообщил «Новой» адвокат обвиняемого Эдуард Исецкий. «Никто из обвиняемых своей вины не признает. Мой подзащитный к прениям готов», — сказал адвокат. Недавно, по словам Исецкого, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Сугробова, касающуюся его содержания под стражей и нарушения права на защиту.

Подготовили

Александра Букварёва,

Анна Симонаева,

Александра Таранова,

Вера Челищева