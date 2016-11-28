Вброс бюллетеней — не преступление

Азат Габдульвалеев живет в Казани и работает сборщиком мебели. А в свободное от работы время занимается выборами. Ему даже удалось «просочиться» в члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. На казанском участке № 142, где 18 сентября работал Габдульвалеев, «Единая Россия» получила 427 голосов, это 42,91%. Эти результаты Азат считает абсолютно достоверными, подсчитанными в строгом соответствии с законодательством. А вот на соседних участках и явка оказалась «аномальной», и результат «Единой России» почти в два раза выше, нежели на «эталонном» участке.

Досконально изучив законодательство о выборах и зная, как должен быть организован процесс голосования и подсчета бюллетеней, Азат вошел в казанскую коалицию «За честные выборы». И в Москву, на Объединенный гражданский форум, Азат поехал, рассчитывая поделиться той информацией, которую участникам коалиции удалось собрать и обобщить после выборов депутатов Госдумы.

После форума Габдульвалеев заехал в редакцию «Новой». Он был доволен своей поездкой в Москву. Ему удалось выступить и рассказать о татарстанских ноу-хау наперсточников в избиркомах. Но не только. Казанский активист встретился с членом ЦИК России Майей Гришиной и передал ей доказательства тотальных фальсификаций выборов в Казани. С видеозаписями, скриншотами с этих записей. Гришина внимательно выслушала, обещала довести информацию до председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и похлопотать о том, чтобы глава ЦИК приняла активистов коалиции «За честные выборы».

Сейчас казанские активисты ждут даты и времени встречи с Эллой Памфиловой. Им есть что рассказать и показать главе ЦИК России.

Камерные фальсификации

Признаки фальсификации итогов думских выборов в Татарстане физик Сергей Шпилькин обнаружил еще в сентябре, сразу после появления итоговых протоколов подсчета голосов. Но аномальная явка избирателей и аномально высокие показатели «Единой России» в Татарстане, подсчитанные математически, — ​это еще не доказательства фальсификаций.

Спустя два месяца после выборов членам коалиции «За честные выборы» удалось найти и доказательства фальсификаций. По записям с камер видеонаблюдения, установленным по решению правительства России на всех избирательных участках Казани как города-миллионника.

ЦИК Татарстана долго тянул с предоставлением этих видеозаписей. Возможно, был расчет на то, что активисты успокоятся, угомонятся, потеряют интерес. Не потеряли. Добились. Перекачали записи со всех участков на свои носители и начали кропотливо просматривать.

Первое, что сделали активисты, — ​посчитали количество казанцев, пришедших на избирательные участки и опустивших бюллетени в урны. А потом сравнили полученные цифры с данными итоговых протоколов.

На участке № 89 бюллетеней по итоговому протоколу оказалось на 1700 больше, чем проголосовало избирателей. На 1700! Это притом что реально приняли участие в голосовании меньше тысячи избирателей — ​962 казанца.

Сильно «отстал» от рекордсмена участок № 115, где явка была завышена «всего» в полтора раза, и «проголосовавших» по протоколу оказалось на 573 избирателя больше, чем зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На УИК № 14 оказалось 434 «лишних» избирателя.

На УИК № 87–312.

На УИК № 292–222.

На УИК № 1–258.

И так практически по всем участкам, видеозаписи с которых уже просмотрены и изучены. На сегодня это уже около ста избирательных участков. Изучение видеозаписей продолжается.



На УИК № 174 Московского района Казани, где оказалось 319 «лишних» бюллетеней, видеокамеры зафиксировали и вбросы — ​дважды. На записи четко видно, что руководит процессом вброса лично председатель участковой комиссии Евгений Охременко. А вбрасывают — ​четверо «неустановленных лиц», которые весь день изображали наблюдателей. Пикантная подробность. Оба вброса произошли на глазах не только всех членов избирательной комиссии, но и полицейского.

Перед вбросом закрыли входную дверь и не заметили, что в кабинке заполняла бюллетень женщина. Пришлось выводить ее через запасной выход.

Ближе к вечеру залезли под потолок, перенаправили камеру видеонаблюдения. Видимо, думали, что их теперь не видно, и повторили вброс.

Молчание СК

По этому участку активист коалиции «За честные выборы» Игорь Веселов обратился в татарстанское управление СКР с «заявлением о преступлении», в котором так и написал: «На избирательном участке № 174 18 сентября 2016 года в 11 часов 45 минут 30 секунд и в 18 часов 24 минуты 30 секунд соучастниками преступления из числа присутствующих наблюдателей был произведен вброс...»

Веселов обратил внимание СКР и на расхождение реального количества избирателей, проголосовавших на участке № 174, с цифрами, внесенными в итоговый протокол: «…количество избирателей, подошедших к стационарным урнам для голосования и опустивших бюллетени для голосования, составляет 934 человека… В стационарных ящиках для голосования обнаружено 1253 избирательных бюллетеня. Расхождение составляет 319 человек».

К заявлению Веселов приложил диск с видеозаписью. Но, несмотря на очевидность и видеодоказательства фальсификации, из СКР пришла отписка, мол, в заявлении «нет сведений, содержащих признаки преступления» и поэтому оно направлено в ЦИК Татарстана «для рассмотрения и разрешения».

Игоря Веселова ответ не удивил.

— А чего удивляться, если после выборов 2011 года, когда мы отловили вброс и пойманный даже написал «явку с повинной», что он вбросил в избирательную урну бюллетени, в СКР отказались возбуждать уголовное дело, потому что, по мнению следователей, сам вброс бюллетеней — ​это еще не преступление… — ​рассказал «Новой» Игорь Веселов и добавил: — ​Мы не питаем иллюзий, что правоохранительные органы возбудят уголовные дела, привлекут к ответственности фальсификаторов, но мы имеем право считать, что треть депутатов Госдумы от Татарстана — ​липовые.

И в этом активисты коалиции «За честные выборы», похоже, правы. Если уж под присмотром камер видеонаблюдения члены избиркомов не стеснялись фальсифицировать итоги выборов, как проходило голосование в татарстанских деревнях, можно только догадываться.

Поэтому-то Азат Габдульвалеев, Игорь Веселов и другие члены казанской коалиции «За честные выборы» с нетерпением ждут встречи с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой, чтобы рассказать ей технологию получения аномальных результатов выборов по-татарстански. Казанские активисты еще верят, что Памфилова ничего этого просто не знает…