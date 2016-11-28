Вятские куранты

Жизнь наша — ​час от часу не легче. Да еще час от часа отличается: где-то живут по московскому времени, где-то — ​по местному. Страна велика, и всех за один часовой пояс не заткнешь. Хотя вот граждане с берегов Вятки вдруг обнаружили, что их заткнули.

Жила себе Кировская область по московскому времени и не жаловалась. Жалела разве лишь о том, что не по московским деньгам жила (тут принцип «время — ​деньги» почему-то не срабатывает). Но нынче возникла яростная дискуссия о переходе на местное время, и отвлечь вятчан от идеи перевода стрелок смогло только еще более актуальное предложение — ​избрать мэром Кирова кота (кошку после поражения Хиллари Клинтон благоразумно не предлагают).

Насчет кота к депутатам городской думы обратилась общественная организация «Мой Киров». Активисты сослались на международный опыт: однажды жителям городка Талктины (это на Аляске) так осточертели местные политики, что они выдвинули на пост мэра рыжего кота, который одержал хоть и символическую, но уверенную победу на выборах. Наверное, такое возможно и у нас, если, конечно, своего кота выдвинет «Единая Россия».

Что же касается идеи передвинуть стрелки на часок-другой вперед, то у ее сторонников, даже местных министров и депутатов, не видно убедительных аргументов. И хочется один такой подсказать. Допустим, правительство РФ примет четкий план: в таком-то году, такого-то числа, в полдень вывести экономику страны из кризиса и, как и все задуманное, эту задачу выполнит. Тогда Киров, если переведет часы, выйдет из кризиса на 2 часа раньше Москвы. В Москве всё еще будут лихорадочно следить за ценой нефти, а в Кирове, на банкете по случаю экономического прорыва, уже подадут десерт.

Правда, предпосылок к этому финишному спурту пока не видно. Как сообщается, по причине нехватки денег в области остановят бюджетные стройки, притормозят газификацию. Не на что даже будет подготовить школы к следующему учебному году. Инвестиционный климат на Вятке резко континентальный: из-за шквалистых проверок налоговиков около 400 здешних предприятий прописались в соседних регионах. «Область — ​банкрот!» — ​сообщают друг другу в социальных сетях наиболее догадливые ее жители. И возмущаются, что в этих условиях людям подбрасывают искусственные проблемы. Пусть, мол, обсуждают восход и заход солнца, лишь бы не задавали коренных вопросов.

Традиционно спокойные и рассудительные, вятчане почему-то легко втягиваются в непримиримые споры по проблемам, решение которых мало изменило бы их жизнь. Не так давно тут люди сходились на площадях и лупили друг друга древками флагов, выясняя, не пора ли переименовать Киров обратно в Вятку. А потом объединялись и сообща лупили тех, кто встревал и напоминал, что Вятка-то раньше называлась Хлыновом.

Признавая наличие исторической проблемы, заметим, что при любом из этих трех названий бюджет областного центра на 2017 год останется уныло дефицитным. Даже если мэром изберут кота и законодательно ограничат его в расходах на «Вискас».