«Две башни Кремля» сойдутся в битве за Елисейский дворец?

62-летний Франсуа Фийон выиграл праймериз и стал единым кандидатом от правых в президенты Франции

Не переоценивая возможности и желание Фийона «служить интересам» российского руководства, нужно отметить, что более близкого для себя кандидата Путин во Франции сейчас получить бы не мог.

Победа Фийона подавляющая: 66,5 процентов — против 33,5% у соперника, Алена Жюппе. Подавляющая (лично для меня) еще и потому, что стала очередным знаком происходящей в мире «консервативной революции»: более либеральный во взглядах на семью и общество, более умеренный Жюппе проиграл приверженцу «вечной Франции» (в чьем прошлом он видит «первое условие национального возрождения»), махровому защитнику «католическо-капиталистических» ценностей Фийону.

Что означает победа Фийона для французской политики

Произошедшее — хорошая новость для Владимира Путина (с которым у Фийона, как отметил на днях путинский пресс-секретарь, — давние и «достаточно добрые отношения»). И не очень хорошая новость для другого «друга Кремля» — Марин Ле Пен, которая несколько последних лет потратила на выстраивание нового, более цивилизованного имиджа своей ультраправой партии (и ради этого даже изгнала из нее родного папу).

Потратила, чтобы в итоге получить в противники рафинированного «традиционалиста» Фийона, говорящего о том же самом — «родина-семья-вечные ценности-война с исламизмом» — но более «цивилизованным» языком.

Теперь Марин Ле Пен, очевидно, придется пересматривать стратегию борьбы за президентское кресло и делать упор на то, что она, в отличие от буржуазного ультра-либерала Фийона — единственный «патриотический кандидат», действующий во имя и во благо «простого народа». (После объявления итогов праймериз Ле Пен уже заявила, что программа Фийона, с точки зрения «социального неравенства» — «худшая из тех, что когда-либо существовали»).

Впрочем, помимо Марин Ле Пен, на роль «защитников простого народа» есть и другие претенденты…

Фийон, которого поддержали и Саркози (после первого тура) и Жюппе (сразу после поражения во втором) — отныне главный фаворит майских выборов.

На левом фланге — полный раздрай и обрести хоть какие-то шансы Соцпартия сможет, только выдвинув единого кандидата2.

В игре против Фийона левые смогут достать карты его «ксенофобии» и «ультра-либерализма».

Эти же карты, кстати, попытался выложить против Фийона и 71-летний Ален Жюппе, но не вышло: вероятно, правых избирателей это не испугало, а левых голосовать на чужие праймериз пришло не так много.

Играл Жюппе и карту «зависимости» Франсуа Фийона от Владимира Путина.

«Я все же немного удивлен, что в этот раз глава России выбирает собственного кандидата на пост президента Франции: такое происходит впервые на французских выборах и во французской политике», — сказал Жюппе в четверг, 24.11.2016, во время последних теледебатов.

Что означает победа Фийона для Путина

Не переоценивая возможности и желание президента Франции «служить интересам» российского руководства, нужно отметить, что более близкого для себя кандидата, чем Франсуа Фийон, Владимир Путин получить бы сейчас не мог.

Во-первых, они очень близки идеологически: оба ультра-либералы и защитники «больших денег» — в экономике, и ультра-консерваторы — в вопросах «общественной жизни».

Во-вторых, ни с одним из французских политиков у российского лидера не было и нет таких отношений, как с Фийоном.

Фийон выступает за снятие санкций с России, признание Крыма российской территорией, он с энтузиазмом одобряет действия Путина в Сирии и осуждает политику Олланда по отношению к Москве.

Как будто это Олланд начал войну в Европе и как будто это не Олланд вот уже два с половиной года пытается вести с Путиным переговоры о мире.

«Вам кажется, что это разумно — с помощью политики санкций, которые не привели ни к чему, разве что к разорению наших фермеров, подталкивать Россию к ошибкам в дипломатическом плане и одновременно [подталкивать ее] к Азии?» — сказал Фийон в ходе тех же теледебатов. «Прекратим быть шизофрениками. Нереально сохранять европейские санкции против Москвы, указывать пальцем на „популистскую“ опасность в Вашингтоне и в то же время обращаться к ним за помощью в борьбе с исламским тоталитаризмом…», — написал в тот же день Фийон в передовице для газеты «Монд».

«Выйдем из логики блоков и холодной войны», — пишет Фийон, не упоминая, что стало поводом к возврату этой «логики».

Почти любые слова Фийона об Украине, о Сирии и о Путине без страха мог бы прилюдно произнести любой российский «патриот-державник».

Только вот высказывание о том, что «Запад подталкивает Россию к дипломатическим ошибкам» я бы на месте «патриота-державника» воспроизводить не стал... Впрочем, вряд ли Фийон хотел обидеть российское руководство.

«Наши люди» в команде Фийона

Много дружественно настроенных к Москве людей есть и в ближайшем окружении Фийона.

Потомок «белой эмиграции» Игорь Митрофанофф — главный фийоновский спичрайтер (а также крестный отец его младшего сына) — «сторонник дипломатического сближения с Россией», напоминает радио Europe1.

Еще один старинный фийоновский друг и советник Жан де Буаю — президент ассоциации «Русский дом» в Сент-Женевьев-де-Буа. Ездил на интронизацию патриарха Кирилла и заседал в жюри по выбору проекта строительства Российского духовно-культурного православного центра в Париже.

Фийон и Путин «по-настоящему уважают друг друга», — сказал де Буаю в недавнем комментарии журналу Le Point.

В 2006 году де Буаю стал соавтором доклада «Возвращение России», в котором сделал вывод о том, что страна, безвозвратно став на европейский путь, активно развивается; приход Путина позволил ей порвать с «безвременьем 90-х»; Путин правильно посадил главу ЮКОСа — компании, которая «использовала методы, достойные мафии»; православная церковь является источником культурного возрождения; Западу не надо лезть в Украину и Грузию, потому что «проблемы Украины и Грузии затрагивают Россию напрямую»…

Депутат Валери Бойер — официальный представитель штаба Фийона на этих выборах — тоже не раз ездила в Москву и заявляла о необходимости снятия санкций. Бойер была и в составе делегации французских депутатов, ездивших к Башару Асаду — в марте нынешнего года.

Там же был и хорошо известный российской публике депутат Тьерри Мариани. В феврале 2016 года «саркозист» Мариани — главный организатор всех пропагандистских поездок французских депутатов в Россию, сопредседатель (совместно с Владимиром Якуниным) ассоциации «Франко-российский диалог» — объявил о своем переходе в «лагерь» Фийона.

К Фийону перешел еще один постоянный участник этих «антисанкционных» агитпробегов (в том, числе обеих поездок в Крым) — депутат и психиатр Николя Дьюик.

В 2012 году Дьюик заявлял в парламенте, что есть связь между усилением терроризма и принятием закона об однополых браках. В 2015-м — о том, что борьба с курением толкает людей на джихадизм. Утверждал, что Украина глубоко «травмирована и разделена», поэтому не надо поддерживать ее «фасадное единство»…

Кроме названных господ, в стан Фийона после его победы перейдут все другие ярые «русофилы» из правой партии «Республиканцы» (в основном, из штаба Саркози).

Знаки дружбы

Теплые связи между Путиным и Фийоном завязались в годы, когда оба трудились премьер-министрами (2008-2012).

Весной 2008-го премьер-министр Фийон первым из западных руководителей открыто выступил против предоставления Украине и Грузии т.н. Плана действий по получению членства в НАТО.

Французские СМИ также сообщали, что в годы своего премьерства Фийон отказывался принимать главу парламентской группы дружбы Франция-Россия Эрве Маритона (члена своей же партии) — потому что тот активно выступал в защиту сидевшего в тюрьме Михаила Ходорковского.

7 мая 2012 года, когда стало известно, что правые потеряли Елисейский дворец, Путин первым делом позвонил Фийону и спросил, чем он намерен теперь заняться. Когда умерла мать Фийона, Путин прислал ему бутылку вина 1931 г. — ее года рождения.

В декабре 2010-го, как утверждает журнал L’Express, Путин предложил Фийону, чей вылет в Москву был задержан из-за погодных условий, еще раз посмотреть пропущенное представление в Большом театре. Фийон, пожалев артистов, вежливо отказался.

Весной 2013 года Путин принял Фийона, простого депутата французского парламента, в своей загородной резиденции, в конце вечера предложив ему в любое время приехать и прокатиться на горнолыжных склонах в Красной поляне.

В сентябре того же года на Валдайском форуме между сидящими рядом Путиным и Фийоном произошел «пророческий» диалог (см. видео с 40 секунды). Путин спросил, не собирается ли Фийон баллотироваться в президенты Франции. Фийон сказал, что так как «мой дорогой Владимир» отказался отвечать на вопрос, пойдет ли он на выборы-2018, то и я не буду отвечать.

— А если я отвечу, вы ответите?, — шутливо спросил «дорогой Владимир».

— Да, — сказал француз.

— Я не исключаю, — смеясь, ответил «дорогой Владимир».

— Я тоже, — добавил Фийон под общий смех в зале.

Тогда это могло показаться пустым обменом дружескими шутками.

Сегодня хорошие шансы занять пост президента Франции имеют сразу два «наших» кандидата: Фийон и Ле Пен.

Заголовок к заметке о втором туре французских выборов, который состоится в мае 2017 года, я уже на всякий случай подготовил:

«Две "башни Кремля" сошлись в битве за Елисейский дворец». И пока не видно, кто этому может помешать.