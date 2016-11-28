Новая газета
ОНЛАЙНОбновлено 7 минут назад

Допрос Виктора Януковича. Вторая попытка. Онлайн

Политика

«Новая газета»редакция

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Суд в Киеве установил связь с Ростовом. К заседанию все готово.

«Доказать их невиновность»

Показания по делу должен дать и бывший командующий внутренними войсками МВД Украины Святослав Шуляк. «Цель моего участия в допросе — это оказать помощь тем сотрудникам "Беркута", которые сейчас находятся в заключении. У меня есть надежда на то, что мои показания помогут доказать их невиновность», — сказал он несколькими днями ранее.

У здания суда в Киеве собрались родственники пострадавших на Майдане. Они требуют, чтобы Янукович в процессе был не просто свидетелем, а обвиняемым.

Пока есть время, прочитайте специальный репортаж наших корреспондентов, которые одновременно следили за предыдущей попыткой допросить Януковича, из Киева и из Ростова.

Откровения «несвятого» Януковича. Репортажи из России и Украины в день, когда сорвался допрос экс-президента

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Янукович уже устраивал пресс-конференцию по итогам несостоявшегося допроса, но сегодня собирается повторно ответить на вопросы журналистов, сообщает Комсомольская правда. 

Янукович приехал в здание суда в Ростове для участия в допросе по видеосвязи.

Кратко напоминаем суть дела: беркутовцев обвиняют в убийстве 48 протестующих на Институтской улице 20 февраля 2014 года. Виновными на Украине считают 25 человек, однако из них только пять — Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский — находятся под стражей. Остальные 20 скрываются. 

Доставили

В этот раз проблемы с беркутовцами возникнуть не должно: их уже доставили в Святошинского районного суда Киева. В самом суде уже больше сотни журналистов. Интерфакс-Украина сообщает, что обстановка возле суда спокойная, никаких активистов или протестующих.

Вторая попытка

Через несколько минут должен все-таки начаться допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу в в отношении пяти бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийстве 48 протестующих 20 февраля 2014 года — в тот день на Институтской улице по участникам Майдана велась стрельба. Это уже вторая попытка зафиксировать показания экс-президента: первая так и не состоялась, потому что беркутовцев не смогли привезти в киевский суд из-за того, что сторонники «Правого сектора» (организация запрещена в России) заблокировали СИЗО.

Теги:
ростов-на-дону, суды, допрос, майдан, янукович
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