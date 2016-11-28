Допрос Виктора Януковича. Вторая попытка. Онлайн

Через несколько минут должен все-таки начаться допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу в в отношении пяти бывших бойцов «Беркута», которых обвиняют в убийстве 48 протестующих 20 февраля 2014 года — в тот день на Институтской улице по участникам Майдана велась стрельба. Это уже вторая попытка зафиксировать показания экс-президента: первая так и не состоялась, потому что беркутовцев не смогли привезти в киевский суд из-за того, что сторонники «Правого сектора» (организация запрещена в России) заблокировали СИЗО.