Сигал против Коверник

Владимир Путин вручил российский паспорт Стивену Сигалу. Американский актер в бордовом кафтане сказал по-русски «спасибо» и расписался в паспорте черной гелиевой ручкой. Подарок в Кремле объяснили желанием самого Сигала и его теплыми чувствами к России.

Коренной россиянке (имеющей российское гражданство по рождению), жительнице и уроженке Красноярска Наталье Коверник повезло меньше. У нее тоже есть желание получить российский паспорт и чувства к России есть. Правда, за их теплоту я бы уже не поручился, ну так с ее-то историей и камни бы возопили: попыткам Коверник обрести паспорт скоро пойдет третье десятилетие. Бьется рыбешкой об лед. Лед холоден и непробиваем.

Незадолго до теплой церемонии в Кремле с одариванием Сигала паспортом РФ Наталью вызвали, чтобы составить на нее административный протокол по ст. 18.8 за нелегальное проживание. В квартире, где она родилась.

История Коверник и ее сына была опубликована в «Новой газете». Подробности ни к чему, значение имеет одно: по инициативе государства российское гражданство прекращено быть не может (ст. 6 Конституции). И уж никак гражданство нельзя утерять в силу каких бы то ни было обстоятельств, в т.ч. приобретения иного гражданства. Как, скажем, не утерял российское гражданство видный бизнесмен Тимченко, приобретя финское. Как не утеряли гражданство США или Франции, получив российское, Сигал или Депардье.

Тем не менее российское гражданство Коверник аннигилировалось невесть когда, по невесть какому закону и без ее на то воли. В родной стране ее с сыном сделали нелегалами и только чудом пока из нее не выдворили. Никуда ни поехать, не оформить права собственности на квартиру и дачу, сыну не удалось закончить университет (бюджетные места не для таких), известные сложности с работой, а теперь и с пенсией; всего не перечесть. Признаки преступления налицо, жизнь сломана, но ничьей конкретной злой воли. Никакого вроде злого умысла.

История Коверник пусть не массовая, но и далеко не частная, — это системный с 1992 года конвейер по выбраковке граждан. Однако это — вне общественного обсуждения, и как говорить о данном казусе — вопрос. Получение Сигалом паспорта РФ — новость, она всюду, а фактическое лишение гражданства РФ россиян — вне информповестки.

Собственно, в том еще один казус. Решение конкретных вопросов гражданства — прерогатива президента. Но прессе не подобает обращаться к президенту. У нее другие функции: газета обращается к обществу. Однако вот если случилось так, что это все равно что писать в пустоту, в безвоздушное пространство, — вложить в бутылку и кинуть в океан? Коверник сказала мне: «Честно говоря, офигеваю: каких только правозащитных организаций нет, кого только они ни защищают: от бездомных животных до заключенных, беженцев и т.д. и т.п. Но практически никого, кто бы защищал права коренного населения. К кому только не обращалась. Гробовое молчание или отказ».

Наталья сказала это в сердцах, конечно, защищать надо всех, и она-то лучше нас всех это знает, но я ее эмоции почему-то отлично понимаю.

Кому задать смешной вопрос: почему Путин дает паспорт Сигалу, а не Коверник? Почему президента РФ трогают «теплые чувства» американца, а вой и слезы россиянки… до него не доходят? А вопрос этот надо кому-то задавать, поскольку есть потерпевшая (потерпевшие), налицо все признаки преступления в отношении Коверник, знать об этом и молчать — это соучастие в дискриминации ее и таких же отверженных, как она.

«Друзьям всё, остальным закон». Мы в курсе этой формулы. Но, позвольте, в ней — «закон», а не юридическая эклектика. Не избирательность и ситуативность в применении закона, репрессиях, в исполнении должностных обязанностей.

В дни, предшествовавшие указу о присвоении Сигалу гражданства РФ, очередное (бессчетное) обращение Коверник к краевому омбудсмену направили в райпрокуратуру, оттуда через месяц — в горУВД. Коверник ходила в прокуратуру в эти дни раз пять, звонила каждый день, но помощника прокурора, которой было отписано ее обращение, так и не смогла ни застать, ни дозвониться до нее: «Пересыльные пункты, а не органы власти или правопорядка. Кромешный бред и мрак». Это — нервы, время, деньги, это единственная жизнь, переводимая на стояния у парадных подъездов, доказывание оловянным глазам, что ты имеешь право жить у себя на родине в родительском доме.

Но кому об этом писать и говорить? Разве что тем немногим профессионалам, все же пытающимся делать свою работу? Попробую. Когда первый замглавы МВД Александр Горовой еще работал в Красноярске, он не допустил депортации Коверник. Может, сейчас он и разрешит этот казус?

МВД должно:

а) провести проверку наличия у Коверник гражданства РФ в соответствии с пунктами 51-52 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ;

б) выдать ей паспорт гражданина РФ, так как его обязаны иметь все проживающие в России граждане РФ.

И бонусом: кому-нибудь перед ней от имени государства извиниться бы.