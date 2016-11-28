Гастрономический фестиваль как право на законную «санкционку»

В ноябре в Великом Новгороде прошел юбилейный масштабный Гурмэ-фестиваль, куда съехались многочисленные туристы со всей страны. Но главное: устраивать необыкновенное пиршество приехали европейские повара с нетривиальной задачей — из наших продуктов готовить деликатесы, согласно технике западной кухни. Мастер-класс по импортозамещению на уровне не хуже средиземноморских изысков Великий Новгород показывает уже пятый год подряд.

Как правило, туристы приезжают в Великий Новгород, чтобы выполнить культурную программу в одном из исторических центров нашей Родины — походить по старинным церквям, соборам, посмотреть на знаменитый Новгородский кремль, а в хорошую погоду полюбоваться живописным Ильмень-озером. Между тем раз в год, уже на протяжении пяти лет, гурманы наслаждаются еще одним направлением туризма у нас в стране, потому что в Великий Новгород можно заглянуть и за тем, чтобы отведать вкусных блюд, приготовленных из местных продуктов зарубежными мастерами.

«Не обязательно ехать в Европу за высокой изысканной кухней, она есть у нас дома», — так сейчас скажет каждый житель Великого Новгорода. Оппонировать ему тоже будет кому, ведь, зная о том, что повара готовят из нашей местной еды, можно задаться вполне логичным вопросом: «Что из продуктов, которые остались в наших супермаркетах, вообще возможно приготовить?» Да, повара привозят с собой разнообразные специи, приправы, но вся еда исключительно с рынка и полок российских магазинов. Это похоже на масштабный мастер-класс, урок «кулинарного шедевра» в условиях сплошь и рядом поставленных «рамок» для творчества в виде санкций на европейские продукты.

Повара со своими командами приезжают в Россию из лучших ресторанов со всего мира, в том числе с наивысшим знаком качества, звездами «Мишлен». В этом году фестиваль с «днями национальной кухни» посетили мастера из Италии, Сербии, Чили, Швейцарии и Эстонии. Что интересно, «морская» эстонская кухня в третий раз «отметилась» на новгородском празднике — так она полюбилась жителям и гостям города. Великий Новгород тоже долго и кропотливо подготавливался к «выставке еды» — рестораны предложили сразу 15 традиционных блюд, среди которых по итогам народного интернет-голосования было выбрано «Лучшее новгородское блюдо». Этим блюдом стал «Бергский купеческий обед», а специальный пресс-приз получили «Щи серые из крошева».

Спонсорство фестиваля берут на себя муниципальные власти, которые оказываются «в плюсе» после приезда туристов. Естественно, подобное мероприятие не может не порадовать продавцов сувенирных лавок и местных таксистов, которые уже у вокзала с особым энтузиазмом начнут рассказывать о своем городе, о том, как тут зарождалась Русь, что можно посетить в Новгороде, и главное — где вкусно поесть. К слову, люди в Новгороде обожают туристов, охотно рассказывают им о достопримечательностях, об истории города, спокойно могут даже посетить с вами один из ресторанов, куда приехали иностранные повара. Потому что этот фестиваль — как одна из достопримечательностей города, о нем так же много говорят и восхищаются.

Мастер-класс. Фото предоставлено организаторами гастрофестиваля

Гастрономический фестиваль — это к тому же социальный проект. Для детей из многодетных и социально незащищенных семей устраиваются бесплатные мастер-классы, где малыши могут попробовать себя в роли поваров, поэкспериментировать с продуктами, даже приготовить что-то простое. Потом начинается интерактивная часть: команда шеф-повара собирает всех малышей вместе и предлагает им обсудить обычаи и кухню своей страны. Уже к вечеру, когда все блюда съедены, уставшие и довольные, они выходят из ресторана маленькими «экспертами» в культуре какой-то новой для них страны. Это не просто «прочитать в интернете» о загранице, совсем по-другому — услышать о другой стране и ее жизни из уст носителя той самой зарубежной культуры.

Великий Новгород уже пятый год подряд встречает иностранных поваров. Но, как нетрудно догадаться, пик популярности у приезжающих к нам гостей из-за рубежа еще только впереди. Ведь чем дальше, тем больше среднестатистический россиянин успевает соскучиться по заморской еде — и по культуре ее приготовления. И если нет возможности слетать в Европу или Азию, у него есть шанс забронировать столик в одном из ресторанов города, причем не многомиллионных Москвы или Санкт-Петербурга, а в 200-тысячном Великом Новгороде.