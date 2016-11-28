«Может улететь на вертолете за границу»

— Где живете? — спрашивал в понедельник судья Басманного суда Артур Карпов отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

— На СИЗО «Матросская тишина». С полгода как…

— Я имел виду до задержания…

— Владивосток.

В понедельник Басманный суд Москвы продлевал меру пресечения в отношении мэра Владивостока Игоря Пушкарева, его брата, генерального директора ООО «Востокцемент» Андрея Пушкарева и директора муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова. Все они проходят по делу о коммерческом подкупе, а Пушкарев еще и в злоупотреблении должностными полномочиями.

Задержанный полгода назад и этапированный в Москву мэр Владивостока проведет в СИЗО «Матросская тишина» как минимум еще три месяца, до 28 февраля. На такой же срок в СИЗО останется его сообщник (по версии следствия) Лушников. А вот брат Андрей Пушкарев по-прежнему будет ограничен домашним арестом из-за серьезного заболевания.

Напомним, глава Владивостока был задержан правоохранительными органами 1 июня 2016 года и срочно доставлен в Москву. Сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в 20 кабинетах мэрии Владивостока, а также в доме Пушкарёва и на предприятиях, связанных с его семьёй. Тогдашний представитель СКР Владимир Маркин объяснит, что в отношении главы города и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч.3 ст.204 УК РФ (коммерческой подкуп).

Пушкарёва подозревают в том, что он выдавал госзаказы компаниям своих родственников. По данным ФСБ, ущерб превышает 160 миллионов рублей. Вместе с Пушкарёвым задержали главу муниципального предприятия «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова, а затем родного брата Андрея Пушкарева.

По мнению защиты, возбуждение уголовного дела против Пушкарева с тем, что незадолго до ареста он выиграл праймериз «Единой России» на выборы в краевой парламент, хотел стать председателем законодательного собрания Приморского края, а среди других победителей праймериз 7-8 человек были людьми его команды.

И вот под стражей отстраненный мэр находится уже полгода. Следователь СК в ходе заседания в Басманном суде сетовал на большой объем и сложность дела (уже 50 томов), отмечал, что поэтому-то срок следствия и продлен до 31 мая 2017 года, и настаивал, что основания, по которым необходимо держать Игоря Пушкарева под стражей, не отпали. Причины: наличие у него загранпаспорта, движимого и недвижимого имущества, а также яхта и вертолет. Ну, и традиционный набор — обвиняемый может «скрыться» от следствия и «оказать давление» на различных свидетелей. А со свидетелями, отмечал представитель СК, проблема: «не все они дают правдивые показания о противоправных действиях Пушкарева». Кроме этого, следствие видит нечто нехорошее в том, что после задержания Пушкарева ряд жителей Владивостока вышли на митинг, причем, среди этих жителей оказались и родные мэра, а некоторые СМИ в городе до сих пор выставляют следствие в неприглядном виде.

Арестованный мэр, в свою очередь, просил отпустить его под домашний арест либо под залог в 10 миллионов рублей. Обвинения в свой адрес называл беспочвенными, а дело «высосанным из пальца»:

— Следствие говорит, что я могу якобы скрыться на своем вертолете. Но я не умею управлять им! Более того, на полет нужно разрешение. Кто мне его даст? Как я скроюсь за границей, если мой загранпаспорт у следствия? —почти кричал Пушкарев.

Судья Карпов смотрел на него изучающе, немного наклонив голову. А Пушкарев со словами «теперь это мои любимые книги» вдавался в цитирование слов главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в частности, про то, что должны быть веские основания для содержания людей под стражей.

— Куда я уплыву на яхте! Куда улечу на вертолете!? — вопрошал обвиняемый.

Адвокаты подзащитного поддерживали, объясняя судье:

— На яхте наш подзащитный никуда не уплывет потому, что навигация во Владивостоке уже закрыта. По последним данным Гидрометцентра, там минус 12. Рыбаки уже ловят рыбу…

Мэр же продолжал. Правоохранительные органы Владивостока, по его словам, на протяжении нескольких лет «следили» и «прослушивали» его, но никто не обнаруживал в его действиях состава преступления.

— А тут праймериз, я выиграл выборы и завели! — объяснил свою логику Пушкарев.

Защита усматривает причина возбуждения дела против Пушкарева еще и в конфликте последнего с губернатором Приморского края. Правда, подробностей на суде мы не услышали.

Судья Карпов постоянно напоминал защите, что это не прения, а просто продление меры пресечения, и «в конвойном помещении ждут такие же подследственные, как Пушкарев», «а они тоже люди, и их надо уважать».

— Я очень прошу вас изменить мне меру пресечения на домашний арест, — заканчивал свою речь мэр Владивостока. — Я не вижу сыновей, мне не дают свидание с женой. У меня забирают жизнь.

Кроме того, по словам обвиняемого, в СИЗО на него оказывают давление, а вот медицинские услуги не оказываются, хотя он имеет хронические заболевания.

Однако судья Артур Карпов удовлетворил ходатайство Следственного комитета. В этот день другие судьи Басманного суда также оставили под стражей его предполагаемого сообщника Лушникова и продлили домашний арест родному брату.