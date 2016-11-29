Жизнеописание академика Лихачева приравняли к порнографии

28 ноября отмечалось 110-летие великого ученого Дмитрия Лихачева.

Издательство «Вита Нова» вместе с фондом Лихачева и при поддержке Федерального агентства по печати выпустило о нем книгу «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век» в своей серии «Жизнеописания». Автор — известный историк Владислав Зубок.

Книгу напечатали в финской типографии — издательство делает так уже 16 лет. Но на российской таможне у биографии академика возникли проблемы.

По словам директора «Вита Новы» Алексея Захаренкова, полгода назад издательство перевели на новый таможенный терминал «Парголово». Три недели назад к продукции Захаренкова таможенники уже предъявили странные претензии. Когда издательство получало из Финляндии дополнительный тираж книг главного художника БДТ Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла» и «Крещеные крестами», на терминале их отказались «растамаживать», требуя доказать, что это не детская литература (!). Зачем требовали — непонятно: это так и осталось загадкой.

Но с биографией Лихачева получилось еще абсурднее. Как рассказывает Захаренков, 26 ноября тираж книги пришел на терминал «Парголово». По российскому законодательству, вся печатная продукция, кроме порнографии и рекламы, облагается льготным НДС в размере 10%. В подтверждении этого в Москве выдаются специальные справки, которые «Вита Нова» получает на протяжении всех 16-ти лет.

«На книгу о Лихачеве такая справка была получена, — говорит Захаренков, — и она была предъявлена в терминал. Но на основании того, что в документах типографии книга значилась с подзаголовком «Дмитрий Лихачев. Жизнь и век», а не как в справке (просто «Дмитрий Лихачев»), издание было отнесено таможней к категории «порнография и реклама», облагаемой 18% налогом».

Теоретически, можно получить новую справку из Федерального агентства по печати. Но это займет не меньше месяца, и соответствующий простой машины с книгами обойдется издательству примерно в 120 тысяч рублей.

Поэтому «Вита Нова» сейчас платит НДС в размере 18% (потеряв около 60 тысяч рублей), как за порнографию или рекламу, чтобы получить возможность оперативно ввезти книгу. Правда, на таможне, как говорит Захаренков, обещали потом вернуть лишние деньги — уже когда из Москвы придет «правильная» справка…

В день рождения академика Лихачева губернатор Георгий Полтавченко назвал его великим мыслителем и гуманистом, пропагандистом культуры и нравственности.

Сотрудники таможни, которые не способны отличить описание его жизни от порнографии, видимо, придерживаются другого мнения?