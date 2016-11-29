Чекисты и масоны. Премьера песни

Режиссер клипа: Евгений Корчагин

От авторов

Александр «Чача» Иванов солист

— На меня сильно повлиял роман Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Наша песня подошла бы в качестве саундтрека к ней.

Теории заговора существовали всегда и будут существовать до тех пор, пока существует власть. Власть по своей природе, какой бы прозрачной она ни была, — тайна, и именно это всех так беспокоит. Люди отчаянно ищут смысл существования и с массовой утратой веры в Бога в последние два столетия надеются, что пусть и негативный смысл у того, что происходит — всё-таки есть.

Мы не ставили перед собой задачу исторической реконструкции, в клипе умышленно перемешаны приметы разных эпох.

Айфон и вилы — самые замечательные символы во всём этом кино.

Дело ведь не в историческом соответствии, задача была продемонстрировать ущербность как ватного, так и либерального дискурсов, что на мой взгляд вполне получилось.

Родион Лубенский «Голос Омерики»

— Люди склонны думать, что есть какая-то мировая закулиса, тайное правительство, кукловоды. И вот они такие, значит, сидят за пультом управления и всем нам диктуют правила игры. Кто эти хозяева судеб? Ну, конечно, самые растиражированные типажи: чекисты и масоны! Тут Пелевин попал в масть. Мы с Чачей решили, что песня будет о том, как они скооперировались и рулят.

Достаточно открыть фейсбук и почитать посты, да и просто комментарии. Кто виноват? У одних чекисты, у других масоны. Причём никто не может конкретизировать, кто это. Какие-то тайные силы, и всё. Человек всегда найдет, на кого свалить свои неудачи. Для дурака в его бедах виноват кто угодно, только не он сам. Евгений Корчагин, который снял клип, увидел эту историю ещё глубже. Чекисты пришли к масонам с требованием поделиться властью и нарисовать новый табель, под которым они теперь вместе будут заправлять бытием. Правда, в конце они все напились и получился «Черный квадрат».

Люди охвачены конспирологией! Кто-то хвалит советский период – сразу пишут: «Ах ты такой сякой, тебе Кремль платит!» Кто-то пишет, что не хочет возвращения Дзержинского на Лубянскую площадь – тут же комментарии: «Сколько тебе Госдеп насыпал печенек?» Никто не верит, что можно просто высказать мнение, все убеждены, что каждый комментарий проплачен тайным сообществом.

Наше общество реально расколото на тех, кто верит в чекистов, и тех, кто в масонов.

И мы решили показать это с гипертрофированной дуростью: чекисты — так уж чекисты! Во главе сам Феликс Эдмундович, позади революционные массы. И масоны карикатурные: в передниках с логотипам Гугла, с гаджетами.

Креативные монстры, владельцы крупных корпораций и умов нового поколения. И вот эти две противоборствующие стороны пилят планету.

Неужели кто-то думает, что такое возможно?