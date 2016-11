Онлайн-кинотеатры станут патриотичнее

На рассмотрении в Думе находится законопроект депутата от ЛДПР Андрея Лугового и бывшего министра связи Чечни Шамсаила Саралиева, которые предлагают ограничить иностранное участие в онлайн-кинотеатрах, как на радио и телевидении, и обязать их удалять контент по требованию пользователей. Мера, изначально разработанная для борьбы с американским сервисом Netflix, может добавить проблем российским онлайн-кинотеатрам.



Депутаты Андрей Луговой и Шамсаил Саралиев 25 ноября внесли в Думу законопроект о дополнительном контроле над видео-сервисами со стороны Роскомнадзора — 28 ноября он поступил на рассмотрении профильной группы. Луговой и Саралиев предлагают ввести дополнительные ограничения для «организаторов аудиовизуальных сервисов» в интернете, которые имеют более ста тысяч посетителей в день из России, а также тех, у кого не менее 20 тысяч посетителей в день и это сайты, предназначенные «преимущественно для пользователей, находящихся на территории одного субъекта Российской Федерации».



Такие ресурсы, по идее Лугового и Саралиева, могут находиться только в собственности российских компаний — их будут касаться такие же ограничения, как радио- и телеканалы: учредителями не могут быть «иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства». Кроме того, иностранцы не смогут управлять видео-сервисом.



Роскомнадзор должен включать такие сайты в особый реестр и уведомлять об этом владельцев — в течение двух месяцев после уведомления они обязаны предоставить документы об отсутствии иностранных учредителей и менеджеров. В случае отказа — административный штраф до 300 тысяч, а за повторное нарушение можно нарваться на приостановление работы на 30 суток. Эти правила не касаются сервисов, агрегирующих пользовательское видео, и имеющих «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».



Владельцы сервисов должны будут следить за тем, чтобы с помощью видео на их сайтах не пропагандировали терроризм, экстремизм и порнографию, и не разглашали государственную тайну. По требованию пользователей необходимо будет удалять с сайтов информацию о частной жизни и порочащую четь, достоинство и деловую репутацию.



О планах по разработке закона было известно еще в начале 2016 года: после того, как американский сервис Netflix пришел на российский рынок, российские власти были встревожены появлением видео-канала, который не имел представительства в России и не заключал контрактов с российскими провайдерами. Тогда замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил, что Netflix должен получить лицензию на вещание. «Участники российского рынка говорят нам, что это создает для Netflix особые условия работы и приводит к несправедливой конкуренции… наших вещателей мы в беде точно не оставим», — цитировал замминистра Rambler News Service.



Вскоре «Медиа-коммуникационный союз», объединяющий основных российских операторов связи и крупнейшие медиахолдинги, начал разработку новых правил для видео-сервисов, работающих по технологии Over the top: при ней контент поступает напрямую от провайдера к пользователю, без посредничества оператора связи. «В последнее время все большее развитие получает технология ОТТ (Over the top), функционирующая на базе операторских сетей связи, в рамках которой предоставляются услуги, изменяющие традиционное поведение пользователей, модели общественного взаимодействия, ведения бизнеса и формирования информационных потоков… При этом деятельность таких субъектов рынка, оказывающих услуги вида ОТТ, как онлайн-кинотеатры и другие сетевые ресурсы, осуществляющие цифровую дистрибуцию видеоконтента, остается неурегулированной», — гласит пояснительная записка к законопроекту Лугового и Саралиева.



В итоге новый закон может осложнить жизнь и российским онлайн-кинотеатрам. Например, популярный сервис MEGOGO на 99,99% принадлежит кипрской Senseira Trading Ltd., Ivi — кипрской Ivi.ru Media Ltd. В сентябре Александр Бырдин, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео», в комментарии «Газете.ру» заявил об инициативе «Медиа-коммуникационного союза»: «Организация пытается снизить стоимость активов конкретных нескольких компаний — лидеров рынка».



Михаил Платов, заместитель генерального директора по правовым вопросам, также считает, входящие в «Медиа-коммуникационный союз» (МКС), такие как «Газпром-медиа», «СТС-медиа» и «Национальная медиа-группа», создавая законопроект, стремятся переделить рынок платного видео. Сейчас на нем лидируют компании, не имеющие отношения к этим холдингам. Если закон будет принят, целому сегменту рынка придется отказываться от значительной доли иностранных инвестиций, к тому же законопроект сильно повлияет на развитие инвестиционного климата России в целом, считает Платов.



«Если сейчас рынок развивается в условиях свободной конкуренции, то наши коллеги из МКС считают необходимым ограничить возможность компаний привлекать инвестиции, то есть, решать, откуда им брать деньги на развитие — в первую очередь, деньги на лицензирование контента, — говорит Платов. — Иностранные инвесторы в российских онлайн-кинотеатрах — это западные фонды и частные инвесторы. Они вложили средства, когда рынка вообще не было и принесли на него также необходимую экспертизу. Сейчас ценность их инвестиций перечеркивается легкой рукой авторов законопроекта, нарушая все посылы от Президента РФ и правительства о защите инвестиций в российский сегмент высоких технологий. Для нас непонятно, зачем это делать. Netflix не занимает лидирующие позиции на этом рынке, лидируют российские компании, которые пострадают от этих ограничений».