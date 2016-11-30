Тихое вмешательство

Любовь зла — разведешься и с козлом… Нет, не так. Сначала его полюбишь, потом выйдешь за него замуж, а через какое-то время разведешься и будешь всем рассказывать, какой он козел.

Конечно, не все бывшие мужья — козлы, но общественное мнение чаще всего на стороне бывших жен. Бывшую жену утешают, ей говорят, что куда ему без нее и что он вернется, как только у пиджака оторвется пуговица.

Пуговица, однако, может оторваться лишь через год-полтора, а за это время владелец пиджака, чего доброго, найдет себе другую жену, которая пришьет ее ничуть не хуже бывшей. Согласитесь, такое развитие событий неравнодушному государству следует предусмотреть — причем на законодательной основе. И вот в Татарстане прозвучала долгожданная идея: запретить разведенным жениться повторно в течение двух лет. Ее огласила на круглом столе по проблемам материнства и детства депутат Госсовета республики от «Единой России» Татьяна Воропаева.

Идея заслуживает развития. В течение обозначенного срока после развода мужчине надо запретить читать книжки про любовь и оглядываться на улице на проходящих женщин. Еще он не должен петь серенады под чьим-то балконом, а также рвать ромашки и гадать на кого бы то ни было, кроме бывшей супруги. Если же через два года он все-таки решит жениться повторно, то пусть кандидатура его новой избранницы пройдет утверждение в Комитете по социальной политике Госсовета Татарстана, заместителем председателя которого является депутат Татьяна Воропаева.

«Нужно внести более жесткие меры по разводам, — приводят местные СМИ ее слова. — В других странах существенно строго подходят к этому». И это правильно. Есть с кого брать пример. Читали, наверное: в Узбекистане мало того что создали непреодолимые препятствия для разводов, так еще и объявили, что фотографии разводящихся супругов станут показывать по телеканалу «Ташкент». Минута славы, можно сказать.

Вообще мы что-то уперлись в перегородки, ширмы и занавески. Человек должен быть на виду, и это позволит государству лишний раз о нем позаботиться. Так, у нас, в России, аж на правительственном уровне завели разговор об установке «черных ящиков» во все автомобили. Сразу появились недовольные: это, мол, даст возможность слежки, а я не желаю, чтобы вмешивались в мою личную жизнь, — еду куда хочу. Ну да! Личная жизнь у него! Может, лишь месяц назад развелся и уже едет к какой-нибудь…

В деле непрерывного наблюдения за безответственными гражданами нам тоже найдется у кого перенять опыт. Ведь мы уже поняли, что «в других странах существенно строго…». Вот, пожалуйста: в Казахстане, в одном из кинотеатров города Уральска, замечено не просто вмешательство в личную жизнь посетителей, а вторжение в весьма интимную ее сферу. Там установили камеру видеонаблюдения в мужском туалете. Газета «Информбиржа» напечатала фото: камера, висящая над писсуарами, смотрит в мир. В торгово-развлекательном центре, где находится кинотеатр, казахстанским журналистам дали пояснение, которое и мы могли бы использовать, внедрив у себя подобное наблюдение: камеры вешаются ради нашей же безопасности. Вот спасибо! Надо это только четко каждому объяснить. В данном случае — членораздельно.