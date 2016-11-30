«Видали они вашу Москву»

Семь заявлений через семь лет

В редакцию второй раз за год обратились пайщики бахчисарайского РайПО. Они рассказали, что, несмотря на майское поручение правительства России, крымские чиновники не возвращают им отнятое в рамках национализации имущество: магазины, кафе, рынок, автотранспортное предприятие. Более того, активным пайщикам теперь угрожают уголовным делом и тюрьмой.

— 26 октября в моей квартире прошел обыск, — с председателем правления РайПО Григорием Бурьяновым мы встречаемся в торговом центре на окраине Бахчисарая. — Искали документы о деятельности потребительского общества. Меня дома не было, дверь открыли родственники. Полицейские перевернули всю мебель, а когда дочь попыталась заснять происходящее, у нее отобрали телефон.

Обыск оказался связан с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» (до 4 лет лишения свободы) по факту массового исключения пайщиков из бахчисарайского РайПО в 2009 году.

«Как видно из постановления следователя о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище, должностные лица Бахчисарайского РайПО по итогам перерегистрации пайщиков <…>в ноябре 2009 года вынесли заведомо незаконное постановление правления Бахчисарайского РайПО № 27 от 16.11.2009, что в последующем привело к незаконному исключению 1103 членов потребительского общества из его состава, в результате чего им был причинен имущественный вред на общую сумму производственных взносов — 96 572 рубля», — говорится в постановлении о проведении обыска, выданном судьей Киевского районного суда Симферополя Михаилом Белоусовым.

Сам Григорий Бурьянов фигурантом этого дела не является, но ему уже намекнули, что он может им стать. В том же постановлении о проведении обыска говорится: «К совершению указанного преступления может быть причастен Бурьянов Григорий Евгеньевич».

— Не понимаю, в чем преступление, — говорит Бурьянов. — В 2009 году мы действительно проводили перерегистрацию пайщиков, она проходила по всей стране в соответствии с распоряжением Центрального союза потребительских обществ Украины. И да, мы действительно исключили более тысячи человек. Но это были «мертвые души».

По словам Бурьянова, решение об исключении людей из РайПО принималось общим собранием пайщиков.

— В рамках перерегистрации мы разослали всем полутора тысячам пайщиков заказные письма, устроили подомовой обход. В итоге те, кто захотел продлить свое членство в РайПО, пришли на общее собрание и проголосовали за исключение непожелавших подать документы.

При этом, утверждает Бурьянов, каждый исключенный пайщик мог прийти в правление РайПО и подать заявление на восстановление своего членства. Однако за прошедшие с момента перерегистрации 7 лет ни одного такого заявления подано не было.

Уголовное дело по событиям 2009 года, как следует из полученных Бурьяновым документов, было возбуждено после поступивших в полицию 12 июля 2016 года обращений семи бывших пайщиков. То есть семь лет людей ситуация с их исключением из РайПО не волновала, а потом вдруг они одновременно 12 июля идут подавать заявления в полицию.

По словам Бурьянова, обыски на его квартире результатов не дали: никаких документов там просто не было.

— Тогда они провели обыск на квартире у юриста РайПО Маргариты Левашкиной, но тоже ничего не нашли. В итоге пошли по принадлежащим РайПО заведениям и изъяли оттуда кипу документов. На мой взгляд, это уголовное дело нужно, чтобы мы отказались от борьбы за РайПО, — говорит Григорий Бурьянов. — Сейчас Совмин Крыма находится в неудобном положении: правительство России требовало принять нормативно-правовые документы о денационализации частной собственности до 10 июня, но этого до сих пор не сделано. Отдавать имущество по-настоящему республиканские чиновники не желают. Я так думаю, они хотят создать некое «параллельное РайПО»: ищут бывших пайщиков, которых якобы нечестно исключили. Им и вернут активы на определенных условиях. А нас — за решетку.

Национализация non stop

Следующая моя встреча — с пайщиками магазина «Детский мир».

— Это едва ли не последний актив, который еще контролирует РайПО и где мы можем работать, — объясняет пришедший на встречу мужчина, представляющийся Сергеем.

— А что с предприятиями, которые национализированы?

— Простаивают.

— Зачем же тогда национализировали?

— Объясню на примере: у нас в пекарне была хлебопечь за 15 000 евро. Думаешь, она там осталась? Нет. Кондиционеры, электроника, даже канцтовары — все пропало. Помещения пустые. Потом и их продадут.

В «Детский мир» меня позвали после того, как я усомнился, что национализация имущества РайПО продолжается, несмотря на указание правительства России. Члены потребительского общества решили продемонстрировать видеозаписи.

Действие первой разворачивается 13 мая, на следующий день после совещания о денационализации в правительстве РФ. На записи видно, как депутат бахчисарайского горсовета Игорь Голиков ломом пытается сбить замок с двери на закрытом городском рынке.

Пайщики вызывает полицию, но приехавший наряд ничего не предпринимает.

В конце концов, пайщикам удается оттеснить депутата Голикова от двери. Он так и уходит с рынка с ломом и кувалдой в руках. Позже бахчисарайский рынок все-таки был занят крымской самообороной.

Второе видео — из продуктового магазина села Фурмановка Бахчисарайского района. Пайщики считают, что он принадлежит РайПО, а глава администрации Бахчисарая Александр Трянов и замглавы районной администрации Энвер Аблаев, пришедшие в магазин 22 июля, считают, что это муниципальная собственность. На видеозаписи видно, как Трянов и Аблаев беседуют с Григорием Бурьяновым.

— Товар забирать будете? — спрашивает Аблаев.

— Нет, — говорит председатель РайПО.

— То есть оставляете?

— Мы вообще ничего не будем забирать. Это наш магазин.

— Это муниципальная собственность, — вступает в разговор Трянов.

— Документы о праве собственности покажите, — парирует председатель.

Показать документы чиновники не смогли и удалились. Фурмановку, к слову, РайПО успешно защищает по сей день.

— Видали они вашу Москву, — вздыхает пайщик Сергей по окончании просмотра видео. — Москва далеко.

«Речь исключительно об актах»

В конце встречи члены РайПО передали мне письменные претензии о возврате собственности, направленные ими в МУП «Бахчисарайское торгово-промышленное предприятие» («БТПП»), которое является конечным распорядителем активов потребкооперации. Директор МУП — тот самый депутат Голиков, который ломал замки на городском рынке, — соглашается говорить по телефону.

— Имущество бахчисарайского РайПО было национализировано, а впоследствии распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 января 2016 года передано в муниципальную собственность, — объясняет он. — Муниципалитет, в свою очередь, передал активы РайПО в управление МУП «БТПП». Мы сдаем эти активы в аренду, благодаря чему пополняется бюджет Бахчисарая. Что касается пайщиков, то у меня вопрос: а кого считать пайщиками? 200 человек, которые ими числились к моменту национализации? Так это чьи-то родственники и друзья. Настоящие пайщики, почти 1500 человек, были исключены из РайПО в украинские времена.

О поручении федерального правительства по возврату национализированного имущества Голиков говорит так:

— Да, было такое письмо. Но там речь идет не о возврате имущества, а о принятии нормативно-правовых актов, определяющих порядок принятия решений по обращениям физических и юридических лиц по вопросу возврата находившегося в частной собственности имущества. Разницу понимаете? Те, кто вам жалуется, подумали, что им сейчас все вернут. А речь исключительно о нормативно-правовых актах.

Впрочем, никаких нормативно-правовых актов в установленный федеральным правительством срок (до 10 июня 2016 года) властями Крыма тоже принято не было.

— Насколько я понимаю, республиканские чиновники игнорируют поручение федерального правительства в надежде, что в Москве о ситуации просто забыли, — говорит председатель совета Крымпотребсоюза Владислав Степанов. — Захваты объектов потребкооперации самообороной уже после распоряжения правительства России продолжились не только в Бахчисарае, но и в других районах Крыма.