«Видали они вашу Москву»
В Крыму игнорируют приказ Центра о пересмотре итогов национализации. Захваты частной собственности «именем республики» продолжаются
Самооборона «берет» магазин в Фурмановке. Фото предоставлено пайщиками РайПО
Иван Жилинсобкор в Крыму
Семь заявлений через семь лет
В редакцию второй раз за год обратились пайщики бахчисарайского РайПО. Они рассказали, что, несмотря на майское поручение правительства России, крымские чиновники не возвращают им отнятое в рамках национализации имущество: магазины, кафе, рынок, автотранспортное предприятие. Более того, активным пайщикам теперь угрожают уголовным делом и тюрьмой.
— 26 октября в моей квартире прошел обыск, — с председателем правления РайПО Григорием Бурьяновым мы встречаемся в торговом центре на окраине Бахчисарая. — Искали документы о деятельности потребительского общества. Меня дома не было, дверь открыли родственники. Полицейские перевернули всю мебель, а когда дочь попыталась заснять происходящее, у нее отобрали телефон.
Обыск оказался связан с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» (до 4 лет лишения свободы) по факту массового исключения пайщиков из бахчисарайского РайПО в 2009 году.
«Как видно из постановления следователя о возбуждении ходатайства о производстве обыска в жилище, должностные лица Бахчисарайского РайПО по итогам перерегистрации пайщиков <…>в ноябре 2009 года вынесли заведомо незаконное постановление правления Бахчисарайского РайПО № 27 от 16.11.2009, что в последующем привело к незаконному исключению 1103 членов потребительского общества из его состава, в результате чего им был причинен имущественный вред на общую сумму производственных взносов — 96 572 рубля», — говорится в постановлении о проведении обыска, выданном судьей Киевского районного суда Симферополя Михаилом Белоусовым.
Сам Григорий Бурьянов фигурантом этого дела не является, но ему уже намекнули, что он может им стать. В том же постановлении о проведении обыска говорится: «К совершению указанного преступления может быть причастен Бурьянов Григорий Евгеньевич».
— Не понимаю, в чем преступление, — говорит Бурьянов. — В 2009 году мы действительно проводили перерегистрацию пайщиков, она проходила по всей стране в соответствии с распоряжением Центрального союза потребительских обществ Украины. И да, мы действительно исключили более тысячи человек. Но это были «мертвые души».
По словам Бурьянова, решение об исключении людей из РайПО принималось общим собранием пайщиков.
— В рамках перерегистрации мы разослали всем полутора тысячам пайщиков заказные письма, устроили подомовой обход. В итоге те, кто захотел продлить свое членство в РайПО, пришли на общее собрание и проголосовали за исключение непожелавших подать документы.
При этом, утверждает Бурьянов, каждый исключенный пайщик мог прийти в правление РайПО и подать заявление на восстановление своего членства. Однако за прошедшие с момента перерегистрации 7 лет ни одного такого заявления подано не было.
Уголовное дело по событиям 2009 года, как следует из полученных Бурьяновым документов, было возбуждено после поступивших в полицию 12 июля 2016 года обращений семи бывших пайщиков. То есть семь лет людей ситуация с их исключением из РайПО не волновала, а потом вдруг они одновременно 12 июля идут подавать заявления в полицию.
По словам Бурьянова, обыски на его квартире результатов не дали: никаких документов там просто не было.
— Тогда они провели обыск на квартире у юриста РайПО Маргариты Левашкиной, но тоже ничего не нашли. В итоге пошли по принадлежащим РайПО заведениям и изъяли оттуда кипу документов. На мой взгляд, это уголовное дело нужно, чтобы мы отказались от борьбы за РайПО, — говорит Григорий Бурьянов. — Сейчас Совмин Крыма находится в неудобном положении: правительство России требовало принять нормативно-правовые документы о денационализации частной собственности до 10 июня, но этого до сих пор не сделано. Отдавать имущество по-настоящему республиканские чиновники не желают. Я так думаю, они хотят создать некое «параллельное РайПО»: ищут бывших пайщиков, которых якобы нечестно исключили. Им и вернут активы на определенных условиях. А нас — за решетку.
Национализация non stop
Следующая моя встреча — с пайщиками магазина «Детский мир».
— Это едва ли не последний актив, который еще контролирует РайПО и где мы можем работать, — объясняет пришедший на встречу мужчина, представляющийся Сергеем.
— А что с предприятиями, которые национализированы?
— Простаивают.
— Зачем же тогда национализировали?
— Объясню на примере: у нас в пекарне была хлебопечь за 15 000 евро. Думаешь, она там осталась? Нет. Кондиционеры, электроника, даже канцтовары — все пропало. Помещения пустые. Потом и их продадут.
В «Детский мир» меня позвали после того, как я усомнился, что национализация имущества РайПО продолжается, несмотря на указание правительства России. Члены потребительского общества решили продемонстрировать видеозаписи.
Действие первой разворачивается 13 мая, на следующий день после совещания о денационализации в правительстве РФ. На записи видно, как депутат бахчисарайского горсовета Игорь Голиков ломом пытается сбить замок с двери на закрытом городском рынке.
Пайщики вызывает полицию, но приехавший наряд ничего не предпринимает.
В конце концов, пайщикам удается оттеснить депутата Голикова от двери. Он так и уходит с рынка с ломом и кувалдой в руках. Позже бахчисарайский рынок все-таки был занят крымской самообороной.
Второе видео — из продуктового магазина села Фурмановка Бахчисарайского района. Пайщики считают, что он принадлежит РайПО, а глава администрации Бахчисарая Александр Трянов и замглавы районной администрации Энвер Аблаев, пришедшие в магазин 22 июля, считают, что это муниципальная собственность. На видеозаписи видно, как Трянов и Аблаев беседуют с Григорием Бурьяновым.
— Товар забирать будете? — спрашивает Аблаев.
— Нет, — говорит председатель РайПО.
— То есть оставляете?
— Мы вообще ничего не будем забирать. Это наш магазин.
— Это муниципальная собственность, — вступает в разговор Трянов.
— Документы о праве собственности покажите, — парирует председатель.
Показать документы чиновники не смогли и удалились. Фурмановку, к слову, РайПО успешно защищает по сей день.
— Видали они вашу Москву, — вздыхает пайщик Сергей по окончании просмотра видео. — Москва далеко.
«Речь исключительно об актах»
В конце встречи члены РайПО передали мне письменные претензии о возврате собственности, направленные ими в МУП «Бахчисарайское торгово-промышленное предприятие» («БТПП»), которое является конечным распорядителем активов потребкооперации. Директор МУП — тот самый депутат Голиков, который ломал замки на городском рынке, — соглашается говорить по телефону.
— Имущество бахчисарайского РайПО было национализировано, а впоследствии распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 января 2016 года передано в муниципальную собственность, — объясняет он. — Муниципалитет, в свою очередь, передал активы РайПО в управление МУП «БТПП». Мы сдаем эти активы в аренду, благодаря чему пополняется бюджет Бахчисарая. Что касается пайщиков, то у меня вопрос: а кого считать пайщиками? 200 человек, которые ими числились к моменту национализации? Так это чьи-то родственники и друзья. Настоящие пайщики, почти 1500 человек, были исключены из РайПО в украинские времена.
О поручении федерального правительства по возврату национализированного имущества Голиков говорит так:
— Да, было такое письмо. Но там речь идет не о возврате имущества, а о принятии нормативно-правовых актов, определяющих порядок принятия решений по обращениям физических и юридических лиц по вопросу возврата находившегося в частной собственности имущества. Разницу понимаете? Те, кто вам жалуется, подумали, что им сейчас все вернут. А речь исключительно о нормативно-правовых актах.
Впрочем, никаких нормативно-правовых актов в установленный федеральным правительством срок (до 10 июня 2016 года) властями Крыма тоже принято не было.
— Насколько я понимаю, республиканские чиновники игнорируют поручение федерального правительства в надежде, что в Москве о ситуации просто забыли, — говорит председатель совета Крымпотребсоюза Владислав Степанов. — Захваты объектов потребкооперации самообороной уже после распоряжения правительства России продолжились не только в Бахчисарае, но и в других районах Крыма.
P.S.
«Новая газета» направила запрос главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой прояснить ситуацию с денационализацией частной собственности в республике. В установленные законом «О СМИ» сроки ответ не пришел.