«Слуги народа» вырубают технопарк

На днях в технопарке новосибирского Академгородка («Академпарке») состоялось беспрецедентное для РФ событие — съезд представителей индустрии наномодифицированных материалов, собравший ведущих ученых и предпринимателей со всего мира. В Новосибирск приехали свыше 180 экспертов из 27 высокоразвитых стран. Они собрались в Сибири по той причине, что именно в Академгородке разработана и реализована конкурентоспособная технология получения одностенных углеродных нанотрубок, сулящая прорыв во многих технологических областях. До сих пор он сдерживался слишком высокими ценами на этот продукт и малой производительностью существующих производств, но эта проблема решена в России. И, что особенно важно, решена нормальным, но таким редким для нашей страны путем: представители академической науки сумели убедить крупный российский бизнес — компанию OCSiAl Group — и госкорпорацию «Роснано» в необходимости вложиться в экспериментальное производство и прикладные исследования, а фактически — в создание нового, еще не существующего в мире рынка с огромными экономическими перспективами. Место локализации бизнеса — технопарк новосибирского Академгородка. Правда, последнее обстоятельство — под вопросом.

Несколько месяцев назад руководство акционерного общества почти со стопроцентной государственной собственностью «Технопарк новосибирского Академгородка» на законных основаниях согласилось продать нанотехнологам арендуемый ими производственный корпус, реконструированный и насыщенный уникальным оборудованием за счет компании. Сделка обещала быть выгодной — технопарк в качестве арендной платы за этот корпус получает 70 тысяч рублей в год, а купить его собирались за 340 миллионов. Эта сумма взялась не с потолка, а была предложена оценщиками. Но внезапно в дело вмешались бдительные «слуги народа» — группа депутатов Законодательного собрания Новосибирской области с неоднозначным бизнес-прошлым. Им показалось, что цена продаваемой государственной собственности занижена. Новая оценка, на которой настояли депутаты, увеличила его стоимость на 40 миллионов рублей.

По новой цене нанотехнологи покупать здание отказались. Таким образом, новосибирские депутаты лишили одну из ключевых компаний «Академпарка» собственной недвижимости, которая могла бы крепко привязать ее к Новосибирску и вообще к российской земле.

На этом противники «разбазаривания государственной собственности» не остановились. С их подачи по новосибирской прессе прокатилась волна публикаций, дискредитирующих теперь уже весь технопарк, его руководство и резидентов: оказывается, никакого инновационного бизнеса в технопарке нет, а руководство занимается финансовыми махинациями. Это не так: резидентами технопарка являются 350 софтверных, приборостроительных и биотехнологических фирм. Общая выручка компаний-резидентов за прошлый год составила более 20 миллиардов рублей, а сумма собранных налогов давно превысила затраты государства на строительство технопарка.

К тому же здесь накоплен уникальный опыт поддержки начинающих инноваторов, и уже можно сказать, что «Академпарк» стал настоящим институтом развития. Случилось это только потому, что еще на этапе строительства технопарка тогдашний губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский снизошел до разговоров с представителями малого инновационного бизнеса, ютившимися по подвалам и чердакам Академгородка. И произошло неслыханное: власть прислушалась к пожеланиям и рекомендациям специалистов.

Кампания клеветы поставила под удар репутацию технопарка. А что может быть хуже для бизнеса, чем пятно на репутации?

Однако внеплановая проверка технопарка, недавно проведенная Контрольно-счетной палатой Новосибирской области по инициативе все тех же депутатов, не обнаружила никаких злоупотреблений. Тем не менее областные законодатели потребовали от губернатора и правительства Новосибирской области уволить гендиректора технопарка Дмитрия Верховода, что и было сделано с необъяснимой поспешностью.

Сейчас губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вынужден проводить встречи и консультации, чтобы объяснить свою позицию. У него это не слишком хорошо получается. После встречи в президиуме Сибирского отделения РАН ведущие ученые разошлись в недоумении.

— Ситуация вызывает у меня сильное беспокойство, — говорит известный геолог и организатор науки, академик Николай Добрецов. — У нас один из лучших в стране технопарков, он является естественной составляющей сложившегося в Новосибирске мощного научно-образовательного комплекса. Горжусь тем, что причастен к его созданию: в бытность председателем Сибирского отделения РАН я поддержал идею своего заместителя Дмитрия Верховода разместить технопарк именно в Академгородке. Для Дмитрия Бенедиктовича это стало делом жизни — он с самого начала руководил и строительством технопарка, и наполнением его осмысленным содержанием.

Но дело не только в личной судьбе успешного менеджера — он всегда найдет применение своим организаторским талантам. Проблема в том, что руководство области объясняет свои кадровые решения необходимостью некой «перенастройки» технопарка, но не может объяснить, в чем она должна состоять. Некомпетентное вмешательство в деятельность технопарка может слишком дорого обойтись даже не Новосибирской области, а государству. В «Академпарке» сейчас реализовываются сразу несколько крупных проектов стратегического и оборонного значения. Нельзя допустить, чтобы успеху этих начинаний помешали какие-то интересы, далекие от государственных, — убежден академик Добрецов.

Новосибирские власти сами создали почву для разговоров о загадочных «интересах», которые стоят за событиями вокруг технопарка. Вопрос обсуждался несколько раз и в Законодательном собрании, и в правительстве области. Но всякий раз это происходило за закрытыми дверями, прессу просили удалиться. Поэтому ничего удивительного, что и в бизнес-сообществе, и в деловых СМИ Новосибирска обсуждаются разные версии событий.

В ходу, например, предположение, что губернатор «сдал» технопарк в обмен на уступки новосибирских законодателей в неких дорогих его сердцу коммерческих проектах, а интересы активной группы депутатов состоят, фактически, в контроле над денежными потоками, идущими через «Академпарк».

Против решения губернатора и депутатов восстал весь технопарк. Бизнес вообще, а сложный инновационный особенно — весьма индивидуалистское занятие, и надо было сильно довести предпринимателей, чтобы они объединились и начали действовать. Руководители компаний написали открытое письмо губернатору Городецкому с требованием объяснений и с набором предложений по изменению устава технопарка. Они хотят сделать должность гендиректора выборный, по примеру Российской венчурной компании, и просят предоставить им право участвовать в управлении акционерным обществом. Губернатор эти предложения проигнорировал, пообещав вернуться к их обсуждению после назначения нового директора.

Тогда бизнесмены написали письмо президенту России. Под ним около 200 подписей руководителей инновационных компаний технопарка.

«Резиденты технопарка много и честно работают, создают тысячи рабочих мест, платят налоги и зарабатывают для страны валюту, — говорит руководитель ассоциации софтверных компаний «СибАкадемСофт» Ирина Травина. — Чиновники отчитываются нашими результатами, но с нами обращаются как с мебелью, которую можно спокойно переставлять с места на место. Между тем мы вложили в технопарк свои идеи, свой опыт, а многие и немалые средства. Резиденты пошли на это потому, что доверяют нынешнему руководству «Академпарка», порядочному и хорошо понимающему специфику инновационной деятельности. Мы не пустим в технопарк каких-то сомнительных деятелей».

Не все понимают, что эти люди, этот малый инновационный бизнес — наша единственная общая надежда. Малые высокотехнологичные компании вырастут и укрепятся на мировых рынках, станут подрядчиками и заказчиками для крупной промышленности и науки. Это и есть нормальный путь развития новой экономики, а не создание технологических монстров за государственный счет. Денег на это в бюджете нет, да и не должно государство заниматься производством. Нет сейчас возможности помогать инновационным предприятиям, так хотя бы не мешайте им работать! Результат противостояния в Новосибирске покажет, можно ли этого добиться.

Ирина Самахова —

специально для «Новой»,

Новосибирск