«Договорняков» нет, и Курбан под прикрытием

Армейские проколы

В прошлом сезоне Леонид Слуцкий талантливо обставил Андре Виллаш-Боаша с халками и витселями, вернув золото в Москву. А сами армейцы доказали, что счастье не в большом бюджете, а в дружбе народов и полном доверии президента тренеру. Однако хитрый коуч, лишившись летом Ахмеда Мусы и не получив ни копейки на усиление состава (все средства ушли на новый стадион), сник и не слепил новый двигатель из того, что было. И «красно-синие», растеряв по ходу пьесы все свои плюсы и Романа Еременко, оказались сильнее соперников лишь в 7 матчах из 15. И теперь даже место в зоне Лиге чемпионов будет для ЦСКА и Евгения Гинера большим чудом.

«Спартак» — первый

После того как Леонид Федун, осерчав, отправил в августе Дмитрия Аленичева в отставку и не договорился о сотрудничестве с Курбаном Бердыевым, казалось, что москвичей ждет очередной провальный год. Но Массимо Каррера, переехавший еще в межсезонье в Тарасовку из «Ювентуса», дабы наладить игру «красно-белых» в обороне, технично привел Реброва и компанию в чувства. Очутившись в авральном порядке на капитанском мостике, пришелец с Апеннин, никогда не работавший в роли главного, блестяще научил команду разрушать замыслы противника, остро атаковать и, что самое главное, заставил каждого биться от первой до последней минуты. И даже рулевой «Зенита» Мирча Луческу признался: «Спартак» поймал удачу за хвост и лидирует заслуженно».

Выборы Мутко

Фото: РИА Новости

Сентябрьские выборы президента РФС в отеле «Холидей Инн», которые Олег Романцев назвал фарсом, навсегда вошли в историю. Нет, не тем, что за полчаса до голосования Сергей Прядкин и Игорь Ефремов сняли свои кандидатуры в пользу Виталия Мутко, легко обскакавшего со «Стратегией развития отечественного футбола до 2030 года» единственного соперника Валерия Газзаева. И не тем, что известный тренер обвинил победителя в использовании административного ресурса. Все телеканалы обошли суровые кадры задержания в туалете здания, где проходило важное мероприятие, главы ВОБ Александра Шпрыгина. «Хоть где-то была борьба» — так прокомментировал событие один из делегатов.

Ненужный кубок

С одной стороны, матчи на Кубок никакого отношения к первенству страны не имеют. Ведь это отдельная песня. С другой стороны, этот некогда крутой трофей расценивается нынче многими коллективами премьер-лиги как «утешительное» соревнование. После 1/16 финала розыгрыш, не особо напрягаясь, покинули «Спартак», ЦСКА и «Ростов». А чуть позже к ним присоединились «Зенит» и «Терек». Может быть, во всем виноват гарант Конституции, еще в 2009-м обещавший подумать над тем, как вернуть Кубку былую славу? А может, у нас просто настолько престижный чемпионат, что ради него клубы с радостью жертвуют хрустальной вазой?

Шопинг по-рубиновски

Ни один российский клуб этим летом не сорил деньгами так капитально, как «Рубин». Акционеры выписали из Испании малоизвестного специалиста Хави Грасию, назначив ему упитанную зарплату, по разным данным, от 2,5 до 4 млн евро. Сколачивать же «золотую» банду ему предстояло в первую очередь из Максима Лестьенна из ПСВ, Рубена Рочины из «Гранады», Карлоса Самбрано из «Айнтрахта» и Самуэля Гарсии из «Вильярреала». В совокупности же за 9 новичков Казань, не участвующая в еврокубках, выложила почти 40 млн евро. Но на поле весь звездный десант во главе с «бесплатным» Алексом Сонгом из «Барселоны» дофинтился пока до 9-го места. Но куда забавнее другое: как клуб будет договариваться с УЕФА по поводу финансовой фейр-плей?

Курбан под прикрытием

Фото: РИА Новости

Мудрец с четками, дотащивший «желто-синих» до серебра-2016 и Лиги чемпионов, из-за финансовых проблем клуба 6 августа покинул берега Дона. Но ни романа со «Спартаком», ни романа со сборной России у Курбана Бекиевича не сложилось, и он неожиданно для футбольной общественности вернулся в «Ростов». Официально — в качестве вице-президента. А неофициально… он по-прежнему является стратегом и тактиком, продолжающим обучать Азмуна и его друзей футбольным премудростям. Вот только за поединками он теперь наблюдает из кабинок под крышами стадионов, отдавая приказы по телефону. Зачем нужно подобное шифрование — не совсем ясно. Но южан от третьего места отделяют всего три очка.

Падение паровоза

Фото: РИА Новости

Три победы, восемь ничьих, четыре поражения. Такова статистика железнодорожников после первой части первенства. После ухода Ольги Смородской «Локо» напоминает сонное царство, которое не может расшевелить ни новый президент Илья Геркус, ни вновь очутившийся в Черкизове Юрий Семин, пообещавший сделать «красно-зеленых» чемпионами за шесть лет. Однако невооруженным глазом видно, что мэтр, как ни грустно, подрастерял былую хватку и ведет паровоз слишком уж старомодно. В общем, некогда грозный коллектив, сменивший дату основания с 1936-го на 1922-й, пока съезжает в подвал турнирной таблицы и рискует в мае сменить премьер-лигу на ФНЛ.

«Договорняков» нет

В 12-м туре екатеринбургский «Урал» проиграл дома грозненскому «Тереку» со счетом 1:4. Болельщики и представители СМИ, глядя на то, как «виртуозно» пропускали мячи «шмели», бесповоротно утвердились в мнении, что хозяева честно вернули гостям мутный должок за 2015-й. Расследование закончилось быстро. Экспертный совет в составе легендарного вратаря Анзора Кавазашвили, бывшего форварда сборной Дмитрия Булыкина и судьи Валерия Бутенко, просмотрев матч, никаких признаков договорной игры не обнаружил. «Старший тренер просто не разобрался в расстановке своих футболистов, да и вратарь начудил» — таков был посыл комиссии. Учитывая, что коуч «Урала» Вадим Скрипченко после битвы подал в отставку, так оно и было.

Томские письма

В 2009-м менеджеры сибирской команды, находившейся одной ногой в могиле, обратились к В. Путину с просьбой помочь «Томи» избежать банкротства. План сработал: представители крупного бизнеса из числа работавших в регионе компаний продлили умирающим жизнь. Спустя семь лет, опять попав в незавидную ситуацию, томичи снова взялись за перо. Футболисты направили письмо губернатору Сергею Жвачкину с призывом «исправить удручающее финансовое положение» клуба: «Мы не получаем зарплату с начала чемпионата, а те, у кого были долги до этого, — еще дольше». Любопытно, куда перенаправит бедолаг чиновник: к черту или к президенту?

Тренерская чехарда

Такого количества сумасбродных рокировок не было давно. В начале чемпионата нервы не выдержали у руководителей «Спартака», «Локомотива», «Краснодара», «Арсенала», «Крыльев Советов». А если прибавить сюда ушедших по собственному желанию Курбана Бердыева и Вадима Скрипченко… Справедливости ради, кое-где перетасовки нужный эффект произвели. Есть информация, что еще парочка клубов до зимней паузы хочет сменить тренеров в надежде сорвать джекпот. Но, как показывает практика, фортуна улыбается тем патронам, кто твердо верит в своих полководцев от июльского призыва.