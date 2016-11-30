В Тюмени служба судебных приставов на днях устроила массовые аресты банковских карточек горожан: под пресс попали и те, с которых тюменцы получают зарплаты, пенсии, детские пособия и т.п. Люди, пришедшие к банкоматам, чтобы снять деньги, обнаружили, что им не на что жить: во многих случаях, сообщает портал «Мегатюмень», изъято все подчистую — в счет долгов по кредитам, по административным штрафам, включая и те, которые «должники» давно оплатили.

Рассерженные горожане отправились со своими квитанциями в Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), перед которым образовалась очередь в несколько сот метров. После многочасового стояния на морозе люди узнали, что пристав по Восточному АО, которая должна заниматься их делами, ушла на больничный. Пострадавшим горожанам в УФССП посоветовали написать заявления, пообещав тем, кому положено, возвратить незаконно конфискованные средства, но не сразу. Сроки возврата называют разные: от 10 ближайших дней до «января 2017 года». При этом большинство заявителей — малоимущие, среди них бабушки, которым до пенсии две недели надо как-то прожить, инвалиды, безработные, молодые мамы.

— Мне послезавтра ипотеку оплачивать, — жалуется Сергей. — Как я это буду делать, не представляю. Штраф, который мне выписали — 5 тысяч рубле, — я оплатил еще в сентябре. В судебном предписании было сказано, что могу отправить квитанцию по электронной почте. Позвонил в 10-й участок Ленинского суда, там подтвердили: можно. Я так и сделал. В итоге информация об оплате до приставов не дошла, и карту мне заблокировали.

По сведениям местных СМИ, такие очереди в городских отделах Управления ФССП — не редкость. При взыскании штрафов, к примеру, за нарушение ПДД приставы часто действуют по принципу «Сначала заберем, потом разберемся». Удивительную историю рассказал в связи с этим сайт PARK72.RU. Гражданина не только оштрафовали за давно оплаченный долг. Но и после того, как он, выстояв огромную очередь к старшему приставу того же Восточного АО, предъявил справку о том, что никому ничего не должен, еще трижды списали с его карточки штрафы за несуществующие долги, после чего он обратился в прокуратуру. Там ему посоветовали искать правду в том же ведомстве, которое его и ограбило.

— Я слышала, что такое у нас практикуется часто, — сказала «Новой» секретарь тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева. — С моей пенсионной карточки гаишники трижды снимали штрафы, последний раз две недели назад, как говорится, без суда и следствия — по крайней мере, об этих разбирательствах меня никто не уведомлял. Правда, суммы маленькие — 500, 1500 рублей, поэтому я не протестовала — некогда было этим заниматься.

Правозащитник — руководитель ТЖК (Тюменский жилищный комитет) Юрий Рябцев уверен, что без предупреждения что-либо взыскивать судебные приставы не имеют права: они должны об этом уведомить гражданина не менее чем за 5 дней, и если он ничего не знал о суде, назначившем ему штраф, то вправе обжаловать судебное решение, потребовав восстановить процессуальный срок. Рассматривается такое заявление 10 дней.

— Ничто не оправдывает действия этой службы, но есть обстоятельство, которое может их объяснить, — говорит Юрий Рябцев. — Насколько я знаю, у них сейчас финансовый кризис, они усиленно оптимизируются, поэтому и с «Почтой России» отношения непростые: отправка одного уведомления стоит 30—40 рублей, а их надо разослать в одной только Тюмени десятки тысяч — у ФССП таких денег нет, поэтому приставы и действуют в обход закона, как обычно, перекладывая свои проблемы на простых людей, малоимущих, которые законов не знают и защитить себя не в состоянии.

— Подобное творится не только в Тюмени, — убежден председатель Комитета по правам человека Омской области Валентин Кузнецов. — А с 1 июля вступили в силу изменения в Гражданский процессуальный кодекс России: теперь судьи вправе многие иски к гражданам, — к примеру, со стороны коммунальщиков, не рассматривать, не извещать ответчиков, а выносить по этим искам так называемый «судебный приказ».

Такой приказ получили на днях жильцы многоквартирного дома на омской ул. Лукашевича, 29, — с них взыскиваются долги за «капитальный ремонт», который они давно оплатили, поскольку провели его собственными силами: дом управляется товариществом собственников недвижимости.

Между тем тюменские юристы предлагают землякам выход: просить работодателя, чтобы зарплату им выдавали наличными, а не переводили на карту. В этом случае приставы не смогут взыскивать с зарплаты больше ее половины — закон не дает такого права. А когда деньги поступают на карту, они перестают быть зарплатой и становятся просто деньгами, чем и пользуются взыскатели.