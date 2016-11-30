Германия готовится к гибридным атакам Кремля

В 2017 году Германию в связи с предстоящими парламентскими выборами ожидает повышенная активность иностранных хакеров. Об этом в интервью немецкой прессе заявил новый президент Федеральной службы разведки (BND) Бруно Каль.

Разведывательное ведомство, по словам Каля, располагает информацией о том, что хакерские атаки будут нацелены на политическую дестабилизацию страны, дискредитацию партий и их ведущих представителей. Более того, в качестве главного источника кибернетической опасности он назвал Россию. Подтверждением российской хакерской деятельности, отметил Каль, служат взлом базы данных Демократической партии США и вброс в интернет в ходе выборов фальшивок, выгодных республиканскому кандидату Трампу.

Это, считает шеф BND, были попытки оказать давление на американское общественное мнение, на основополагающие принципы демократии. А Европа и особенно Германия также находятся в фокусе подрывных устремлений Москвы. При этом Каль допустил, что вряд российские власти напрямую занимаются кибернетическими диверсиями, но, по крайней мере, заинтересованы в них и поддерживают их.

И надо же случиться такому совпадению. Накануне публикации интервью главного немецкого разведчика крупнейшая компания Германии по предоставлению услуг мобильной связи и интернета Deutschen Telekom AG (20 миллионов частных и корпоративных потребителей) подвергалась массированной хакерской атаке. Более 900 тысяч клиентов компании остались без телефонной связи, телевидения, интернета. Самое интересное, что объектом нападения взломщиков стали не главные серверы, а самые обычные роутеры, на которые поступает электронный сигнал. При этом не все — только две самые простые модели из них.

Специалисты Deutschen Telekom заявили, что ущерб от хакерской атаки, к счастью, оказался минимальным, поскольку основная масса бытовых роутеров не была технически настроена должным образом. При попытке незаконного проникновения аппараты просто выключились, не дав установить на них вредоносные программы. В противном случае, если бы роутеры работали, как полагается, то последствия были бы непредсказуемыми — хакеры получили бы доступ к персональным данным, личной и деловой переписке, телефонным разговорам обширного круга граждан Германии.

Установить, кто стоял за столь необычной попыткой электронного взлома, пока не удалось.

В последнее время правоохранительные органы Германии неоднократно фиксировали факты незаконного проникновения в базы данных немецких госучреждений, научно-исследовательских и коммерческих фирм. Так, в 2015 году был выявлен подозрительный шпионский вирус в электронной сети бундестага, которым оказался зараженным даже компьютер канцлера Меркель в ее парламентском кабинете. Весной этого года была зафиксирована хакерская атака на центральный офис правящей Христианско-демократической партии.

Тогда в контрразведке Германии (BfV) были уверены, что за всеми этими хакерскими действиями стояли российские спецслужбы. Конкретно — военная разведка, в интересах которой работает, по немецким данным, не менее 4 тысяч квалифицированных специалистов и агентов.

Случай с Deutschen Telekom, естественно, оказался в центре внимания прессы и политиков. Телеканал ARD в прямом эфире продемонстрировал, с какой легкостью подготовленный пользователь может проникнуть в сети инфраструктурных объектов и в считанные секунды оставить без воды, электричества, связи и медицинской помощи целые города. Многие депутаты бундестага, министры кабинета выразили тревогу по поводу уязвимости электронной безопасности страны.

Не осталась в стороне и Ангела Меркель. «Такие кибер-атаки, которые входят в русскую доктрину гибридного противостояния, превратились сегодня в повседневность, — заявила она. — Нам надо учиться противостоять этому».

В том, что Берлин сделает выводы, которые будут явно не нраву Кремлю, сомневаться не приходится. Об этом свидетельствует только что (опять невольное совпадение по времени) принятый парламентской фракцией ХДС/ХСС документ «О позиции к России».

В непривычно жесткой форме депутаты правящей партии охарактеризовали свое отношение к российской политике. «Россия пытается через гибридное влияние не только расколоть Запад, подорвать тесное сотрудничество европейских государств с США, — утверждается, в частности, в документе, — но дестабилизировать страны, которые стремятся вступить в Евросоюз и НАТО».

Методами своей политики Москва, убеждены немецкие парламентарии, избрала шпионскую активность, антизападную пропаганду, дезинформацию, поддержку правых популистских партий в ЕС, хакерские атаки в интернете, идеологическую обработку русскоязычных эмигрантов на Западе. В таких условиях, говорится далее в документе, не может быть и речи об отмене антироссийских санкций, а также о каких-либо особых отношениях Германии с Россией. Западу, считают депутаты бундестага, необходима мобилизация всего оборонного потенциала, хотя это не исключает политического диалога с Кремлем при условии, что он не будет сопровождаться односторонними уступками в его интересах. Особенно это касается действий России в отношении Украины, аннексии Крыма и российской военной агрессии в Донбассе.