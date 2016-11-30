В принятии иска отказать

«Судья, не умеющая отделить публичные правоотношения от других видов правоотношений, нуждается в проверке ее юридической квалификации»

21 ноября мы (Елена Масюк, Любовь Волкова и Лидия Дубикова) подали коллективный иск в Тверской суд Москвы, оспаривая решение Совета Общественной палаты РФ об образовании Общественных наблюдательных комиссий и отклонении наших кандидатур в состав ОНК г. Москвы и Московской области.

25 ноября судья Тверского суда Москвы Мария Москаленко отказала нам в принятии иска, сославшись на то, что наши исковые требования не подлежит рассмотрению в административном судопроизводстве, «поскольку это заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, в том числе судом в порядке гражданского или уголовного судопроизводства либо арбитражным судом». Ну а кроме того судья Москаленко решила, что «административный ответчик Совет Общественной палаты РФ не относится к числу органов, чьи действия могут быть оспорены в рамках п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ».

Елена Лукьянова доктор юридических наук, профессор права ВШЭ, адвокат

— Часть 2 статьи 1 Кодекса административного судопроизводства России (КАС РФ) гласит: «Суды в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, в том числе административные дела»…. Далее идет перечисление видов споров, на один из которых и ссылается судья Москаленко, отказывая в рассмотрении иска.

Но «в том числе» как раз и означает, что перечень видов споров, обозначенных в пп. 1—9 части 2 ст. 1 КАС не является исчерпывающим. В порядке КАС суды рассматривают и разрешают все дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающих в процессе публичных правоотношений, в том числе и те, которые указаны в пп. 1—9 ч. 2 ст. 1. Об этом свидетельствует статья 38 КАС, устанавливающая круг должных административных истцов и ответчиков, которыми являются далеко не только, как это указано в определении судьи Москаленко, «органы государственной власти, иные государственные органы, органы военного управления, органы местного самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные служащие».

Согласно п. 5 статьи 38 КАС РФ административными ответчиками могут быть органы и организации, наделенные отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Именно таким ответчиком является Совет Общественной палаты РФ.

В соответствии с Регламентом Общественной палаты (ст. 26 ФЗ «Об Общественной палате») к полномочия Совета отнесено 41 публичное полномочие, в том числе полномочие по формирование ОНК.

То есть Совет осуществляет подавляющее большинство всех полномочий Общественной палаты и является должным ответчиком в соответствии с Кодексом административного судопроизводства.

Все решения Совета ОП о формировании ОНК (установление региональных квот и формирование персонального состава) затрагивают права и свободы человека. Во-первых, это права лиц, находящихся в местах принудительного содержания, поскольку ОНК являются единственными независимыми органами контроля за соблюдением законодательства ФСИН. Во-вторых, эти решения затрагивают права граждан-кандидатов в члены ОНК, предусмотренные частью 1 статьи 32 Конституции Российской Федерации.

Спорные отношения являются, безусловно, публично-правовыми. Они не являются ни имущественными или связанными с ними личными неимущественными, ни уголовно-правовыми, и не подлежат рассмотрению в каком-либо ином порядке, кроме административного судопроизводства.

Отказ суда от рассмотрения иска в порядке административного судопроизводства приводит к невозможности защиты нарушенных прав, что противоречит статьям 45, 46 (часть 1) и 47 (часть 1) Конституции Российской Федерации и исключает для истцов возможность доступа к правосудию, предусмотренному частью 1 статьи 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод».

Судья, не умеющая отделить публичные правоотношения от других видов правоотношений нуждается в проверке ее юридической квалификации.

Уже на этой неделе мы обжалуем решение судьи Москаленко в Мосгорсуд. Если Мосгорсуд сочтет, что иск не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, тогда нужно будет в Конституционном суде обжаловать эту норму не как неконституционную, но как применяющуюся неконституционно. Конституционный суд уже не раз выносил подобные решения, не признавая неконституционными сами нормы, но признавая неконституционным правоприменение».

Ну а теперь несколько слов о федеральном судье Марии Москаленко.

Москаленко до работы в Тверском суде, была мировым, а затем и федеральным судьей в Басманном суде. Она в числе прочих судей в 2011 году рассматривала дела задержанных на Чистых Прудах участников протеста против фальсификации итогов выборов в Госдуму. В окнах камеры изолятора временного содержания, куда по решению суда были помещены на 15 суток Илья Яшин, Петр Верзилов и Алексей Навальный, был вывешен баннер «Судья Москаленко служит сатане».