Спецоперация «Теремок», или Медвежье образование

Анекдот постбрежневских времен — диктор на госканале: «Товарищи, вы будете смеяться, но нас постигла очередная невосполнимая утрата». Похоже, московское образование постигло именно это. Но смеяться не над чем.

На западе Москвы почти четверть века существовал экспериментально-учебный комплекс «Школа развития», работающий по системе развивающего обучения Эльконина—Давыдова. Здесь не было традиционных отметок, дневников, домашняя работа задавалась на 3—4 недели вперед, ребенок сам решал, что и на каком уровне сложности он будет делать, с 1-го класса уроки вели учителя-предметники. Больше всего в школе ценилась атмосфера свободы и взаимоуважения всех участников образовательного процесса. Программа регулярно проходила государственные экспертизы и была в очередной раз аккредитована в конце 2015 года. Результаты по ГИА и ЕГЭ у выпускников «Школы развития» были выше, чем в среднем по городу. Учеников — около 500, и их родители, желая, чтобы их дети учились именно здесь, покупали и снимали квартиры рядом со школой. При этом экспериментальный комплекс формально входил в состав школы № 1133 и имел статус структурного подразделения. Создатель экспериментальной площадки и ее бывший руководитель Алексей Воронцов говорит о своих целях так: развитие основ теоретического мышления ребенка, умения отстаивать свою точку зрения и формирование способности к самостоятельной учебе.

«Эффективный менеджер» вместо педагога

Собственно, об этом теперь приходится писать в прошедшем времени. Проблемы начались с «оптимизации» — когда были «слиты» несколько учебных подразделений: «Школа развития» с традиционными школами и школой надомного обучения № 379 для детей с ограниченными возможностями (в которой, кстати, тоже начались сложности — родители опасаются, что это уникальное учебное заведение вообще могут закрыть) — плюс к тому в этот винегрет добавили несколько обычных детских садов и один ортопедический. В итоге, в феврале 2016 года, Алексей Воронцов вынужден был оставить пост руководителя «Школы развития» из-за разногласий с департаментом образования города Москвы.

И вот в начале учебного года появился новый директор этого образовательного монстра — Владимир Ковшов. Первым делом был издан приказ: все реорганизовать и — без обсуждения с родителями, учителями, управляющим советом школы — ликвидировать структурные подразделения, превратив известный бренд в безликое «школьное отделение № 1» («ШО № 1»). Вот с тем, шо это было, теперь и пытаются разобраться родители учеников.

Найти информацию о том, где ранее работал новый директор и каковы его достижения в области просвещения, непросто — на сайте школы 1133 об этом ни слова. Но вот родительский отзыв из одной из школ, № 2048: «Все дети наших садов, нашего микрорайона уходят в другие школы из-за отношения директора Ковшова Владимира Львовича как к родителям, так и к педагогам. Перестали функционировать кружки на продленке, отсутствует из-за массовых увольнений «по собственному желанию» большинство педагогов (уроки по этим предметам не велись), нет психолога и социального педагога в школе <…>, идет глобальная психологическая «травля» педагогов, принуждение к выполнению обязанностей, не входящих в должностную инструкцию…»

Показательна еще одна история — о выживании классического пансиона МГУ с территории гимназии 1588. Тогда Ковшов исполнял обязанности директора этой гимназии № 1588, правда, судя по всему, недолго, успев отметиться приглашением десантников на 1 сентября, что напугали детей стрельбой и показательным выступлением под «Раммштайн».

Незваный хозяин

Список претензий, накопившихся у сотрудников школы № 1133 и родителей за время работы нового директора, длинен и разнообразен: в нарушение закона и устава без согласования с управляющим советом распределяются поощрительные выплаты, сотрудникам раздаются уведомления о сокращении штатов, задержки зарплаты, педагоги увольняются, выросли цены на продленку… Вместе с новым директором в школу пришли 22 новых сотрудника (учителей среди них не так много), и семь из них за два месяца получили премии в размере около 250 тысяч рублей.

Родителей, конечно, волнует иное. Вот какие обращения можно найти на сайте школы: «Хотелось бы уточнить, когда начнутся занятия по биологии для 10 класса? …В сетке расписания полное отсутствие данного предмета! Нам, родителям, дали ясно понять, что ради 5 человек, заинтересованных в предмете, биологию вводить в расписание не будут, и даже заставили вернуть учебники <…>!», «Вы проинформировали членов управляющего совета о том, что Ваш предшественник, госпожа Кустовинова, допустила хищение бюджетных средств, в результате чего школа оказалась в бедственном положении, и предложили следующие антикризисные меры: повышение оплаты внебюджетных услуг для родителей…», «Вчера вечером 09.11.16 около 21-го часа ученики 10 класса получили смс-уведомление о том, что 10.11.16 в 10-00 состоится проверочная работа МЦКО по русскому языку. Если к МЦКО по математике они готовятся с сентября и знают о дате написания работы, то о проведении и тем более о подготовки к МЦКО по русскому языку информации до вчерашнего смс-оповещения не было! Как, впрочем, нет и самих уроков русского языка в 10 классе с начала учебного года по текущее время!..»

Римма Мавлянова, мама ученика школы — теперь она называется так: ШО № 1 ГБОУ школа 1133, — рассказывает, что ситуация в учебном заведении резко изменилась. После доброжелательного и уважительного отношения теперь очень жесткое обращение с детьми и родителями. А учителям запретили выступать на конференциях и профессиональных встречах с коллегами. Римма уверена, что новый директор Ковшов не понимает, что к «Школе развития» нельзя подходить с теми же мерками, что и к обычной школе. «У нас безотметочная система, и в ней нужна очень мощная мотивация и среда, которая стимулировала бы ребенка двигаться вперед, не опираясь на внешние оценки. Наша среда — это система, из которой нельзя изымать отдельные элементы. Наша школа была школой полного дня с множеством внебюджетных и недорогих кружков, но администрация решила, что вторая половина дня будет бюджетной, поэтому осталось всего 3—4 кружка». Родители, по словам Риммы, раньше ждали детей по сорок минут, потому что они никак не могли расстаться со школой, теперь они не хотят идти в школу.

Продолжение следует. Вопрос — какое?

14 ноября на собрание, где присутствовали 250 человек (учителя, родители, старшие ученики и представители СМИ), приехал заместитель руководителя департамента образования Москвы Игорь Павлов. Решено было создать рабочую группу для разрешения кризиса. Директор попытался было повлиять на список делегатов — не вышло: учителя выбрали своих кандидатов, в том числе преподавателя истории Олега Норинского — чемпиона по выговорам от Ковшова. 22 ноября в департаменте образования Москвы прошло заседание — теперь вместо одной рабочей группы создано три: одна для подготовки устава и выборов управляющего совета, вторая методическая — для анализа программ экспериментально-учебного комплекса (притом что год назад департамент их утвердил) и третья — для анализа управленческой деятельности нового руководства. Обсуждать, конечно, нужно, но в подготовительное отделение школы записано только шесть детей, хотя в прошлом году было 103 ребенка, да и кадровые потери выглядят катастрофически.

С 28 ноября в школе работает прокурорская проверка.