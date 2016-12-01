«Мы чтим людей, которые выступают в защиту других людей»

Премия была официально учреждена 7 апреля 2016 г. на 18-м заседании Германо-Французского совета министров. Ею с нынешнего года будут отмечаться те иностранные деятели, которые на своей родине особенно активно и мужественно защищают права человека и отстаивают верховенство закона. Премия была вручена впервые 15 мужчинам и женщинам со всего мира, впоследствии ее будет вручать ежегодно. Лауреаты получают грамоту и медаль, выполненную по эскизу художницы Анны Марты Напп. В связи с вручением премии министры иностранных дел Германии и Франции публикуют совместную статью в 15 газетах стран, откуда родом лауреаты. В России — это «Новая газета».

Текст: Жан-Марк Эро, Франк-Вальтер Штайнмайер

На этой неделе Германия и Франция чествуют мужественных женщин и мужчин, по всему миру выступающих за права своих сограждан. Речь идет о таких людях, как бразильянка Мария да Пенха, которая после нападения на нее собственного мужа прикована к инвалидной коляске и сегодня упорно борется за защиту женщин от семейного насилия. Сунита Кришнан из Индии восстает против принудительной проституции и торговли людьми в своей стране, в которой многих молодых женщин, даже девочек, принуждают к проституции. В Чаде Жаклин Мудейна мужественно и успешно боролась за то, чтобы привлечь бывшего президента Хиссене Хабре к ответу за совершенные в период его пребывания у власти преступления. В Сирии Раед аль-Салех раньше был бизнесменом и занимался торговлей электротехникой. Сегодня он является главой «Белых касок» — группы волонтеров, помогающих вытаскивать людей из развалин после авиаударов и восстанавливать разрушенную инфраструктуру. Часто при выполнении своей миссии они рискуют жизнью.

Все они — люди из самых разных уголков мира. Люди, на которых совершенно различный опыт наложил свой отпечаток. Однако одно объединяет всех: они борются за права ближнего своего.

Чтобы отдать должное этим мужественным женщинам и мужчинам во всем мире, мы решили совместно учредить Германо-Французскую премию «За права человека и верховенство закона». На этой неделе мы впервые ее вручим.

Этой премией мы чтим людей, которые с большой самоотдачей решительно выступают в защиту других. При этом они часто подвергают себя большому риску и работают в тяжелейших условиях. Эти женщины и мужчины заслужили нашу благодарность и поддержку.

Для Германии и Франции защита и продвижение прав человека являются центральным элементом нашей внешнеполитической деятельности. Права человека — это основа и необходимое условие для мира и справедливости в нашем мире. Поэтому мы как мировое сообщество после ужасных войн ХХ века объявили о своей приверженности защите и продвижению этих прав — в рамках Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Совета Европы и Европейского союза.

Сегодня, однако, мы должны предпринять все для того, чтобы эти великие достижения не оказывались под вопросом. Мы видим, что угроза их размывания существует — в мире, в котором все больше правительств ограничивают общественные и индивидуальные свободы, прикрываясь соображениями безопасности, политической стабильности или культурных особенностей. Мы это наблюдаем и в демократических странах. Там, где арестовывают журналистов, адвокатов и членов неправительственных организаций. Там, где присутствует искушение возвести новые стены, хотя история нас учит, что стены никогда не решают проблем.

Германия и Франция решительно противостоят этому.

Мы оба в ходе наших совместных поездок собственными глазами увидели, что бывает, когда людям отказывают в их фундаментальных правах. Поэтому мы по всему миру выступаем в их защиту, за их продвижение. При этом мы используем весь спектр инструментов нашей внешней политики: от поддержки местных правозащитников — до содействия демократическому государственному управлению; от предотвращения кризисов — до постконфликтного восстановления.

Как министры иностранных дел мы будем упорно продолжать борьбу за то, чтобы не только выявлять случаи нарушения прав человека, но и активно защищать людей от ущемления их основных свобод. Борьбу за права человека мы должны вести совместно и на всех уровнях. А Германо-Французская премия «За права человека и верховенство закона» — символ этой борьбы.

Лауреатами Премии в этом году, предложенными нашими германскими и французскими зарубежными представительствами, являются: Тахмина Рахман (Бангладеш), Олег Гулак (Беларусь), Мария да Пенха (Бразилия), Тун Сарай (Камбоджа), Максимилиен Нго Мбе (Камерун), Беверли К. Джейкобс (Канада), Жаклин Мудейна (Чад), Ван Цяолин (Китай), Монтсеррат Солано Карбони (Коста-Рика), Сунита Кришнан (Индия), Мэри Лоулер (Ирландия), Пьетро Бартоло (Италия), Эва Абу Халаве (Иордания), Сара Белаль (Пакистан) и Валентина Череватенко (Россия). Специальная премия присуждается сирийской организации «Белые каски».