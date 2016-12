Жестокая любовь пранкера Вована

Знаменитый французский композитор, лидер группы Space Дидье Маруани пишет в своем аккаунте: «Я уверен, что российское правосудие сделает свою работу и воздаст плохому парню по заслугам». Непонятно, имеет он в виду Киркорова или пранкера Вована, который, как всегда, всех подставил. Но, скорее всего, Киркорова.

Маруани уже давно заявлял, что киркоровский хит «Жестокая любовь» — это переделанная песня Symphonic Space Dream его группы Space. Более того, уже была экспертиза, которая показывает 71% совпадения нот в припеве. По крайней мере, так сказал Маруани на недавней пресс-конференции.

SPACE - Symphonic Space Dream

Ничего удивительного. Филипп «Король ремейков» Киркоров известен тем, что многие его песни — совершенно официальные переработки западных и восточных шлягеров. Например, «Ой, мама, шика дам» — в оригинале песня турецкого певца Таркана Hepsi Sinen Me, «Огонь и вода» — это Dinata, Dinata, наиболее известная по версии греческого дуэта Antique, участника «Евровидения».

Загвоздка только в том, что у «Жестокой любви», одной из самых знаменитых песен Киркорова, записанной еще в 2002 году, есть автор — Олег Попков, не француз. Как быть?

Филипп Киркоров - Жестокая любовь

Был подан иск о защите авторского права в Мосгорсуд, однако 7 ноября истцам иск вернули. Со слов адвоката Маруани Трунова, известно, что стороны пришли к мировому соглашению, и Киркоров обещал выплатить французу некую сумму, а счет там на миллионы. Звонил во Францию и сказал что-то вроде: приезжайте, все порешаем, не надо никакого суда, плачу наличными. Нет, сказали ему, только банковский перевод, заверенное нотариусом соглашение и присутствие адвоката. Ну, ок.

И тут начинается детектив. Маруани летит со своим адвокатом в Москву, и в отделении Сбербанка на Покровке их задерживает наша доблестная полиция по обвинению в вымогательстве и шантаже Филиппа Киркорова. Везет с включенными сиренами по городу. А потом так же неожиданно, в пять утра, выпускает.

Звучит дико, в духе 90-х. Тогда любили привлекать к своим разборкам силовиков. Да и вообще история мутная, нехорошая. Зовешь договориться — а сам полицию вызываешь.

Есть другая версия того же сюжета. Адвокат Киркорова Добровинский утверждает, что его клиент вообще не общался с Маруани по телефону, а общался «пранкер» Вован. Тот самый, который от имени Порошенко звонил Эрдогану, а от имени Путина — Элтону Джону. На Вована теперь можно валить как на мертвого. Если где какая разводка — это наверняка он.

Дело не окончено. Но поражает, насколько легко можно задержать человека. Написал заявление, раз — и готово. Это Маруани еще повезло, что он француз и всемирно известная личность. А так бы сидел и сидел, ждал, пока разберутся. В его системе ценностей — это дикость. «Как же так, — говорит Маруани. — В течение восьми часов меня подозревали в том, что я являюсь преступником! И не так чтобы очень любезно с нами обошлись, довольно грубо».

Вот это и шокирует — стилистика. Допустим, Киркоров не плагиатор. Или плагиатор. Не в этом дело, в конце концов. Но откуда этот бандитский стиль? Из-за денег?

Конечно, Маруани так этого не оставит. Но не оставит и Киркоров. Он уже посоветовал Олегу Попкову подать на французского композитора в суд. Теперь он утверждает, что это Маруани украл у Попкова песню: «Песня наша «Жестокая любовь», задокументировано, написана на три года раньше. И это самая наглая ложь, которая с таким пристрастием продолжает нестись». Так кто у кого украл и кто кому должен?

На самом деле песня Маруани выпущена в том же 2002 году, что и «Жестокая любовь». Они и правда очень похожи. Фраза «I'm lost in a symphonic space dream» — звучит как ускоренная «Я не знал, что любовь может быть жестокой» (или, наоборот, «хук» Попкова — это замедленный мотив Маруани).

Это только кажется, что речь о музыке, а на самом деле о деньгах. Юристы Маруани произвели довольно сложный расчет на основании количества концертов с 2002 года (а Киркоров — один из самых активных гастролеров в стране, собирает стадионы в провинции), сборов за концерты, числа песен в сет-листе и заявили, что на «Жестокой любви» Киркоров заработал 393 миллиона рублей. После чего потребовали в судебном порядке запретить ему исполнять эту песню и взыскать с певца 75 миллионов 340 тысяч рублей, примерно миллион евро по текущему курсу. Как Киркоров собирался заплатить такие деньги наличными, непонятно. Не в багажнике же он их возит.

Это едва ли не первый случай в российской практике, когда по обвинению в плагиате происходит такой жесткий конфликт. Обычно вопросы если и возникали, то решались мирно. На заре новой российской эстрады, то есть в середине-конце 80-х, певец Сергей Минаев сделал себе имя перепевками хитов Modern Talking на русском языке. Но тогда за этим никто не следил. Проигрыш в хите Олега Газманова «Эскадрон» — как будто позаимствован из I Wanna Hear Your Heartbeat в исполнении трио Bad Boys Blue. «Искала» Земфиры напоминает You Showed Me английской группы Lightning Seeds, впрочем, похож скорее ритм, темп, «вайб» и аранжировка, мелодия не так чтобы очень. Да и Lightning Seeds у нас знают, пожалуй, только англофилы и фанаты брит-попа 90-х.

90-е годы вообще отличались заимствованиями. Ныне забытая песня «Летчик» группы «Мечтать» — явная Venus голландской рок-легенды Shokin’ Blue. В хите Жанны Фриске «Где-то летом» соединились хит 90-х Help me dr. Dick (E-rotiс) и итальянское диско 80-х Little Russian (Mr. Zivago). Трек Cuba Africa Леонида Агутина (из альбома Агутина/Ала ди Меолы Cosmopolitan Life) вроде бы похож на Inside Стинга (из альбома Sacred Life), но ни та, ни другая песня — не хит, следовательно, это никого волнует.

Впрочем, обвинение в стиле «украли!» существует только в головах слушателей, обычно по авторским правам все улажено. Например, песня «Беспечный ангел» группы «Ария» — это совершенно официально сделанная кавер-версия на песню Going to the Run голландской группы Golden Earring.

Конечно, сейчас все уже не так. Никто не поверит, что вас вдохновила чужая песня, что она вам просто очень понравилась, и вы решили сделать свою версию, никому не сказав. Правообладатели, как отечественные, так и иностранные, строго отслеживают все факты незаконного использования музыкального материала. Настало время судов или как минимум цивилизованных переговоров. Именно поэтому всех — от блогеров до звезд — так поразило то, что произошло с Маруани в России.

Александр Беляев — специально для «Новой»