Опровержение неопубликованных сведений. Заявление «Новой газеты»

Ожидаемо. Московский городской суд всегда выносит правильные решения — и по иску адмиралов, обидевшихся на статью о гибели «Курска» (жалоба «Новой» принята в Страсбурге), и по всем — даже самым нелепым — предупреждениям Роскомнадзора (жалоба «Новой» коммуницирована ЕСПЧ)… За многие годы нашей «подсудности» МГС фактически ни одно дело, имеющее политическую подоплеку или именитого истца, не разрешилось в пользу журналистов.

Лишь однажды Московский городской суд ошибся, когда принимал решение в пользу своих коллег — судей Гордеюка и Беспалова, попавших в диссертационный скандал. «Новая» тоже тогда процесс проиграла, но Верховный суд решение отменил, направив дело на новое рассмотрение в область. Там московские судьи и проиграли, правда, до сих пор никак не могут вернуть газете и автору статьи истребованную компенсацию.

И вот — опять. Мосгорсуд утвердил решение суда Басманного по иску Игоря Сечина, обидевшегося на статью о яхте «Святая принцесса Ольга». И бог бы с этим — нам не привыкать. Если бы не дурной прецедент, закрепленный ныне судебным решением, жертвами которого могут стать любые издания, журналисты и блогеры.

Поясняем. Суд обязал нас опровергнуть то, чего мы не писали. Вообще.

Опровергнуть мы должны те выводы, которые (по прочтении статьи) каким-то образом сначала сформировались в голове истца, затем были трансформированы и переложены на бумагу его адвокатами, и — третья производная от оригинала — переосмыслены нанятым экспертом. А решение суда, собственно, это не что иное, как переведенное на юридический язык заключение эксперта — профессора филфака МГУ М.В. Шульги. Которая, например, всерьез полагает: тот факт, что статья подписана редактором отдела расследований, изначально порочит и умаляет честь и репутацию истца.

И все выводы эксперта, а вслед за ним и суда строятся вот на какой «научной» базе, цитируем Шульгу:

«Имплицитная информация выявляется на основе дополнительного осмысления значения слов и выражений, синтаксических конструкций, входящих в высказывание, на основе структуры высказывания, с учетом всего контекста и ситуации употребления этого высказывания».

«Понимание имплицитной информации требует от читателя дополнительных смысловых преобразований».

«Если при этом имплицитная информация имеет свойство обязательного следствия, определяемого контекстом, то она рассматривается как особая разновидность утверждения — скрытое утверждение».

То есть «читатель» может успешно обжаловать в суде свое представление о прочитанном, сложившееся в силу его сиюминутного настроения, жизненных обстоятельств, умственных способностей, психического здоровья, образовательного ценза и мировоззрения, в том случае если ему показалось, что в статье есть некие «скрытые утверждения», которые (если их рассматривать в контексте вместе с заголовком и фотографиями, подписью автора и размером шрифта) нанесли ему непередаваемые моральные страдания. И суд примет этот фантом за сведения и факты, опубликованные журналистом. Вот как это работает на примере иска И. Сечина.

Высказывания «Новой»: «…Руководи­тель «Роснефти» вряд ли мог себе позволить купить такую яхту» и «Но даже при его официально высоком заработке аренда St. Princess Olga сильно ударила бы по семейному бюджету» — эксперт обзывает «имплицитной информацией» и превращает в будто бы нами написанное «утверждение»: «Расходы Игоря Сечина существенно превышают его официальные доходы и официальные доходы членов его семьи». И далее (по такому же принципу) эксперт приписывает «Новой» «утверждения», что будто бы «Игорь Сечин скрывает информацию о своем зарубежном имуществе», а яхта будто бы «является имуществом Игоря Сечина и/или его жены».

И такого исследования, оказавшегося для судей единственным аргументом, — 46 страниц.

Фактическую же сторону вопроса: отдыхала ли Ольга Сечина на яхте «Святая принцесса Ольга» — то есть то, что действительно является сведениями, добытыми журналистами «Новой», суд рассматривать отказался, даже не приобщив к делу наши доказательства.

Обидно, что на эксперта Шульгу можно пожаловаться разве что в «Спортлото». Но вот решение Московского городского суда мы будем обжаловать дальше: и в президиум МГС, и в Верховный суд, и в Европейский суд по правам человека. Дело принципа.

Нельзя согласиться с тем, что в стране образуется каста «неназываемых» персон и компаний, любое упоминание о которых ведет к заведомо проигранному иску.

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Нельзя позволить столь вольно интерпретировать закон и столь беззастенчиво корежить русский язык и здравый смысл.

Нельзя позволить так злоупотреблять правосудием и превращать судейское и экспертное сообщество в безответных исполнителей.

«Новая газета»