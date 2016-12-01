Один день Натальи Павловой, детского психотерапевта

Анна Артемьевафотокорреспондент
Наталья Павлова, 33 года. Врач научно-клинического многопрофильного центра помощи матерям и детям им. З. И. Круглой. Первый и пока единственный детский психотерапевт в Орле.
- Ребенок носит в себе симптомы, а больна семья. Он сигнализирует миру просьбу о помощи, о том, что в среде, где он растет, что-то не так.
- Воспитание может быть любым — консервативным, патриархальным, демократичным. Главное — чтобы в семье не было унижения. Никакого — ни телесного, ни морального. Ни к ребенку, ни к родителям, ни между супругами.
- Моя бабушка Клавдия Григорьевна Шепелева, заслуженный врач гинеколог, попала в 87 лет в больницу. И врач на обходе очень удивился, заметив Плутарха у нее на тумбочке. Что это? — спрашивает. «О, это очень интересно, обязательно прочитайте!». Бабушка, даже перестав выходить из дома, все время сейчас повторяет: «Как интересно жить!»
- Мы все зависимы. Но есть свобода выбора зависимости. И зрелая личность может выбрать для себя зависимость созидательную.
- Я уважаю Шевчука за творчество, гражданскую позицию и порядочность. Одна из моих любимых песен — «Новая жизнь»:
Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,
Новая жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам.
Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем,
Новая жизнь никогда не дается даром.
- …Нашему Грозному кто-то ночью надел мешок на голову. И табличку повесил «Духота-то какая, темнота».
- Половое воспитание — это как правила дорожного движения. Нужно объяснить до того, как дети стали самостоятельно их использовать. Это не вопрос образования, а вопрос безопасности.
- Самое сильно впечатление материнства — это видеть в своём ребёнке совершенно другого человека и одновременно видеть в нем себя.
- Моя задача — научить понимать потребности каждого ребенка. И научить такому стилю общения и такой системе воспитания, которые эти детские потребности будут удовлетворять.
- Сегодня на приеме спрашиваю у мамы девочки: «А вы сами-то о чем мечтаете?». Она: «О большой квартире, двухкомнатной, чтобы у каждого было свое место». Я говорю: «А почему не о трехкомнатной? У вас же семья большая». А она — «Не, за трехкомнатную я коммуналку не потяну!». Мы так себя ограничиваем, так забиваем, что даже мечтать разучились.