Один день Натальи Павловой, детского психотерапевта

Наталья Павлова со своим пациентом. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Наталья Павлова, 33 года. Врач научно-клинического многопрофильного центра помощи матерям и детям им. З. И. Круглой. Первый и пока единственный детский психотерапевт в Орле.

Ребенок носит в себе симптомы, а больна семья. Он сигнализирует миру просьбу о помощи, о том, что в среде, где он растет, что-то не так. Воспитание может быть любым — консервативным, патриархальным, демократичным. Главное — чтобы в семье не было унижения. Никакого — ни телесного, ни морального. Ни к ребенку, ни к родителям, ни между супругами. Моя бабушка Клавдия Григорьевна Шепелева, заслуженный врач гинеколог, попала в 87 лет в больницу. И врач на обходе очень удивился, заметив Плутарха у нее на тумбочке. Что это? — спрашивает. «О, это очень интересно, обязательно прочитайте!». Бабушка, даже перестав выходить из дома, все время сейчас повторяет: «Как интересно жить!» Мы все зависимы. Но есть свобода выбора зависимости. И зрелая личность может выбрать для себя зависимость созидательную. Я уважаю Шевчука за творчество, гражданскую позицию и порядочность. Одна из моих любимых песен — «Новая жизнь»:



Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

Новая жизнь разлилась по ларькам, по вокзалам.

Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем,

Новая жизнь никогда не дается даром. …Нашему Грозному кто-то ночью надел мешок на голову. И табличку повесил «Духота-то какая, темнота». Половое воспитание — это как правила дорожного движения. Нужно объяснить до того, как дети стали самостоятельно их использовать. Это не вопрос образования, а вопрос безопасности. Самое сильно впечатление материнства — это видеть в своём ребёнке совершенно другого человека и одновременно видеть в нем себя. Моя задача — научить понимать потребности каждого ребенка. И научить такому стилю общения и такой системе воспитания, которые эти детские потребности будут удовлетворять. Сегодня на приеме спрашиваю у мамы девочки: «А вы сами-то о чем мечтаете?». Она: «О большой квартире, двухкомнатной, чтобы у каждого было свое место». Я говорю: «А почему не о трехкомнатной? У вас же семья большая». А она — «Не, за трехкомнатную я коммуналку не потяну!». Мы так себя ограничиваем, так забиваем, что даже мечтать разучились.

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Забирает дочку Таню из детского сада. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

С дочкой в центральном детском парке. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

С мужем и дочкой. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

У папы, психотерапевта Евгения Павлова, соучредителя орловского психотерапевтического общества, в его рабочем кабинете. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

С мужем Александром на концерте рок-группы ДДТ. Музыканты выступили в Орле в рамках тура «История звука». Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Юрий Шевчук: «Свобода… Некоторые даже как будто боятся сейчас это слово произносить. А чего нам бояться? Для нас самое главное в жизни — свобода, творчество и любовь…» Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Домашний вечерний концерт в стихах. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»