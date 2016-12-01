«Нам в голову не придет связать рост налогов с развитием бизнеса»

Во время ежегодного послания к Федеральному собранию Владимир Путин напомнил о налоговой реформе, которая должная произойти в стране в 2018 году — по словам президента, даже предстоящие выборы не должны этому помешать. Речь идет о вероятном введении прогрессивной налоговой шкалы и комплексе мер по снижению налоговой нагрузки на бизнес — впрочем, эти предложения сам бизнес оценивает по-разному. «Новая газета» узнала у экспертов, какой, по их мнению, должна эта реформа быть.

С 1 января 2019 года в России должен начать действовать новый Налоговый кодекс. В 2018 году планируется внести в него поправки, которые изменят налоговую систему, причем декларируется, что никакие новшества не будут внедряться без одобрения бизнес-сообщества. «Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы. Обязательно сделать это с участием деловых объединений», — сказал в своем послании Путин.

Реформа в том варианте, в котором ее видит Минфин, предполагает постепенное введение прогрессивной шкалы и частичное перенесение налогового бремени с бизнеса на потребителей. «Один из вариантов, озвученный Минфином, это снижение налогов на труд, (например, страховых взносов), и повышение налогов на готовую продукцию (НДС, и налог на прибыль), — объясняет Евгений Гонтмахер, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений. — Это приведет к повышению цены на продукты. Теоретически снижение расходов на выплаты в социальные фонды может действовать в обратную сторону, то есть, привести к снижению цен, но я в это не очень верю: в последние годы бизнес понес существенный ущерб из-за кризиса и старается заработать. Снижение социальных взносов — это давняя идея «Деловой России», она это предлагала много лет. Цель заключается действительно в том, чтобы немного освободить бизнес и дать ему развиваться».

По мнению Гонтмахера, от налоговой реформы в таком виде одни компании могут выиграть, а другие — пострадать. «Это может быть выгодно по каким-то видам бизнеса, которые несут большие затраты на труд, где большое количество занятых, но низкая прибыль. Например, торговля, сфера обслуживания, финансов. А для нефтянки, газовой промышленности, больших индустриальных отраслей, где прибыль довольно большая, а налоги на труд составляют незначительную долю издержек, это может обернуться неприятностью».

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«Важный момент, который обозначил Путин, — новая система налогов должна стимулировать экономический рост, — замечает бизнес-омбудсмен и глава «Партии роста» Борис Титов. — Это именно то, о чем уже долго говорит Столыпинский клуб. Что это означает: «стимулирующие налоги»? Предпринимателю должно быть выгоднее вкладывать деньги в расширение производства, инновации, чем просто проедать прибыль. Это подразумевает снижение налогов на корпоративный сектор (НДС, налог на прибыль, социальный взносы). Компенсировать доходы надо за счет налогов на потребление: прогрессивная шкала НДФЛ, акцизы, введение налога на предметы роскоши — и природной ренты. В идеале нужно отменять НДС и переходить к налогу с продаж. А вот простое перераспределение ставок корпоративных налогов, как предлагает Минфин — снизить соцвзносы и поднять НДС — ни к какому положительному результату не приведет. Равно как и попытка повысить налоги на потребление без снижения налогов на процесс производства».

Глава ассоциации предпринимателей «Опора России» Александр Калинин подчеркивает необходимость систематизировать все сборы, которые законодательно не являются налогами, но все равно обязательны для бизнеса, например, торговый сбор, сбор с грузовых автомобилей («Платон»), утилизационные сборы. «Там столько сборов, их, по-моему, под сотню, — замечает Калинин. — Они никак не сведены воедино и не структурированы. Они вводились не законами, как налоги, а разными нормативно-правовыми актами правительства. Например, утилизационный сбор на автоприцепы, минимум 150 тысяч на прицеп, который вводился с февраля — это фактически остановило на несколько месяцев целую отрасль экономики, людям не платили зарплаты. Если прицеп стоит 50 тысяч, а сбор 150 тысяч — то кто его за 200 тысяч купит? Люди просто не поняли, что вдруг произошло на рынке. Помните, на прямой линии Путину жаловался рабочий, что ему зарплату не платят два месяца? Потому что реализация прицепов по всей стране остановилась. Потом правительство пересмотрело ставки по этому сбору, но бизнес-то пострадал. И таких сборов много». По мнению Калинина, все сборы нужно либо включить в Налоговый кодекс, либо прописать в отдельном законе.

Второй вопрос, который волнует «Опору России» — контроль за самозанятыми гражданами. «Нужно определить, кто такие самозанятые и какие у них обязательства перед государством, — говорит Калинин. — По нашей прикидке, в стране около 5 миллионов самозанятых. Это те, кто оказывает ремонтные услуги, бытовые услуги, тренеры — куча людей сегодня вообще ничего не платит, но оказывает конкуренцию бизнесу, который официально зарегистрирова».

Калинин считает, что нужно более детально прописать виды самозанятости и обезопасить тех, кто официально зарегистрирован, от обвинений в незаконном предпринимательстве. Для незарегистрированных же наемных рабочих «Опора России» предлагает, наоборот, поднять штрафы до 20 тысяч рублей.

Глава движения «Бизнес-солидарность» Яна Яковлева относится к проектам налоговой реформы без энтузиазма, равно как и к заявлениям о том, что мнение бизнесменов обязательно учтут: «Когда мы, бизнесмены, говорим о том, что нужно развивать предпринимательство, то никому не придет в голову, что нужно повышать какие-либо налоги. Помните, как платные парковки вводили? Мэрия нам говорила, что все делается по пожеланиям жителей. У нас все «благие намерения» прикрываются какими-то жителями, предпринимателями. Но я допускаю, что когда какие-то члены бизнес-сообщества приходят на совещания в правительство, у них начинают дрожать коленки, и они становятся на сторону власти».

Что касается введения прогрессивной налоговой шкалы, то разные эксперты по-разному оценивают готовность российского общества к таким изменениям. Евгений Гонтмахер считает, что система, при которой граждане должны самостоятельно отчитываться о своих доходах, не подходит для нынешнего состояния экономики: «Это надо делать, когда увеличиваются доходы населения. При такой системе нужно более сложное администрирование, и это вызовет большие проблемы». Борис Титов, напротив, считает, что страна вполне готова к дифференцированному налогообложению: «При этом малоимущие граждане могут быть вообще освобождены от этого налога. Однако без одновременного снижения корпоративных налогов эта мера пойдет во вред».