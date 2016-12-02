Олланд не потянет второй срок

Франсуа Олланд отказался идти в бой за второй мандат. В четверг вечером, 1 декабря, он объявил об этом согражданам в прямом эфире. «Мои дорогие сограждане, — начал президент слегка подрагивающим голосом. — Я обращаюсь к вам этим вечером, чтобы сообщить о решении, которое я принял в перспективе ближайших президентских выборов».

И прежде чем объявить о мучительном для себя решении, напомнил, что с мая 2012 года предпринимал все возможные усилия (т.е. даже пошел на соглашения с крупным бизнесом — Ю.С.), чтобы оздоровить финансовое положение Франции и сделать страну «более справедливой».



Олланд считает, что ему это удалось: состояние казны улучшилось, долг страны «удалось удержать», система социального обеспечения сбалансирована. Расширены свободы: принят закон о «браке для всех», «усилено равенство между мужчинами и женщинами». «Модернизирована демократия» — положен конец совмещению властных полномочий, проведена территориальная реформа.

Большое значение придал Олланд и успехам в борьбе с глобальным потеплением. Для тех, кто забыл, президент напомнил, что именно в Париже прошла «историческая конференция» по климату (COP 21).

Еще раз подчеркнул, что начал военные операции — в Мали, в ЦАР, в Сирии, в Ираке, — чтобы победить терроризм, атаковавший мир и страну.

Напомнил о том, в какие трудные годы — «для мира, Европы и Франции» — ему пришлось управлять страной.

«В этих чрезвычайно тяжелых, я бы даже сказал, ужасных обстоятельствах я хотел сохранить национальное единство и не допустить раскола», — сказал Олланд, и, надо признать, что это ему действительно удалось.

Олланду не удалось сохранить единство в Соцпартии и даже в рамках собственного окружения

К сожалению, ему не удалось сохранить единство в Соцпартии и даже в рамках собственного окружения. Социалист «в течение всей моей жизни», «я не могу допустить разделения левых», сказал Олланд сегодня.

И это одна из причин, по которой он вынужден отказаться от повторного выдвижения. Уже четыре его бывших министра объявили о своих президентских амбициях, а в прошлое воскресенье державшийся до последнего премьер Манюэль Вальс в интервью Journal du dimanche сказал, что пойдет на праймериз Соцпартии (в январе 2017 года), даже если Олланд тоже решит выдвинуться.

В этот день как раз правые выбирали своего кандидата в президенты. Фийона или Жюппе.

Но кого бы они ни выбрали, у Олланда с его рейтингом, колеблющимся в последние месяцы районе 10-15%, не было бы шансов. Тем не менее он тянул со своим решением до последнего.

Тянул, потому что уже становился президентом Франции, стартуя с позиции 3%-рейтинга. Тянул, потому что всегда верит в свою звезду (как следует из знаменитой уже — и разделившей левых еще сильнее — книги «Президент не должен был бы этого говорить…»). Он и сегодня, кстати, напомнил, что имеет «неисчерпаемые способности сопротивления превратностям судьбы».

И он до последнего им сопротивлялся.

Сначала он, вероятно, надеялся на победу Саркози, но его старый противник провалился на праймериз. Потом, возможно, думал попытать счастье в битве с Фийоном — ультра-либералом (в экономике) и ультра-консерватором (в других вопросах). Стать рыцарем, спасающим французские ценности перед угрозой прихода к власти Фийона или Ле Пен.

Вальс, до последнего «хранивший верность» президенту, перешел в контратаку

Предчувствуя это, премьер Вальс, до последнего «хранивший верность» президенту, перешел в контратаку — еще до объявления Фийона победителем. Это был последний удар для Олланда.

Потому что если бы в этих условиях Олланд объявил о своем выдвижении, это потопило бы сразу и его, и Вальса. И лишило бы левых даже мизерных шансов на попадание во второй тур президентских выборов.

Заявление Вальса сначала вызвало резкую реакцию в Елисейском дворце: утром в понедельник олландовский друг и официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль сказал, что столкновение президента и премьера «невозможно себе представить» и если Вальс решит быть соперником Олланда, то в этом случае «он просто-напросто перестанет быть премьер-министром».

Днем президент и премьер по традиции вместе пообедали. Только вот длился этот традиционный понедельничный обед больше двух часов, и после его окончания довольный Манюэль Вальс объявил, что не собирается покидать пост премьер-министра. Ясно было, что в обмен он получил какое-то обещание. В четверг вечером, 1 декабря, (пока еще) действующий президент прояснил ситуацию.

«Через шесть месяцев вы будете выбирать президента, — напомнил Олланд «дорогим согражданам». — Правые только что определили своего кандидата. Я уважаю личность и опыт Франсуа Фийона, но я считаю, что проект, который он предлагает, ставит под сомнение нашу социальную модель и наши государственные институты — без всякой пользы для нашей экономики. И даже наоборот. И с риском усугубления неравенства. Что касается ультраправых, то они призывают нас к откату назад, к выходу из мира и Европы…».

Затем он сказал о своих «неисчерпаемых способностях», проявляемых «перед лицом испытаний», но сразу же добавил, что ясно оценивает ситуацию и осознает риск выдвижения в сложившейся ситуации кандидата, вокруг которого не будет «широкого объединения».

«Пребывание у власти никогда не заставляло меня терять ясность взгляда — ни на меня самого, ни на ситуацию, — сказал Олланд. — Таким образом, я решил не быть кандидатом на президентских выборах».

Победить рафинированного ультра-консерватора Фийона теперь попытается право-либеральный социалист Манюэль Вальс. Олланд, правда, об этом ничего не сказал. Это было бы уже слишком — даже для «нормального президента» (под этим «именем» он шел на выборы-2012. И оправдал обещание. Правда, французы, как видно, приняли «нормальность» за «слабость» — Ю.С.). Ему и так очень тяжело далась эта речь.