«Не покаяться, но отречься»

В Москве продолжается строительство общероссийского Монумента памяти жертв политических репрессий. На прошедшей в среду пресс-конференции члены Фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» объявили о сборе средств на его строительство.

30-метровый горельеф скульптора Георгия Франгуляна «Стена скорби» был признан лучшим из 336 проектов. Он состоит из взмывающих ввысь символических фигур. Монумент планируется открыть на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова 30 октября 2017 года, его строительство ведется в рамках Концепции государственной политики по увековечению жертв политических репрессий, которую правительство утвердило в августе 2015 года.

С конца 1980-х в России шла общественная дискуссия о том, каким именно жертвам репрессий должен быть посвящен общероссийский памятник: только безвинным? или тем, кто действительно сражался с советской властью?

Как и установленный на Лубянке Соловецкий камень, «Стена скорби» посвящена всем.

— В законе 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» говорится, что период репрессий затрагивает отрезок с 1917 по 1991 год, — ​сказал член Совета Федерации, председатель совета Фонда памяти Владимир Лукин. — ​Этим мы и руководствуемся. Сейчас мы приближаемся к двум датам — ​революции, которая началась в феврале 1917 года и завершилась созданием жесточайшего в мире тоталитарного режима, и кульминацией террора в 1937 году. Если к этим датам мы не сможем воздвигнуть памятник, мы не выполним задачу, стоящую перед нашим поколением.

По словам члена совета Фонда памяти, президента Русского фонда Александра Солженицына Наталии Солженицыной, нельзя говорить, что памятник опоздал. «Мы шли к этому очень много лет. Были моменты, когда казалось, что все общество согласно осудить прошлое. Сейчас это не так. Общество расколото. Много голосов о том, что «то ли были, то ли не были эти репрессии»… И эта нервическая любовь к Сталину… Я надеюсь, что памятник повлияет на примирение. Оно невозможно через забвение. Нужно знать, не забыть, осудить и тогда простить и примириться».

Как уточнил на пресс-конференции почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, член совета Фонда памяти Сергей Караганов, общая стоимость монумента примерно 460 миллионов рублей. Триста из них уже выделило московское правительство, остальные 160 планируется собрать с помощью пожертвований. Как уверен председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель попечительского совета Фонда памяти Михаил Федотов, сбор денег имеет не столько финансовое, сколько моральное значение: иметь возможность поучаствовать в строительстве такого памятника должны все желающие.

— Я говорю не о покаянии, — ​объяснил Федотов. — ​Нам всем каяться не в чем, на наших руках нет крови невинных жертв. Но это (массовые репрессии. — ​Ред.) было сделано нашим государством, и мы должны не покаяться, но отречься.

Сергей Караганов уверен: если Фонд памяти не сможет собрать 160 миллионов, государство их, конечно, доплатит. Но неправильно не дать возможность обществу принять участие в этой акции.

По словам руководителя Фонда памяти, директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова, на строительство памятника уже удалось собрать 2,2 миллиона рублей. Это немало, учитывая, что сбор денег начался совсем недавно и без громкой информационной кампании. Как рассказал Роман Романов, на счет Фонда поступают и совсем небольшие переводы, иногда по 500 рублей. Когда Фонд только объявил о сборе денег, в Музей истории ГУЛАГа позвонил человек, который сказал, что денег у него нет, но есть бронзовый слиток, который он хочет пожертвовать скульптору монумента. Отдать слиток в переплавку никто не решился — он так и лежит в музее как память и символ.