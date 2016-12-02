Как только мы стали помогать — мы перестали их бояться

Нюта Федермессер. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Дорогие друзья!

Десять лет с того момента, когда имя Веры Миллионщиковой стало именем единственного благотворительного фонда в стране, который помогает хосписам и их пациентам. Десять лет с того момента, когда стало очевидно, что продолжать дело помощи неизлечимо больным людям придется без Веры Васильевны Миллионщиковой.

Мне было очень страшно. С одной стороны, у меня тяжело заболела мама, с другой — я должна была начать совершенно новое для себя дело, потому что нельзя было, чтобы хоспис ушел вместе с ней. Было страшно оставаться без нее. Продолжать без нее — еще страшнее. Но нужно было сохранить хоспис для пациентов и их близких, как дом любви и дом, где берегут жизнь.

Я даже представить себе не могла, что мы с фондом «Вера» так далеко уйдем всего за десять лет.

10 лет назад было практически невозможно объяснить людям, которые не знали Веру Миллионщикову лично, что хоспису и его пациентам нужна помощь.

10 лет назад невозможно было добиться обезболивания для человека, который не лежит в стенах Первого хосписа на улице Доватора, который теперь носит имя Веры Миллионщиковой.

10 лет назад невозможно было поверить, что фонд «Вера» будет помогать 60 хосписам по всей стране, что у фонда будет более сотни сотрудников и множество самых разных проектов, от Школы по обучению сиделок до адресной помощи умирающим детям в регионах. Что на благотворительные средства будет строиться детский хоспис в Москве, а выездная служба детского хосписа — поддерживать пять сотен семей, наполняя каждый их день жизнью. Что будет внедряться целый национальный проект по развитию паллиативной помощи и что нас будут поддерживать даже на уровне правительства РФ.

Я помню, как трудно было добиться того, чтобы со слов «хоспис», «неизлечимо больной», «рак», «боль» сняли журналистское табу. Но это произошло, и постепенно о тех, кого нельзя вылечить, стали писать, потом говорить на радио, потом нас стали показывать на ТВ.

И все это — вы.

Вся помощь пациентам хосписов и все достижения фонда «Вера» — это вы сделали. Спасибо, что приходите на помощь в самый трудный момент — советами, делами, деньгами.

Результат нашей с вами работы в том, что пациенты хосписов больше не являются страшной, безликой, холодной и пугающей серой массой. Как только мы стали им помогать — мы перестали их бояться. И это стало главным достижением фонда «Вера» за прошедшее десятилетие.

Сегодня нашей с вами помощи ждут пациенты в 60 хосписах по всей стране, дети и их родители в десятках городов, врачи и медицинские сестры, которых мы обучаем и которым выплачиваем премии, чтобы они получали за свой труд достойную оплату.

Но даже если в паллиативной помощи будет больше государственных денег, мы все равно без вашей поддержки не обойдемся: нашим пациентам всегда нужны дополнительные руки, время, внимание, любовь, забота, подарки, цветы. Им нужны арбузы — осенью, мандарины — под Новый год, нужны семейные праздники, потому что каждый из них может стать последним. Нужны концерты и прогулки, нужна репродукция любимой картины на стене, нужен теплый бок родного пса под беспомощной ладонью. Нужно почувствовать прохладу первого снега и тепло майского солнца. Все это могут подарить только неравнодушные люди.

Спасибо вам за то, что за эти десять лет вы помогли всей стране поверить: даже если человека нельзя вылечить — ему можно помочь. Спасибо за ваше тепло и поддержку!

Искренне Ваша,

Нюта Федермессер