Пульс мечты

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который около 20 лет помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

Все, о чем мечтается, сбывается, только не всегда становится твоей собственной мечтой. Допустим, хочешь быть знаменитой актрисой, а будешь просто экономистом — ​жизнь и так превратится в драму, в которой нужно играть свою главную роль. Сначала родится дочь по имени Настя Невидимова и у нее обнаружится порок сердца. После второй операции у ребенка собьется сердечный ритм, придется устанавливать кардиостимулятор. Вдобавок ко всем этим переживаниям — ​расставание с мужем, поиски денег, врачей, способов поправить положение. Но у любой мечты есть своя странная и непостижимая сила. И вот уже второй муж, вторая дочь, операция в Германии, средства на которую собраны через Русфонд. И теперь уже одиннадцатилетняя Настя Невидимова мечтает выйти на сцену в качестве оперной певицы.

Мы разговариваем о мечтах с матерью девочки, Светланой Лукашовой.

«Я родилась и выросла в Братске, это шестьсот километров от Иркутска. Вы, может быть, слышали историю нашего города? Был сначала первый Братск, который затопили, когда начали строить Братскую ГЭС. А потом была знаменитая комсомольская стройка, приехало много талантливых мечтателей.

Я тоже мечтала, когда росла. Хотела быть актрисой. Но жизнь заставила стать экономистом. Жили мы с мамой и бабушкой бедно, поэтому пришлось выбирать профессию такую, чтобы можно было зарабатывать деньги.

С первым мужем мы познакомились в Братске, там же и поженились, Настя у нас родилась. Сразу выяснилось, что у нее проблемы с сердечком, но помочь нам не могли. Мы решили перебраться поближе к Москве. Ну и пока мы с Настей тут по врачам, наш папа по бабам. Такая вот классика жанра. Так что мы начали жить своей жизнью. И вдруг я встретила Владислава. Познакомились на новогоднем корпоративе. А потом он вдруг нашел мой телефон и позвонил как раз накануне моего дня рождения. Я его пригласила, так вот все и пошло-поехало. Сыграли свадьбу, потом у нас Аришка родилась.

С Настей все было непросто. В Братске сразу сказали, что у нее порок сердца, а какой — ​непонятно, поезжайте в Иркутск. В Иркутске смотрели разные врачи, один говорил — ​есть порок, другой — ​нет порока. В Москве решили нам сделать операцию на открытом сердце. Я анестезиологу перед операцией сказала, что у Насти удалены аденоиды, проблемы с носоглоткой. В итоге, когда они после операции начали ее экстубировать, узкие проходы повредили, началось носоглоточное кровотечение. Много крови она потеряла, отек был очень сильный. Долго там пролежали, в итоге врачи сказали: приходите через полтора года.

Хорошо, приехали, а у нее показатель, который должен быть в норме, опять зашкаливает. У Насти подклапанный стеноз. То есть клапан в сердце трехстворчатый, а у нее он двустворчатый. В первый раз врачи все это срезали, привели в норму. И вот оказалось, что опять все наросло. Нужна срочная операция. И вот тот же доктор, профессор, оперировавший Настю в первый раз, куда-то не туда залез, нарушил проводящие пути. В результате у Насти сердце перестало биться в нужном ритме, у нее пульс был 30 ударов в минуту, практически смертельный. Пришлось экстренно имплантировать ей кардиостимулятор. Нас отвезли в один из московских кардиоцентров. Когда мы приехали, нам сказали: вы подождите еще пару часиков, наш анестезиолог задерживается. Я говорю: слушайте, ну у нас жизнь на минуты сочтена, вы понимаете?

После всех этих приключений нам сами врачи сказали, по-человечески: вам тут больше сделать ничего нельзя, будет только хуже, езжайте в Германию. К счастью, помог Русфонд. Причем не только деньгами, но и тем, что не давали нам расслабиться, выпустить ситуацию из-под контроля. Мне позвонили из Русфонда, сказали: вы что думаете, рассосется у вас проблема? Собирайте чемоданы — ​и вперед! После операции в Германии нас выписали уже на четвертый день! Настя только очнулась после операции, а медсестра ей уже мороженое несет. Я спрашиваю: а можно? У нас же только бульончики на пятый день. Медсестра спрашивает: а у вас что, проблемы с желудком? Нет. Тогда пусть ест то, что хочет.

Еще в Москве один врач сказал мне правильную вещь: чем больше соплей, тем хуже атмосфера. Настю вывезли после первой операции с отеком, с головой, которая была на всю подушку. Трудно смотреть, как твой ребенок лежит весь распиленный, разрезанный, в проводах. Но теперь я знаю точно: нельзя отчаиваться, опускать руки. Да, из-за проблем у тебя и у ребенка другая жизнь, не такая, как у других. Но именно в этом, значит, и есть твое счастье. Так что больше терпения. Больше веры в своих детей. Они всё чувствуют. Они способны воплотить любую вашу мечту. Например, дочка вырастет и станет актрисой, пока ты, экономист, стараешься сделать радостной ее жизнь».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 8,812 млрд руб. В 2016 году (на 29.11.2016) собрано 1 349 708 989 руб., помощь получили 2452 ребенка. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) 2563 читателя «Новой газеты» помогли (на 29.11.2016) 35 детям на 176 296 руб. Если вы решили спасти детскую жизнь, любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Нужна помощь

Ваня Прыгунов, 5 лет, патология сосудов головного мозга, спасет операция

Необходимо 256 320 руб.

До трех лет Ваня рос здоровым. Потом у него начались частые простуды, которые переходили в тяжелые бронхиты с приступами удушья. После обследования с применением анестезии случился приступ: начались конвульсии, рвота, Ваня перестал узнавать окружающих, беспрерывно кричал, правую сторону тела парализовало. Несмотря на явные признаки инсульта, врачи не сразу поставили диагноз, переводили сына из больницы в больницу. И только когда я устроила скандал и настояла на тщательном обследовании, сделали компьютерную томографию мозга. Она и показала обширное кровоизлияние. Развился отек мозга. В дальнейшем выявили причину инсульта — ​врожденную патологию кровеносных сосудов мозга. Ваня потерял речь, был растерян и напуган. Когда к нему приближался кто-то, кроме нас с мужем, кричал. Он месяц пролежал в больнице. С той поры прошло полгода, мы дома, но речь и двигательные функции полностью еще не восстановились. Сохраняется опасность новых инсультов. Обследование показывает, что размер пораженной области мозга небольшой, но расположен он глубоко. Чтобы проникнуть туда, нужна радиохирургия. Главная наша задача, как сказали врачи, дожить до операции. У нас каждый день на счету, квоту на операцию государство не дает, а нам необходимую сумму не собрать. В семье двое маленьких детей, муж — ​пенсионер, я вынуждена уйти с работы, чтобы ухаживать за Ваней. Умоляю, помогите. Речь идет о жизни сына!

Ольга, мама Вани Прыгунова, г. Москва

Помочь Ване Прыгунову

http://rusfond.ru/donation/cloudpayments/65/12733

Реквизиты для помощи

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К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63

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