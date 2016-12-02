Весь день 4 декабря смотрите фильм «Коробка» Эдуарда Бордукова

«Коборка» — редкий в российском кино жанр социально-спортивной драмы. Об этом проекте мы узнали на питчинге «Кинотавра» в 2014-ом, фильм Бордукова стал его победителем.

Московская окраина. Жаркое лето. Уличный футбол для юношей — русских кавказцев — это и вся жизнь, и способ взаимоотношений, и возможность доказательства силы духа.

Внутри «коробки» — огороженной площадке рядом с жилыми домами разворачивается межнациональная драма, превращая футбольное поле в поле битвы, войну между «своими» и «чужими». Здесь назревают и не всегда решаются самые злые городские проблемы. В жесткий бескомпромиссный турнир постепенно втягиваются все жители района, а также русские наци и кавказские мафиози.

Энергичный, остросоциальный, честный фильм. Молодой режиссер и сценарист Эдуард Бордуков — бывший спортсмен, мастер спорта, отлично знает, о чем хочет рассказать. Сильные эпизоды фильма — сама игра, в которой подростки доказывают силу и состоятельность с помощью спорта. «Коробка, вокруг которой разворачивается действие фильма, — это метафора города, страны, мира», — утверждает режиссер.

Продюсером картины стала Елена Гликман, предпочитающая работать с дебютантами («Питер ФМ» Оксаны Бычковой, «Чайки» дебют Эллы Манжеевой).

Картина стала кинодебютом и для легендарного российского вратаря «Локомотива» Руслана Нигматулина. Воспитанник «спартаковской» школы сыграл в фильме о дворовом футболе роль тренера юношеской команды клуба «Спартак». «Несмотря на то, что я в своей жизни играл в разных клубах, в душе я — "спартаковец"», — признался Нигматулин.