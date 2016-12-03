Росгвардия подала голос

​​​​​​​Финал Фестиваля детской патриотической песни на премию Росгвардии прошел в Балашихе, на территории Дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии России. Дивизия носит имя Дзержинского. Сначала я не поверила своим глазам, но в пресс-релизе прочла: «Указом президента от 18 сентября 2014 года за массовый героизм и отвагу <…> дивизии присвоено почетное наименование имени Ф. Э. Дзержинского». Конкурс был организован Федеральной службой войск нацгвардии и общественной организацией «Офицеры России». Финалистов отбирали полгода, в конкурсе участвовали более 800 детей и подростков из Москвы и Московской области.

В гарнизонном Доме офицеров — пестрое оживление. В фойе среди массивных колонн сдвинуты вместе парты, накрытые клеенкой цвета хаки. На них разложены экспонаты Музея войск национальной гвардии — в основном различные виды оружия. На полу примостился 30-миллиметровый гранатомет. Субтильные парни в форме (студенты местного колледжа) глазеют, примеряются. «Прям как для меня создано», — говорит один из них про пулемет «Печенег».

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

У девочек — свои интересы. Конкурсантки толпятся в туалете перед зеркалом. Среди холодного кафеля — девушка с локонами, в струящемся белом платье, смотрит на свое отражение. Это финалистка конкурса — Маша Зацепина, она занимается в коллективе «Волшебная флейта» в Балашихе. Выступать будет с песней «Наш край Россия».

— Мне морально важно это выступление, — говорит мне Маша. — Я хочу стать певицей, участие в таких конкурсах придает мне уверенности.

— Ты по тематике скажи, — подсказывает мама.

— А, ну да. Приятно петь о России!

В буфете нахожу половину конкурсантов. Все здесь смешалось: военная форма, мини-юбки, алые сарафаны. Стайка девочек с белыми бантами на затылках — это ученицы кадетской школы-интерната № 9, также известной как «Московский пансион государственных воспитанниц».

Подхожу спросить, с чем выступают девушки.

— Я забыла, — воспитательница вопросительно смотрит на коллег. — Точно! «Ты живи, моя Россия».

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Передвижной буфет подготовился к натиску школьников: только шоколадок видов десять. В пленку любовно завернуты наштампованные бутерброды по 25 рублей (с колбасой и огурчиком) — это для гостей постарше, малышне такое неинтересно.

Спортзал переоборудован под гримерку — пиджаки конкурсанты бросают прямо на тренажеры, вешалки с платьями размещают на перилах беговых дорожек. Между свисающих боксерских груш носятся пацаны. Девушки из пансиона выстраиваются в шеренги, натягивают белые шелковые перчатки. Кто-то умудряется доедать хот-дог из буфета прямо в этих белых перчатках.

— Пониже юбка спускается у тебя? Все наружу торчит! — выговаривает воспитанницам педагог, женщина за 40, в бежевом длинном платье. — Как не стыдно, вы представляете государственных воспитанниц!

В другом конце у зеркала группа девчонок лет 10 в белых панамах.

— Первая боевая готовность! — командует им руководитель. — Я взываю к вашему сознанию. Проверьте реквизит, все ли панамки надеты!

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Тем временем вдали от этой суеты, в фойе перед журналистами выступает Сергей Меликов, первый заместитель директора Федеральной службы войск нацгвардии:

— Впервые в истории конкурс патриотической песни проводится под эгидой вновь образованных Федеральной службы войск национальной гвардии. Эта структура является правопреемницей целого ряда силовых составляющих и продолжает выполнять задачи по обеспечению внутренней безопасности нашей страны. Таким образом, мы сопрягаем воспитание наших детей с теми славными традициями, которыми насыщена история наших силовых структур…

В зрительном зале царит не менее нервозная атмосфера ожидания. Над сценой крутят слайд-шоу из фотографий с отборочных туров, которое сопровождает напористая главная тема из «Пиратов Карибского моря». Председатель «Офицеров России» Антон Цветков помогает рассаживать гостей. Здесь же его жена Сабина: она — организатор Фестиваля детской патриотической песни (а также исполнительный директор благотворительного совета «Офицеров России», заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России, заместитель председателя Общественного совета при УФСИН по Москве, продюсер оперного шоу «Aнгелы»). Сабина Цветкова ведет концерт в паре с актером Владимиром Березиным.

И вот Березин открывает фестиваль:

— Для ветеранов — это невероятное ощущение того, что жизнь продолжается, — говорит он, вдруг прерываясь. — В этом месте у меня в сценарии написано: «Аплодисменты».

Зал покорно взрывается овацией.

— Здесь сегодня будут исполнять песни военных лет. Это как часть нашей жизни, как часть истории, как наша жизнь.

Заиграло «Прощание славянки» в исполнении духового оркестра. Трое солдат внесли триколор, марш сменился гимном.

Две школьницы в белых блузах за моей спиной робко затянули «Славься, Отечество». Дальше слов они не знали, но заметив, что я снимаю их на видео, продолжили, как рыбки, беззвучно открывать рты.

Остальные зрители стояли с каменными лицами. Солдаты с флагом (который неудачно упал на плечо одному из них — а поправить нельзя по уставу) так и простояли бездвижно на сцене до конца концерта.

Первыми выступали воспитанники Московского президентского кадетского училища имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии. Их номер задал настроение и тон концерту, пели они вне конкурса.

«И мы с тобой за будущее Крыма все силы без остатка отдадим!» — отчеканил солист, широко расставив ноги. За его спиной в такт мелодии маршировали кадеты с барабанами: «У нас в судьбе и в сердце неделимы Крым и Россия, Россия и Крым!» (В этом месте кадеты опустились на одно колено, выставили ружья, склонили головы.) «И в Севастополе, и в Балаклаве шли наши предки к победе и славе! Свято хранят Симферополь и Керчь русскую веру и русскую речь!».

На экране в глубине сцены один за другим шли кадры: Путин в Крыму, митинги с флагами «Единой России», довольные лица крымчан.

За выступление кадетов наградили плазменным телевизором. (На их лицах я не увидела такого восторга, как у крымчан.)

— Военно-патриотическая песня нужна нам всем, особенно в непростой для страны этап, когда мы понимаем, что только чувство единения, патриотизма, сплоченности способно нам дать те ресурсы, благодаря которым мы действительно будем на все времена оставаться великой страной, великой державой, — замысловато подытожил выступление кадетов Сергей Меликов из Росгвардии.

Следующим номером было выступление ансамбля «Вдохновение» с композицией «Белые панамки» — это те самые ребята, которые репетировали в спортзале на третьем этаже.

Заиграла душещипательная мелодия, маленький мальчик с напряженным лицом запел: «Вой сирены. Ленинград. Орудийные раскаты. Уплывает детский сад от блокады, от блокады. А у мам — тоска тоской по Илюшке да по Анке, по единственной такой уплывающей панамке». На сцене в это время колыхалось синее полотно, изображающее реку, девочки в белых платьицах тонули и махали из пучины руками, пока не утонули окончательно и не убежали весело со сцены.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Зал сидел не шелохнувшись. По завершении песни публика исправно зааплодировала, и только трое ветеранов рядом со мной о чем-то шушукались.

Второй победитель в номинации «Подающие надежды» — Артем Ширшиков вышел на сцену в папахе, черкеске и с искусственными ножами на поясе. «Ты прости меня, родная, что тебя не сберегу, где умру, я знать не знаю, буйну голову сложу», — спел мальчик, которому на вид было лет восемь.

Вручать диплом Артему вышла сенатор Валентина Петренко.

— Рядом со мной в зале ветераны сидят. Они сказали: «За таких детей мы сегодня любого врага загрызем, просто зубами. Мы никогда не отдадим ни пяди земли», — Петренко погладила мальчика в черкеске по плечу.

Артему вручили плюшевого бегемота в кепочке.

— А от «Матерей России» мы дарим тебе айпад с песнями патриотическими, мы закачали их туда, — вынесла Петренко на сцену подарочную коробочку. — Они помогут тебе в твоем репертуаре.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Дальше песни пошли мрачнее, дети — старше. «Только сорок первый год хуже, чем гроза. И мешок несобранный прячет за спиной, горько плачет матушка: «Доченька, постой!» — пела Настя Палагина.

Восемь красавиц в бархатных бордовых платьях со стразами исполнили песню «Алёша» (о русском солдате в Болгарии).

И вот на сцене появилась та самая хрупкая девушка в белом платье в пол. Маша вдохновенно пела про Россию: «Любовь и слава, небес простор, орел двуглавый, триколор, великой жизни в ветрах стихий, мессии шаг. На самой лучшей из всех планет народ могучий и президент!»

Награждал Машу помощник министра внутренних дел Иван Федорович Шилов. Вручив диплом, он неожиданно взял Машу за руку и закружил ее в вальсе. Потом поцеловал ее ладошку. «Это импровизация!» — среагировала Сабина Цветкова.

Вместе с Шиловым Машу награждал и советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он выразил надежду, что Фестиваль детской патриотической песни станет постоянным.

— Для этого у нас все есть: силы, желание, возможности и Федеральная служба войск нацгвардии, которая готова со своей стороны участвовать. А главное — талантливые дети!

Гран-при фестиваля получил коллектив русской народной песни «Любавушка» с драматическим номером «Сухостой».

— Помню, тетка у нас на селе была, четверых сыновей схоронила, да на пятого похоронка пришла, — кричала в микрофон солистка Настя. — Так тетка эта как выйдет на улицу, да как закричит: «Подруженьки, милые, спойте, Христа ради, а то сердце мое разорвется, не выдержит!» Упадет, бедная, на дорогу, да начнет причитать: «Ах, война, ты распроклятая, что же я тебе сделала? » И девки запоют, заголосят всухую, без всякой гармонии…

Тут девки из «Сухостоя» заголосили русскую народную песню: без всякой гармонии, зато с фонограммой.

Видео: Екатерина Фомина / «Новая газета»



— В это очень неспокойное время надо повышать свой дух и прививать детям любовь к Отчизне, — после концерта Галина Сергеевна, руководитель «любавушек», давала телевидению интервью.

Закрывали концерт общим хоровым исполнением гимна Росгвардии: «Работаем всегда на грани, где вечный спор добра и зла. Сражаемся на поле брани, чтоб Родина в веках жила».

В припеве вступали дети, они заранее выучили слова. Девочки без выражения выводили: «Шагает гвардия России, в боях проверена не раз. Несокрушимой грозной силой готова выполнить приказ». На экранах позади детей шли видеокадры из хроники будней Росгвардии: кто-то прыгал с парашютом, что-то красиво взрывалось, мужчина с грозным лицом держал наперевес автомат. Дети механически хлопали и оживились, только когда с потолка на них посыпались блестки.

В конце участников конкурса благодарили чиновники Росгвардии. Напутствовали: «Не завтра, так послезавтра встать в строй Вооруженных сил Российской Федерации и достойно продолжать добрые традиции ветеранского корпуса ветеранов войн».

После окончания концерта к полковнику в орденах пристала с вопросами журналистка:

— Товарищ полковник, какие чувства вы испытываете? Какая ваша любимая песня? Вы подпевали? — Подхлопывал. Голос у меня плохой.