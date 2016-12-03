Я не только за фильмы

Теперь почитаю Сокурова.

Не одним же кино интересен художник, в конце-то концов.

Говоря с вожаком

Всероссийского стада акульего,

Он его умолял,

Чтобы вышел на волю Сенцов.

На такие мольбы

Отвечают обычно обсценностями,

Но владея собой,

Многолетней борьбой умудрен,

— Но не можем же мы

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ!

Есть решенье суда, —

Отчеканил анапестом он.

Не желаю отчета

Европе давать, ни Америке я.

Все по локоть в крови

И не смеют учить нас азам.

Он сидит не за дело, конечно.

Сидит за намерения.

Но намеренья были плохие —

Видать по глазам.

В непростых временах

Сохраняем Отечество в целости мы.

Непробойна броня,

И теория наша стройна:

Ведь не можем же мы

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ,

Если завтра война,

Да уже и сегодня война.

Что жалеть нам Сенцова

С насильственно выданным паспортом?

Милосердию трудно протыриться в наши места,

Если даже главпоп,

Выступая в главхраме с посланием пасторским,

Вспоминает начальство охотней и чаще,

Чем лично Христа.

И боюсь, что Христос,

Выступая судьею над нашими бренностями,

Каменея лицом,

Как в одном итальянском кино**,

Скажет: я не могу

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ХРИСТИАНСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ.

И пошлет их туда,

Где им самое место давно.

примечания

*Аксиология — учение о ценностях.

**«Евангелие от Матфея»