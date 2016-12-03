Не в личном качестве

профиль процесса Суд: Европейский суд по правам человека Заявители: пострадавшие Алена Дудаль, Илья Герасименко, Луиза Салихова Статьи: «Право на жизнь» (ст. 2 Европейской конвенции) Компенсация: 38 тысяч евро

Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за действия начальника ОВД «Царицыно» майора Дениса Евсюкова, открывшего в 2009 году стрельбу по людям в московском супермаркете «Остров». Суд обязал государство-ответчика выплатить заявителям Алене Дудаль, Илье Герасименко и Луизе Салиховой, пострадавшим от стрельбы, компенсацию по 12 тысяч евро каждому. Кроме того, Россия оплатит Дудаль судебные расходы в размере двух тысяч евро.

Страсбург признал правительство РФ виновным в нарушении права на жизнь (ст. 2 Европейской конвенции) и пришел к выводу, что личность Евсюкова не была должным образом оценена во время приема на службу и оставлена без контроля после его назначения на руководящую должность. По мнению ЕСПЧ, майор совершил попытку убийства заявителей, используя пистолет с патронами, доступ к которым имел в силу служебного положения. «Государство обязано установить высокие профессиональные требования для своих правоохранительных систем и убедиться, что служащие в них люди этим стандартам соответствуют», — говорится в решении суда.

По словам представителя Алены Дудаль в ЕСПЧ адвоката Ирины Хруновой, в Европейском суде российская сторона изложила те же доводы, что и во время процесса над Евсюковым в российском суде: майор якобы действовал в личном качестве, не находился при исполнении, а его пистолет не был табельным оружием.

«Вина государства в том, что оно допустило к службе человека с явными психическими отклонениями, которые можно было своевременно выявить. Однако за полгода до трагедии Евсюков успешно прошел медкомиссию. А его пистолет, по данным экспертизы, имел криминальный след. Как он попал в руки майора? Возможно, он кого-то с этим оружием задержал, но не сдал, как положено, а оставил себе, так как человека с милицейским удостоверением в России никто никогда не проверяет. И тут мы тоже усматриваем вину государства: если оно прямо не способствовало преступлению, то и не предотвратило его», — пояснила Хрунова.

Напомним, начальник ОВД «Царицыно» майор милиции Денис Евсюков был осужден за стрельбу в супермаркете 19 февраля 2010 года. В результате стрельбы двое погибли, семеро получили ранения. Мосгорсуд приговорил майора к пожизненному лишению свободы. Одна из потерпевших (Алена Дудаль) пыталась получить компенсацию морального вреда в размере одного миллиона, обратившись с иском в Министерство финансов, но Тверской суд Москвы в иске отказал.

«Попытка властей отмазаться от полицейского шутинга успехом не увенчалась...

Власти всячески отмежевывались, делая прозрачные намеки, что Евсюков сошел с ума, был не при исполнении, стрелял не из табельного оружия и так далее. В итоге должностную статью 286 УК РФ ему не вменили, тем самым лишили потерпевших возможности взыскать компенсацию с казны», — комментирует руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.