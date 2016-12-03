Расследование
Дело Немцова: 9 вопросов «Новой газеты» руководству СК и Генпрокуратуры
Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»
«Новая газета»редакция
Итак, государственное обвинение закончило представлять присяжным свои доказательства вины подсудимых. Это значит — озвучено все, что на данный момент представлено следствием. И это «все» вызывает вопросы.
Напомним версию следствия. Руслан Мухудинов — водитель замкомандира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева — самостоятельно задумал убить Бориса Немцова по каким-то до сих пор неизвестным следствию мотивам. Он где-то нашел для этого несколько миллионов и подыскал исполнителей — тех, кто сидит сейчас на скамье подсудимых (плюс погибший при задержании в Грозном Шаванов).
А теперь хотелось бы уточнить.
- Зачем простому водителю (пусть даже из числа чеченских силовиков) планировать и заказывать убийство московского политика, который к Чечне имел весьма опосредованное отношение, с этим водителем знаком не был и не переходил дорогу ни ему, ни его родственникам?
- Каким образом простой водитель (пусть даже из числа чеченских силовиков) смог скопить 15 миллионов рублей, чтобы расплатиться за убийство, а для подготовки преступления дополнительно найти средства на покупку и аренду квартир, оружия и автомобилей?
- Каким образом простой водитель Руслан Мухудинов мог поручить своему шефу Руслану Геремееву и его родственникам заниматься покупкой и арендой квартир для подготовки к убийству?
- Даже если предположить, что все это правда, как мог водитель не объяснить своему боссу, зачем ему нужны эти квартиры, что за люди и с какой целью там будут жить? И почему все они резко съехали после резонансного убийства? Неужели ни разу не говорили, пока Мухудинов возил Геремеева по Москве?
- Каким образом простой водитель Руслан Мухудинов мог поручить старшему по званию в его батальоне «Север» Зауру Дадаеву совершить убийство, а Шаванову и Эскерханову, которые в табеле о рангах стоят тоже много выше водителя, принять участие в преступлении?
- Почему Геремеев, о котором в суде говорили практически все свидетели обвинения, следствием даже не допрошен и не вызван в суд? Ведь даже если Геремеев и ни при чем, то он знает явно больше, чем консьержка и приходящая домработница?
- Почему никто не допрошен из руководства батальона «Север», хотя бы для того, чтобы разъяснить запутанные обстоятельства стремительного увольнения Заура Дадаева и ответить на принципиальный для доказывания его вины вопрос: производил ли он отстрел табельного оружия перед его сдачей лично, либо следы пороховых газов оставило оружие, из которого стреляли в Бориса Немцова?
- Почему не допрошены другие посетители квартиры на Веерной, в частности Артур Геремеев, на имя которого была
куплена квартира?
- В прессе публиковалось заявление, якобы принадлежащее Руслану Геремееву, о том, что на суд он не поедет, но представит письменное объяснение. Представил?