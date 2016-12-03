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Дело Немцова: 9 вопросов «Новой газеты» руководству СК и Генпрокуратуры

Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

Политика

«Новая газета»редакция

Итак, государственное обвинение закончило представлять присяжным свои доказательства вины подсудимых. Это значит — озвучено все, что на данный момент представлено следствием. И это «все» вызывает вопросы.

Напомним версию следствия. Руслан Мухудинов — водитель замкомандира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева — самостоятельно задумал убить Бориса Немцова по каким-то до сих пор неизвестным следствию мотивам. Он где-то нашел для этого несколько миллионов и подыскал исполнителей — тех, кто сидит сейчас на скамье подсудимых (плюс погибший при задержании в Грозном Шаванов).

А теперь хотелось бы уточнить.

  1. Зачем простому водителю (пусть даже из числа чеченских силовиков) планировать и заказывать убийство московского политика, который к Чечне имел весьма опосредованное отношение, с этим водителем знаком не был и не переходил дорогу ни ему, ни его родственникам?
  2. Каким образом простой водитель (пусть даже из числа чеченских силовиков) смог скопить 15 миллионов рублей, чтобы расплатиться за убийство, а для подготовки преступления дополнительно найти средства на покупку и аренду квартир, оружия и автомобилей?
  3. Каким образом простой водитель Руслан Мухудинов мог поручить своему шефу Руслану Геремееву и его родственникам заниматься покупкой и арендой квартир для подготовки к убийству?
  4. Даже если предположить, что все это правда, как мог водитель не объяснить своему боссу, зачем ему нужны эти квартиры, что за люди и с какой целью там будут жить? И почему все они резко съехали после резонансного убийства? Неужели ни разу не говорили, пока Мухудинов возил Геремеева по Москве?
  5. Каким образом простой водитель Руслан Мухудинов мог поручить старшему по званию в его батальоне «Север» Зауру Дадаеву совершить убийство, а Шаванову и Эскерханову, которые в табеле о рангах стоят тоже много выше водителя, принять участие в преступлении?
  6. Почему Геремеев, о котором в суде говорили практически все свидетели обвинения, следствием даже не допрошен и не вызван в суд? Ведь даже если Геремеев и ни при чем, то он знает явно больше, чем консьержка и приходящая домработница?
  7. Почему никто не допрошен из руководства батальона «Север», хотя бы для того, чтобы разъяснить запутанные обстоятельства стремительного увольнения Заура Дадаева и ответить на принципиальный для доказывания его вины вопрос: производил ли он отстрел табельного оружия перед его сдачей лично, либо следы пороховых газов оставило оружие, из которого стреляли в Бориса Немцова?
  8. Почему не допрошены другие посетители квартиры на Веерной, в частности  Артур Геремеев, на имя которого была
    куплена квартира?
  9. В прессе публиковалось заявление, якобы принадлежащее Руслану Геремееву, о том, что на суд он не поедет, но представит письменное объяснение. Представил?

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Теги:
генпрокуратура, следственный комитет, немцов

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