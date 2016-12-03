Дело Немцова: 9 вопросов «Новой газеты» руководству СК и Генпрокуратуры

Итак, государственное обвинение закончило представлять присяжным свои доказательства вины подсудимых. Это значит — озвучено все, что на данный момент представлено следствием. И это «все» вызывает вопросы.

Напомним версию следствия. Руслан Мухудинов — водитель замкомандира батальона «Север» (ныне — Росгвардия, на момент убийства — Внутренние войска МВД) Руслана Геремеева — самостоятельно задумал убить Бориса Немцова по каким-то до сих пор неизвестным следствию мотивам. Он где-то нашел для этого несколько миллионов и подыскал исполнителей — тех, кто сидит сейчас на скамье подсудимых (плюс погибший при задержании в Грозном Шаванов).

А теперь хотелось бы уточнить.